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Nvidia 3Dfx Interactive

Nvidia - 3Dfx Interactive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.08.2021 Чуда не произошло. Легендарный конкурент Nvidia передумал восставать из мертвых

Надежды рухнули Компания 3dfx Interactive, некогда крупнейший производитель чипов для видеокарт, не вернется на рынок

02.08.2021 К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia

3dfx возвращается Компания 3dfx Interactive, один из известнейших производителей видеокарт, может вернуться в бизнес пос
23.04.2001 3dfx завершила продажу своих активов компании Nvidia

Компания 3dfx Interactive, Inc., разработчик графических чипов, ПО и технологий для создания трехмерны
18.12.2000 Покупка Nvidia компании 3dfx: начало монополии на рынке графических устройств?

Согласно условиям соглашения, Nvidia заплатит 3dfx $70 млн. и предоставит компании 1 млн. собственных акций за патенты, товарные знаки и за
18.12.2000 Nvidia приобрела бизнес по производству графических чипов у 3dfx

Производитель графических чипов Nvidia приобрел бизнес по производству графических чипов у 3dfx. Согласно условиям соглашения, Nvidia заплатит 3dfx $70 млн. и предоставит компан
15.11.2000 3dfx сократит присутствие на рынке 3D акселераторов

Компания 3dfx, известная в последнее время как один из основных производителей 3D акселераторов, заявила о намерении сократить свое присутствие на данном сегменте рынка. Компания закрывает свой завод по
14.11.2000 3dfx предоставила лицензию на технологию V5 6000 компании Quantum3D

Компания 3dfx Interactive Inc. сообщила о предоставлении лицензии на свою технологию Scanline Interlea
01.11.2000 3dfx выпустила 3D акселератор Voodoo4 4500 PCI для компьютеров Mac

Компания 3dfx Interactive сообщила о выпуске второго графического акселератора. Специально разработанн
16.10.2000 Компания 3dfx заявила о снижении доходов в III квартале

Представители компании 3dfx Interactive Inc. заявили, что ожидают снижения доходов за III квартал (заканчивающийся 3
10.10.2000 3dfx представила новую линейку карт VoodooTV

Компания 3dfx объявила о начале производства трех новых карт линейки VoodooTV - VoodooTV 100 PCI, VoodooTV 200 и VoodooTV-FM (PAL версия для Европы). В продаже эти устройства должны появиться после 17 о
22.09.2000 3dfx Interactive начала поставки Mac Voodoo5 5500 PCI

Компания 3dfx Interactive приступила к поставкам 3D акселератора Voodoo5 5500 PCI для Macintosh. Согла
12.09.2000 3dfx начала продажи 3D акселераторов Voodoo4 4500 AGP и Voodoo4 4500 PCI

Компания 3dfx Interactive объявила о начале поставок в достаточных объемах графических 3D акселераторов Voodoo4 4500 AGP и Voodoo4 4500 PCI. Voodoo4 4500 является последней разработкой компании из серии
31.08.2000 Nvidia подала в суд на 3dfx по обвинению в нарушении пяти патентов

Как сообщил CNET, компания Nvidia подала в суд на своего конкурента 3dfx Interactive. Обвинение заключается в том, что 3dfx выпускала свои продукты, в том
22.08.2000 Видеоакселератор Voodoo5 5500 AGP от 3dfx занял первое место в первый месяц продаж

Компания 3dfx Interactive Inc. обнародовала результаты первого месяца продаж нового 3D акселератора Vo
21.08.2000 3dfx объявила о поддержке стандарта ADC для компьютеров Macintosh

Компания 3dfx , специализирующаяся в производстве видеокарт, сообщила о своем намерении поддержать спорный стандарт от Apple - ADC (Apple Display Connector) в своих будущих продуктах. ADC представляет с
11.08.2000 3dfx Interactive выпустила свой первый видеоакселератор для Macintosh - Voodoo5 5500 PCI
25.07.2000 3Dfx Interactive приобрела GigaPixel

иставки Dolphin. Решение о слиянии компаний было одобрено 19 июля, на ежегодном собрании акционеров 3Dfx. Также представители 3Dfx Interactive заявили, что основатель GigaPixel, George T
02.06.2000 Компанией 3dfx Interactive возобновлена продажа видеокарты Voodoo5 5500 AGP

Компанией 3dfx Interactive объявлено возобновление продаж видеокарты Voodoo5 5500 AGP дистрибьюторам по
26.05.2000 Выход Voodoo 5 от 3dfx отложен на две недели по причине неработоспособности на некоторых конфигурациях

Компания 3dfx отложила выход своего ускорителя Voodoo 5 5500 AGP по причине выявленных неисправностей. В результате тестирования эксперты обнаружили, что на некоторых конфигурациях плата работает со сбо
29.03.2000 3Dfx приобрела производителя графических чипов Gigapixel за $186 млн.

