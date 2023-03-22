Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт

Старший графический архитектор Intel Раджи Кодури ушел из компании после более чем пяти лет работы. Он помог ей вернуться на рынок дискретных видеокарт и принимал участие в разработке пользовательских процессоров. Кодури пока не планирует работать по найму — он решил открыть свой ИИ-стартап.

Кодури уходит

Компания Intel лишилась своего старшего архитектора Раджи Кодури (Raja Koduri), которого она с большим трудом переманила из AMD в ноябре 2017 г. Кодури решил уйти, чтобы начать свое дело — он планирует открыть свой стартап в сфере искусственного интеллекта.

О готовности уволиться из Intel, которой он посвятил пять с половиной лет своей жизни, Раджа Кодури написал в своем блоге в Twitter (заблокированная в России американская соцсеть). Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в ответ на его пост поблагодарил Кодури за его вклад в развитие компании, благодаря которому, в том числе, Intel смогла в 2022 г. вывести три новых продукта на рынок.

Кодури покинет Intel до конца марта 2023 г. В компании он несколько лет был старшим архитектором видеокарт, но, вероятнее всего, участвовал и в разработке центральных процессоров. По крайней мере, именно Кодури в 2020 г. сообщил всему миру о ведущейся разработке Alder Lake – семейства настольных и мобильных процессоров Intel, ставших первыми в истории компании CPU с гибридной компоновкой, как в современных ARM-решениях. Линейка Alder Lake увидела свет в октябре 2021 г., а спустя год на ее основе появились процессоры Raptor Lake, тоже гибридные.

Раджи Кодури внес весомый вклад в развитие Intel

В целом, Раджа Кодури — знаковая фигура на рынках процессоров и видеокарт. Он успел поработать во многих крупных компаниях, в том числе и в Apple. В AMD он, к примеру, принимал непосредственное участие в разработке графических архитектур Polaris и Vega. В Intel Кодури, помимо прочего, курировал долгосрочную стратегию компании в области технологий и разработки чипов.

Зачем Intel видеоускорители

Видеокарты для Intel годами были целью если не номер один, то, скорее всего, номер два. В конце XX века она лидировала в этом сегменте компьютерного рынка, обгоняя всех именитых игроков того времени, включая небезызвестную 3dfx. В начале XXI века Intel ушла с рынка дискретных ускорителей, и его тут же поделили ATI (ныне под контролем AMD) и Nvidia, но в конце 2018 г. решила вернуться.

С этого момента Intel упорно работала над новыми дискретными ускорителями, которым придумала отдельный бренд — Хе. Свою первую за многие годы дискретную видеокарту компания продемонстрировала в начале 2021 г., но это был полный провал — карточка не была совместима с большинством современных материнских плат и выдавала минимальную производительность.

Реабилитироваться Intel попыталась в августе 2021 г. с новым брендом видеокарт, на этот раз игровых — они получили название Arc. Однако в эту серию со временем также вошли ускорители для работы с графикой, но даже такое разнообразие моделей не вытянуло серию Arc. Драйверы к картам оказались настолько «сырыми», что пользователям пришлось включиться в работу над ними и указывать разработчикам на их же недочеты.

(Не)утешительный итог

Над дискретными видеокартами Intel все эти годы работало новое подразделение AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group), к которому и присоединился Кодури в роли главного архитектора. При этом, несмотря на все неудачи, оно смогло существенно потеснить AMD и Nvidia на рынке.

Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM безопасность

Например, к концу 2021 г. доля Intel в сегменте дискретных ускорителей графики едва достигала 5% против 78% у Nvidia и 18% у AMD. Спустя ровно год Intel захватила 9%, сравнявшись с AMD, продажи видеокарт которой к тому момента заметно просели. Nvidia увеличила долю до 82% (данные Jon Peddie Research).

В итоге эти 9% - результат трехлетней работы команды AXG, если вести отсчет с момента анонса Intel планов по возвращению на рынок дискретной графики. Но новое руководство компании (Патрик Гелсингер возглавил ее в феврале 2021 г.) этого, судя по всему, оказалось мало.

Разжалован заочно

В апреле 2022 г. Раджа Кодури пошел на повышение — оставив пост старшего архитектора AXG, он возглавил это подразделение. Однако к августу 2022 г. стало очевидно, что AXG не справляется с возложенными на него обязанностями. CNews писал, что отдел на грани закрытия. В декабре 2022 г. Intel уволила Кодури с поста главы AXG, вновь разжаловав его до старшего архитектора, притом сам Кодури узнал об этом заочно — когда его вернули на прежнюю должность, он находился в другой стране, где проходил реабилитацию после операции.

Фото: Twitter Прощальный пост Кодури

Само подразделение AXG в рамках реорганизации было ликвидировано. Разработка потребительских видеокарт была передана отделу клиентских вычислений (Client Computing Group; CCG), в ведении которого находится выпуск процессоров для персональных компьютеров. Работа над технологиями для дата-центров, которую курировало AXG, вошла в список обязанностей группы Intel Datacenter and AI Group (DCAI). Она была дополнена специлистами команды разработчиков видеокарт.

Замены нет

На момент публикации материала Intel не успела найти замену Радже Кодури. В итоге пока неясно, кто станет новым «локомотивом» подразделения по разработке видеокарт, вернее, того, что от него осталось.

Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source ит в госсекторе

Сам Кодури не намерен переходить к конкурентам Intel, по крайней мере, пока что. Его цель — это собственный бизнес, он собирается основать стартап по разработке игрового программного обеспечения с искусственным интеллектом. Подробностями о своем новом проекте Кодури пока не делится. Не исключено, что его новая компания в итоге все же будет сотрудничать с Intel, как это было, например, с бывшим главным дизайнером Apple Джонатаном «Джони» Айвом (Jonathan «Jony» Ive). Он покинул свой пост в компании летом 2019 г., чтобы основать собственную дизайн-студию, которую назвал LoveFrom. Первым и главным клиентом LoveFrom сразу же стала Apple – сотрудничество компании прекратилось лишь в летом 2022 г.