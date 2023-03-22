Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт

Старший графический архитектор Intel Раджи Кодури ушел из компании после более чем пяти лет работы. Он помог ей вернуться на рынок дискретных видеокарт и принимал участие в разработке пользовательских процессоров. Кодури пока не планирует работать по найму — он решил открыть свой ИИ-стартап.

Кодури уходит

Компания Intel лишилась своего старшего архитектора Раджи Кодури (Raja Koduri), которого она с большим трудом переманила из AMD в ноябре 2017 г. Кодури решил уйти, чтобы начать свое дело — он планирует открыть свой стартап в сфере искусственного интеллекта.

О готовности уволиться из Intel, которой он посвятил пять с половиной лет своей жизни, Раджа Кодури написал в своем блоге в Twitter (заблокированная в России американская соцсеть). Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в ответ на его пост поблагодарил Кодури за его вклад в развитие компании, благодаря которому, в том числе, Intel смогла в 2022 г. вывести три новых продукта на рынок.

Кодури покинет Intel до конца марта 2023 г. В компании он несколько лет был старшим архитектором видеокарт, но, вероятнее всего, участвовал и в разработке центральных процессоров. По крайней мере, именно Кодури в 2020 г. сообщил всему миру о ведущейся разработке Alder Lake – семейства настольных и мобильных процессоров Intel, ставших первыми в истории компании CPU с гибридной компоновкой, как в современных ARM-решениях. Линейка Alder Lake увидела свет в октябре 2021 г., а спустя год на ее основе появились процессоры Raptor Lake, тоже гибридные.

in600.jpg
Раджи Кодури внес весомый вклад в развитие Intel

В целом, Раджа Кодури — знаковая фигура на рынках процессоров и видеокарт. Он успел поработать во многих крупных компаниях, в том числе и в Apple. В AMD он, к примеру, принимал непосредственное участие в разработке графических архитектур Polaris и Vega. В Intel Кодури, помимо прочего, курировал долгосрочную стратегию компании в области технологий и разработки чипов.

Зачем Intel видеоускорители

Видеокарты для Intel годами были целью если не номер один, то, скорее всего, номер два. В конце XX века она лидировала в этом сегменте компьютерного рынка, обгоняя всех именитых игроков того времени, включая небезызвестную 3dfx. В начале XXI века Intel ушла с рынка дискретных ускорителей, и его тут же поделили ATI (ныне под контролем AMD) и Nvidia, но в конце 2018 г. решила вернуться.

С этого момента Intel упорно работала над новыми дискретными ускорителями, которым придумала отдельный бренд — Хе. Свою первую за многие годы дискретную видеокарту компания продемонстрировала в начале 2021 г., но это был полный провал — карточка не была совместима с большинством современных материнских плат и выдавала минимальную производительность.

Реабилитироваться Intel попыталась в августе 2021 г. с новым брендом видеокарт, на этот раз игровых — они получили название Arc. Однако в эту серию со временем также вошли ускорители для работы с графикой, но даже такое разнообразие моделей не вытянуло серию Arc. Драйверы к картам оказались настолько «сырыми», что пользователям пришлось включиться в работу над ними и указывать разработчикам на их же недочеты.

(Не)утешительный итог

Над дискретными видеокартами Intel все эти годы работало новое подразделение AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group), к которому и присоединился Кодури в роли главного архитектора. При этом, несмотря на все неудачи, оно смогло существенно потеснить AMD и Nvidia на рынке.

Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM
безопасность

Например, к концу 2021 г. доля Intel в сегменте дискретных ускорителей графики едва достигала 5% против 78% у Nvidia и 18% у AMD. Спустя ровно год Intel захватила 9%, сравнявшись с AMD, продажи видеокарт которой к тому момента заметно просели. Nvidia увеличила долю до 82% (данные Jon Peddie Research).

В итоге эти 9% - результат трехлетней работы команды AXG, если вести отсчет с момента анонса Intel планов по возвращению на рынок дискретной графики. Но новое руководство компании (Патрик Гелсингер возглавил ее в феврале 2021 г.) этого, судя по всему, оказалось мало.

Разжалован заочно

В апреле 2022 г. Раджа Кодури пошел на повышение — оставив пост старшего архитектора AXG, он возглавил это подразделение. Однако к августу 2022 г. стало очевидно, что AXG не справляется с возложенными на него обязанностями. CNews писал, что отдел на грани закрытия. В декабре 2022 г. Intel уволила Кодури с поста главы AXG, вновь разжаловав его до старшего архитектора, притом сам Кодури узнал об этом заочно — когда его вернули на прежнюю должность, он находился в другой стране, где проходил реабилитацию после операции.

kod601.jpg
Фото: Twitter
Прощальный пост Кодури

Само подразделение AXG в рамках реорганизации было ликвидировано. Разработка потребительских видеокарт была передана отделу клиентских вычислений (Client Computing Group; CCG), в ведении которого находится выпуск процессоров для персональных компьютеров. Работа над технологиями для дата-центров, которую курировало AXG, вошла в список обязанностей группы Intel Datacenter and AI Group (DCAI). Она была дополнена специлистами команды разработчиков видеокарт.

Замены нет

На момент публикации материала Intel не успела найти замену Радже Кодури. В итоге пока неясно, кто станет новым «локомотивом» подразделения по разработке видеокарт, вернее, того, что от него осталось.

Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source
ит в госсекторе

Сам Кодури не намерен переходить к конкурентам Intel, по крайней мере, пока что. Его цель — это собственный бизнес, он собирается основать стартап по разработке игрового программного обеспечения с искусственным интеллектом. Подробностями о своем новом проекте Кодури пока не делится. Не исключено, что его новая компания в итоге все же будет сотрудничать с Intel, как это было, например, с бывшим главным дизайнером Apple Джонатаном «Джони» Айвом (Jonathan «Jony» Ive). Он покинул свой пост в компании летом 2019 г., чтобы основать собственную дизайн-студию, которую назвал LoveFrom. Первым и главным клиентом LoveFrom сразу же стала Apple – сотрудничество компании прекратилось лишь в летом 2022 г.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить

Пока поставщика псевдороссийских ПК для МВД сажали в тюрьму, его бизнес пошел в гору после двух лет падения

Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным

Проблемный стартап бывшего замминистра связи России получит $300 млн от американцев

Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом

Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще