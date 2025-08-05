Разделы

Техника
|

Легендарный гений-инженер из Intel создал архитектуру, которая способна уничтожить AMD, Nvidia и ARM

Бывший главный инженер Intel Раджа Кодури в рамках своего стартапа создал новую масштабируемую архитектуру для графических чипов, используемых в ИИ-ускорителях. Он будет продавать лицензии на ее использование, как это делает ARM, с которой Кодури намерен конкурировать. Купить архитектуру и создать свой графический чип сможет любая сторонняя компания, что означает рост конкурентного давления на AMD и Nvidia.

Против всех

Компания Oxmiq Labs разработала новую технологию создания графических процессоров, ориентированных на использования в ускорителях искусственного интеллекта, пишет Reuters. Фирма, представляющая собой стартап, настроена весьма серьезно, и одна из ее целей – это конкуренция с ARM.

Но ARM не производит свои процессоры, ни центральные, ни графические, по крайней мере, пока. Вместо этого она разрабатывает одноименную процессорную архитектуру, лицензию на которую она с большим успехом продает многим компаниям по всему миру, включая даже гигантов в сфере CPU – Apple, MediaTek и Qualcomm.

Oxmiq Labs намерена делать то же самое, но в мире графических чипов. Другими словами, в ее арсенале, по всей видимости, теперь есть собственная архитектура, к тому же еще и масштабируемая, если верить официальным заявлениям.

waffer_700.jpg

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика
Новым чипам - новую архитектуру

Oxmiq Labs будет продавать лицензии на нее, которые смогут приобрести любые фирмы, желающие сделать собственный графический ИИ-чип. Этот рынок в масштабах мира делят между собой две компании – AMD и Intel. Уменьшить их долю пытается Huawei, но пока у нее это не очень получается, если рассматривать именно глобальные масштабы, а не только рынок КНР.

Неизвестный стартап с гением в руководстве

Oxmiq Labs как компания пока мало кому известна, в отличие от того, кто ее основал. За этим стартапом стоит лично Раджа Кодури (Raja Koduri), в недавнем прошлом главный инженер Intel – крупнейшего в мире разработчика и производителя х86-процессоров.

Кодури внес внушительный вклад в дело развития Intel. Именно он помог ей вернуться на рынок дискретных видеокарт в 2021 г., а также он принимал непосредственное участие в разработке нескольких поколений пользовательских процессоров компании. В их числе – первые гибридные чипы Intel с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами внутри – Alder Lake. Они вышли осенью 2021 г.

kod6.jpg

Intel
Раджа Кодури

Кодури пришел в Intel в ноябре 2017 г. – она переманила его с большим трудом. До этого он успел поработать в AMD и Apple на руководящих должностях. Intel он покинул в марте 2023 г. в стремлении создать собственный стартап, которым и стала компания Oxmiq Labs.

Важно отметить, что Intel обошлась с Кодури не самым лучшим образом. Лишь после почти пяти лет работы в компании, в апреле 2022 г., он пошел на повышение, оставив пост старшего архитектора подразделения AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group) по разработке видеокарт, он возглавил его. Однако к августу 2022 г. стало очевидно, что AXG не справляется с возложенными на него обязанностями – CNews писал, что отдел на грани закрытия. В декабре 2022 г. Intel уволила Кодури с поста главы AXG, вновь разжаловав его до старшего архитектора, притом сам Кодури узнал об этом заочно – когда его вернули на прежнюю должность, он находился в другой стране, где проходил реабилитацию после операции.

Никаких подробностей

К моменту выхода материала Oxmiq Labs не раскрывала детали своей новой архитектуры. Но у компании сравнительно много денег от инвесторов – в рамках первого раунда инвестиций она привлекла $20 млн. В их числе – тайваньская компания MediaTek – один из крупнейших в мире производителей ARM-процессоров. Собственных видеочипов у нее пока нет. Свою общую капитализацию компания пока не публикует.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

О самой технологии известно пока лишь, что она имеет отличную масштабируемость. С ее помощью можно строить даже одноядерные решения для приложений физического ИИ, то есть для робототехники. Также она позволяет создавать чипы с тысячами ядер, что может быть полезно в центрах обработки данных компаний, занимающихся облачными вычислениями. Компания заявила, что может настраивать архитектуру графических процессоров для конкретных типов вычислений.

«Мы хотим стать ARM для следующего поколения», – заявил Кодури агентству Reuters (We want to be Arm for the next generation).

Почему не прямая конкуренция

Компания Кодури намеренно не стала вкладываться в разработку собственных процессоров. Вместо этого Oxmiq Labs решила сосредоточиться на создании интеллектуальной собственности, а причиной тому стали деньги.

Как пишет Reuters, разработка лишь одного современного чипа может стоить более $500 млн. Отказ Oxmiq Labs идти в этом направлении, очевидно, избавил компанию от таких трат. Зато теперь она сможет работать по модели с ARM, которая ничего не производит сама (в плане чипов), а лишь продает технологию, позволяющую создать процессор.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Верховный суд масштабно переезжает на российские серверы. Заказаны тысячи устройств на миллиарды рублей

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Microsoft втихаря ворует пароли и данные кредитных карт. Windows стала идеальным инструментом для мошенников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще