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Nvidia 3Dfx Interactive
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.08.2021
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Чуда не произошло. Легендарный конкурент Nvidia передумал восставать из мертвых
Надежды рухнули Компания 3dfx Interactive, некогда крупнейший производитель чипов для видеокарт, не вернется на рынок
|02.08.2021
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К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia
3dfx возвращается Компания 3dfx Interactive, один из известнейших производителей видеокарт, может вернуться в бизнес пос
|23.04.2001
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3dfx завершила продажу своих активов компании Nvidia
Компания 3dfx Interactive, Inc., разработчик графических чипов, ПО и технологий для создания трехмерны
|18.12.2000
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Покупка Nvidia компании 3dfx: начало монополии на рынке графических устройств?
Согласно условиям соглашения, Nvidia заплатит 3dfx $70 млн. и предоставит компании 1 млн. собственных акций за патенты, товарные знаки и за
|18.12.2000
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Nvidia приобрела бизнес по производству графических чипов у 3dfx
Производитель графических чипов Nvidia приобрел бизнес по производству графических чипов у 3dfx. Согласно условиям соглашения, Nvidia заплатит 3dfx $70 млн. и предоставит компан
|15.11.2000
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3dfx сократит присутствие на рынке 3D акселераторов
Компания 3dfx, известная в последнее время как один из основных производителей 3D акселераторов, заявила о намерении сократить свое присутствие на данном сегменте рынка. Компания закрывает свой завод по
|14.11.2000
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3dfx предоставила лицензию на технологию V5 6000 компании Quantum3D
Компания 3dfx Interactive Inc. сообщила о предоставлении лицензии на свою технологию Scanline Interlea
|01.11.2000
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3dfx выпустила 3D акселератор Voodoo4 4500 PCI для компьютеров Mac
Компания 3dfx Interactive сообщила о выпуске второго графического акселератора. Специально разработанн
|16.10.2000
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Компания 3dfx заявила о снижении доходов в III квартале
Представители компании 3dfx Interactive Inc. заявили, что ожидают снижения доходов за III квартал (заканчивающийся 3
|10.10.2000
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3dfx представила новую линейку карт VoodooTV
Компания 3dfx объявила о начале производства трех новых карт линейки VoodooTV - VoodooTV 100 PCI, VoodooTV 200 и VoodooTV-FM (PAL версия для Европы). В продаже эти устройства должны появиться после 17 о
|22.09.2000
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3dfx Interactive начала поставки Mac Voodoo5 5500 PCI
Компания 3dfx Interactive приступила к поставкам 3D акселератора Voodoo5 5500 PCI для Macintosh. Согла
|12.09.2000
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3dfx начала продажи 3D акселераторов Voodoo4 4500 AGP и Voodoo4 4500 PCI
Компания 3dfx Interactive объявила о начале поставок в достаточных объемах графических 3D акселераторов Voodoo4 4500 AGP и Voodoo4 4500 PCI. Voodoo4 4500 является последней разработкой компании из серии
|31.08.2000
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Nvidia подала в суд на 3dfx по обвинению в нарушении пяти патентов
Как сообщил CNET, компания Nvidia подала в суд на своего конкурента 3dfx Interactive. Обвинение заключается в том, что 3dfx выпускала свои продукты, в том
|22.08.2000
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Видеоакселератор Voodoo5 5500 AGP от 3dfx занял первое место в первый месяц продаж
Компания 3dfx Interactive Inc. обнародовала результаты первого месяца продаж нового 3D акселератора Vo
|21.08.2000
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3dfx объявила о поддержке стандарта ADC для компьютеров Macintosh
Компания 3dfx , специализирующаяся в производстве видеокарт, сообщила о своем намерении поддержать спорный стандарт от Apple - ADC (Apple Display Connector) в своих будущих продуктах. ADC представляет с
|11.08.2000
|3dfx Interactive выпустила свой первый видеоакселератор для Macintosh - Voodoo5 5500 PCI
|25.07.2000
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3Dfx Interactive приобрела GigaPixel
иставки Dolphin. Решение о слиянии компаний было одобрено 19 июля, на ежегодном собрании акционеров 3Dfx. Также представители 3Dfx Interactive заявили, что основатель GigaPixel, George T
|02.06.2000
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Компанией 3dfx Interactive возобновлена продажа видеокарты Voodoo5 5500 AGP
Компанией 3dfx Interactive объявлено возобновление продаж видеокарты Voodoo5 5500 AGP дистрибьюторам по
|26.05.2000
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Выход Voodoo 5 от 3dfx отложен на две недели по причине неработоспособности на некоторых конфигурациях
Компания 3dfx отложила выход своего ускорителя Voodoo 5 5500 AGP по причине выявленных неисправностей. В результате тестирования эксперты обнаружили, что на некоторых конфигурациях плата работает со сбо
|29.03.2000
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3Dfx приобрела производителя графических чипов Gigapixel за $186 млн.
ано Nvidia. Тем не менее, многие компании обратили пристальное внимание на Gigapixel. В результате, 3Dfx Interactive купила эту компанию. Сделка оценивается в $186 млн. 3Dfx планирует ис
|07.02.2000
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3Dfx уволит 20% своих служащих
оды компании и вновь стать прибыльной. По итогам третьего квартала, завершившегося в ноябре, убыток 3Dfx достиг $17.6 или 73 центов на акцию. В четвертом квартале, согласно прогнозам, убыток бу
|12.01.2000
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3Dfx обьявляет о стратегии продвижения акселераторов Voodoo на рынок Macintosh
гии полноэкранного сглаживания, аппаратно реализованной в чипе VSA-100. Для пользователей видеокарт 3Dfx на Macintosh эта особенность будет реализована впервые.
|24.11.1999
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Назван новый глава 3Dfx
Компания 3Dfx объявила о назначении Alex Leupp на должность генерального директора и президента. Он сменит Greg Ballard, который подал в отставку в октябре этого года. Leupp имеет большой опыт работы на
|16.11.1999
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3dfx выпускает свой новый чип Napalm
ткладываемый) Napalm все-таки вышел. Теперь его официальное название - VSA-100, а аббревиатура расшифровывается как Voodoo Scalable Architecture. С выходом нового чипа конкурента, Nvidia GeForce 256, 3dfx вынуждена была постепенно обнародовать наиболее характерные детали по поводу своего нового чипа. Ключевые особенности - сглаживание для всей сцены, компрессия текстур и технология специаль
|11.11.1999
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На Comdex будет продемонстрирован новый чип от 3dfx - Napalm
Выход Napalm, который все предпочитают называть Voodoo4, откладывался уже дважды, он стал и основной причиной финансовых потерь 3dfx, а теперь его выход планируется в первый квартал 2000 года. Это и приобретение STB Systems, и разработка совершенно новой архитектуры в последние 18 месяцев под названием Rampage - все это
|18.10.1999
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3dfx выпустила новую карту Voodoo3T 3000
ний рендеринг, программируемые экспоненциальные таблицы для тумана, рисование теней по методу Гуро, полный 128-битный двумерный ускоритель и поддерживает стандарты DirectXR, GlideR и OpenGL. Компания 3dfx надеется дополнить успех Voodoo3 2000 PCI, которая вышла на первое место по продажам в США.
