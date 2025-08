Легендарный гений-инженер из Intel создал архитектуру, которая способна уничтожить AMD, Nvidia и ARM

Бывший главный инженер Intel Раджа Кодури в рамках своего стартапа создал новую масштабируемую архитектуру для графических чипов, используемых в ИИ-ускорителях. Он будет продавать лицензии на ее использование, как это делает ARM, с которой Кодури намерен конкурировать. Купить архитектуру и создать свой графический чип сможет любая сторонняя компания, что означает рост конкурентного давления на AMD и Nvidia.

Против всех

Компания Oxmiq Labs разработала новую технологию создания графических процессоров, ориентированных на использования в ускорителях искусственного интеллекта, пишет Reuters. Фирма, представляющая собой стартап, настроена весьма серьезно, и одна из ее целей – это конкуренция с ARM.

Но ARM не производит свои процессоры, ни центральные, ни графические, по крайней мере, пока. Вместо этого она разрабатывает одноименную процессорную архитектуру, лицензию на которую она с большим успехом продает многим компаниям по всему миру, включая даже гигантов в сфере CPU – Apple, MediaTek и Qualcomm.

Oxmiq Labs намерена делать то же самое, но в мире графических чипов. Другими словами, в ее арсенале, по всей видимости, теперь есть собственная архитектура, к тому же еще и масштабируемая, если верить официальным заявлениям.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика Новым чипам - новую архитектуру

Oxmiq Labs будет продавать лицензии на нее, которые смогут приобрести любые фирмы, желающие сделать собственный графический ИИ-чип. Этот рынок в масштабах мира делят между собой две компании – AMD и Intel. Уменьшить их долю пытается Huawei, но пока у нее это не очень получается, если рассматривать именно глобальные масштабы, а не только рынок КНР.

Неизвестный стартап с гением в руководстве

Oxmiq Labs как компания пока мало кому известна, в отличие от того, кто ее основал. За этим стартапом стоит лично Раджа Кодури (Raja Koduri), в недавнем прошлом главный инженер Intel – крупнейшего в мире разработчика и производителя х86-процессоров.

Кодури внес внушительный вклад в дело развития Intel. Именно он помог ей вернуться на рынок дискретных видеокарт в 2021 г., а также он принимал непосредственное участие в разработке нескольких поколений пользовательских процессоров компании. В их числе – первые гибридные чипы Intel с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами внутри – Alder Lake. Они вышли осенью 2021 г.

Кодури пришел в Intel в ноябре 2017 г. – она переманила его с большим трудом. До этого он успел поработать в AMD и Apple на руководящих должностях. Intel он покинул в марте 2023 г. в стремлении создать собственный стартап, которым и стала компания Oxmiq Labs.

Важно отметить, что Intel обошлась с Кодури не самым лучшим образом. Лишь после почти пяти лет работы в компании, в апреле 2022 г., он пошел на повышение, оставив пост старшего архитектора подразделения AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group) по разработке видеокарт, он возглавил его. Однако к августу 2022 г. стало очевидно, что AXG не справляется с возложенными на него обязанностями – CNews писал, что отдел на грани закрытия. В декабре 2022 г. Intel уволила Кодури с поста главы AXG, вновь разжаловав его до старшего архитектора, притом сам Кодури узнал об этом заочно – когда его вернули на прежнюю должность, он находился в другой стране, где проходил реабилитацию после операции.

Никаких подробностей

К моменту выхода материала Oxmiq Labs не раскрывала детали своей новой архитектуры. Но у компании сравнительно много денег от инвесторов – в рамках первого раунда инвестиций она привлекла $20 млн. В их числе – тайваньская компания MediaTek – один из крупнейших в мире производителей ARM-процессоров. Собственных видеочипов у нее пока нет. Свою общую капитализацию компания пока не публикует.

О самой технологии известно пока лишь, что она имеет отличную масштабируемость. С ее помощью можно строить даже одноядерные решения для приложений физического ИИ, то есть для робототехники. Также она позволяет создавать чипы с тысячами ядер, что может быть полезно в центрах обработки данных компаний, занимающихся облачными вычислениями. Компания заявила, что может настраивать архитектуру графических процессоров для конкретных типов вычислений.

«Мы хотим стать ARM для следующего поколения», – заявил Кодури агентству Reuters (We want to be Arm for the next generation).

Почему не прямая конкуренция

Компания Кодури намеренно не стала вкладываться в разработку собственных процессоров. Вместо этого Oxmiq Labs решила сосредоточиться на создании интеллектуальной собственности, а причиной тому стали деньги.

Как пишет Reuters, разработка лишь одного современного чипа может стоить более $500 млн. Отказ Oxmiq Labs идти в этом направлении, очевидно, избавил компанию от таких трат. Зато теперь она сможет работать по модели с ARM, которая ничего не производит сама (в плане чипов), а лишь продает технологию, позволяющую создать процессор.