ано Nvidia. Тем не менее, многие компании обратили пристальное внимание на Gigapixel. В результате, 3Dfx Interactive купила эту компанию. Сделка оценивается в $186 млн. 3Dfx планирует ис
07.02.2000 3Dfx уволит 20% своих служащих

оды компании и вновь стать прибыльной. По итогам третьего квартала, завершившегося в ноябре, убыток 3Dfx достиг $17.6 или 73 центов на акцию. В четвертом квартале, согласно прогнозам, убыток бу
12.01.2000 3Dfx обьявляет о стратегии продвижения акселераторов Voodoo на рынок Macintosh

гии полноэкранного сглаживания, аппаратно реализованной в чипе VSA-100. Для пользователей видеокарт 3Dfx на Macintosh эта особенность будет реализована впервые.
24.11.1999 Назван новый глава 3Dfx

Компания 3Dfx объявила о назначении Alex Leupp на должность генерального директора и президента. Он сменит Greg Ballard, который подал в отставку в октябре этого года. Leupp имеет большой опыт работы на
16.11.1999 3dfx выпускает свой новый чип Napalm

ткладываемый) Napalm все-таки вышел. Теперь его официальное название - VSA-100, а аббревиатура расшифровывается как Voodoo Scalable Architecture. С выходом нового чипа конкурента, Nvidia GeForce 256, 3dfx вынуждена была постепенно обнародовать наиболее характерные детали по поводу своего нового чипа. Ключевые особенности - сглаживание для всей сцены, компрессия текстур и технология специаль
11.11.1999 На Comdex будет продемонстрирован новый чип от 3dfx - Napalm

Выход Napalm, который все предпочитают называть Voodoo4, откладывался уже дважды, он стал и основной причиной финансовых потерь 3dfx, а теперь его выход планируется в первый квартал 2000 года. Это и приобретение STB Systems, и разработка совершенно новой архитектуры в последние 18 месяцев под названием Rampage - все это
18.10.1999 3dfx выпустила новую карту Voodoo3T 3000

ний рендеринг, программируемые экспоненциальные таблицы для тумана, рисование теней по методу Гуро, полный 128-битный двумерный ускоритель и поддерживает стандарты DirectXR, GlideR и OpenGL. Компания 3dfx надеется дополнить успех Voodoo3 2000 PCI, которая вышла на первое место по продажам в США.
07.10.1999 Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI

Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI Американская компания GigaPixel бросила вызов давних законодателям моды в области производства графических чипов. Архитектура Giga3D, которую представляет GigaPixel, впол
23.09.1999 3dfx задерживает выход Napalm/Voodoo4 до февраля

Главный исполнительный управляющий 3dfx Грег Баллард (Greg Ballard) подтвердил, что выход ускорителя Napalm задерживается. 3dfx начала информировать своих инвесторов о задержке, объясняя это тем, что выход Napalm в самом

16.09.1999 3dfx обнародует технические спецификации технологии компрессии текстур FXT1

На этой неделе 3dfx опубликовала технические подробности о своей технологии сжатия текстур FXT1, которая будет добавлена в следующий чип Voodoo 3D под кодовым названием Napalm. В дальнейшем компания собираетс
02.09.1999 Мощь Power Mac G4 теперь будет дополнена графическими картами 3dfx

Владельцы компьютеров Macintosh, желающие приобрести новое детище компании Apple Power Mac G4, теперь могут быть обрадованы известием о том, что 3dfx собирается снабжать эти машины своими графическими картами. Брайан Спис (Bryan Speece), директор подразделения 3dfx, занимающегося компьютерами Macintosh, что следующий продукт 3
26.08.1999 Курс 3dfx упал на 27% после объявления о квартальном убытке

Курс акций 3dfx резко упал почти на 27% после объявления об убытки компании в $11.5 млн. за второй квартал. Во многом причиной такой реакции инвесторы стала неожиданность такого результата, а по словам Ji
25.08.1999 3dfx завоевывает Китай

Компания 3dfx объединяется с Legend Interactive, мировым дистрибьютером с доходом в $2,2 млрд, для эффективной организации продаж графических ускорителей семейства Voodoo в Китае. Компания Legend уже до
25.08.1999 Убыток 3dfx составил $11.6 млн

Доход компании 3dfx за второй квартал почти удвоился с $58,9 млн. до $104,8 млн. Но при этом компания понесла убыток в $11,6 млн, тогда как год назад ее прибыль составляла $9 млн. Частично это произошло из-за
06.08.1999 3dfx выпускает драйверы для Mac-версии Voodoo3

Компания 3dfx выпускает драйверы для Mac-версии Voodoo3 и продвигает технологию Glide разработчикам игр для Mac. Ранее она выпускала драйвера для своих чипов Voodoo2 и Voodoo Banshee для Mac-платформы.

25.05.1999 Убыток 3dfx Interactive в первом квартале составил $2,184 тыс., или 14 центов на акцию

Комания 3dfx Interactive объявила результаты первого финансового квартала. Доход компании составил $40,444 тыс. Чистые убытки по итогам квартала достигли $2,184 тыс., или 14 центов на акцию. За аналоги
13.05.1999 3dfx выпустила новый видеоакселератор Voodoo3 3500

Компания 3dfx представила новейшую модель видеоакселератора Voodoo3 3500 TV с телевизионным входом. Карта позволяет захватывать и обрабатывать видео и аудио в формате MPEG2, поддерживает работу с дискам
20.04.1999 Quantum3D заключила соглашение с 3Dfx и выпустила новые графические устройства на основе наборов микросхем Voodoo3

Компании Quantum3D и 3Dfx заключили соглашение по взаимному руководству. Также Quantum3D названа эксклюзивным поставщиком оборудования на основе нового графического процессора Voodoo3 от 3Dfx. Графические ак
15.02.1999 3Dfx Interactive выпустила новые модели графических ускорителей Voodoo3

Компания 3Dfx Interactive представила три новые модели графических ускорителей Voodoo3: Voodoo3 2000 по цене $129,9, 143 МГц, с шиной AGP или PCI, производительностью 6 млн треугольников, 300МГЦ RAMDAC;

Публикаций - 69, упоминаний - 89

Nvidia и организации, системы, технологии, персоны:

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AMD Graphics Product Group - ATI 977 17
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AMD - Advanced Micro Devices 4725 7
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