|07.10.1999
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Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI
Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI Американская компания GigaPixel бросила вызов давних законодателям моды в области производства графических чипов. Архитектура Giga3D, которую представляет GigaPixel, впол
|23.09.1999
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3dfx задерживает выход Napalm/Voodoo4 до февраля
Главный исполнительный управляющий 3dfx Грег Баллард (Greg Ballard) подтвердил, что выход ускорителя Napalm задерживается. 3dfx начала информировать своих инвесторов о задержке, объясняя это тем, что выход Napalm в самом
|16.09.1999
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3dfx обнародует технические спецификации технологии компрессии текстур FXT1
На этой неделе 3dfx опубликовала технические подробности о своей технологии сжатия текстур FXT1, которая будет добавлена в следующий чип Voodoo 3D под кодовым названием Napalm. В дальнейшем компания собираетс
|02.09.1999
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Мощь Power Mac G4 теперь будет дополнена графическими картами 3dfx
Владельцы компьютеров Macintosh, желающие приобрести новое детище компании Apple Power Mac G4, теперь могут быть обрадованы известием о том, что 3dfx собирается снабжать эти машины своими графическими картами. Брайан Спис (Bryan Speece), директор подразделения 3dfx, занимающегося компьютерами Macintosh, что следующий продукт 3
|26.08.1999
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Курс 3dfx упал на 27% после объявления о квартальном убытке
Курс акций 3dfx резко упал почти на 27% после объявления об убытки компании в $11.5 млн. за второй квартал. Во многом причиной такой реакции инвесторы стала неожиданность такого результата, а по словам Ji
|25.08.1999
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3dfx завоевывает Китай
Компания 3dfx объединяется с Legend Interactive, мировым дистрибьютером с доходом в $2,2 млрд, для эффективной организации продаж графических ускорителей семейства Voodoo в Китае. Компания Legend уже до
|25.08.1999
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Убыток 3dfx составил $11.6 млн
Доход компании 3dfx за второй квартал почти удвоился с $58,9 млн. до $104,8 млн. Но при этом компания понесла убыток в $11,6 млн, тогда как год назад ее прибыль составляла $9 млн. Частично это произошло из-за
|06.08.1999
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3dfx выпускает драйверы для Mac-версии Voodoo3
Компания 3dfx выпускает драйверы для Mac-версии Voodoo3 и продвигает технологию Glide разработчикам игр для Mac. Ранее она выпускала драйвера для своих чипов Voodoo2 и Voodoo Banshee для Mac-платформы.
|25.05.1999
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Убыток 3dfx Interactive в первом квартале составил $2,184 тыс., или 14 центов на акцию
Комания 3dfx Interactive объявила результаты первого финансового квартала. Доход компании составил $40,444 тыс. Чистые убытки по итогам квартала достигли $2,184 тыс., или 14 центов на акцию. За аналоги
|13.05.1999
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3dfx выпустила новый видеоакселератор Voodoo3 3500
Компания 3dfx представила новейшую модель видеоакселератора Voodoo3 3500 TV с телевизионным входом. Карта позволяет захватывать и обрабатывать видео и аудио в формате MPEG2, поддерживает работу с дискам
|20.04.1999
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Quantum3D заключила соглашение с 3Dfx и выпустила новые графические устройства на основе наборов микросхем Voodoo3
Компании Quantum3D и 3Dfx заключили соглашение по взаимному руководству. Также Quantum3D названа эксклюзивным поставщиком оборудования на основе нового графического процессора Voodoo3 от 3Dfx. Графические ак
|15.02.1999
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3Dfx Interactive выпустила новые модели графических ускорителей Voodoo3
Компания 3Dfx Interactive представила три новые модели графических ускорителей Voodoo3: Voodoo3 2000 по цене $129,9, 143 МГц, с шиной AGP или PCI, производительностью 6 млн треугольников, 300МГЦ RAMDAC;
Nvidia и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 10
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 4
|Европа 25075 4
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 3
|Япония 13879 3
|Россия - РФ - Российская федерация 169887 2
|Азия - Азиатский регион 5977 2
|Канада 5101 2
|Африка - Африканский регион 3659 2
|Китай - Тайвань 4303 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 1
|Земля - планета Солнечной системы 10939 1
|США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 808 1
|Армения - Республика 2486 1
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
|Ближний Восток 3174 1
|Украина 7988 1
|Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1448 1
|Армения - Ереван 227 1
|США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 411 1
|Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
|Tom’s Hardware 637 3
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Forbes - Форбс 1035 1
|The Register - The Register Hardware 1810 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1354 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2532 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Neowin 236 1
|VideoCardz 48 1
|X-Bit Labs 83 1
|Juniper Research 131 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 1
|Jon Peddie Research 48 1
|PC Data 50 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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