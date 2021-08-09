Nvidia - 3Dfx Interactive

Чуда не произошло. Легендарный конкурент Nvidia передумал восставать из мертвых Надежды рухнули Компания 3dfx Interactive, некогда крупнейший производитель чипов для видеокарт, не вернется на рынок

К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia 3dfx возвращается Компания 3dfx Interactive, один из известнейших производителей видеокарт, может вернуться в бизнес пос

3dfx завершила продажу своих активов компании Nvidia Компания 3dfx Interactive, Inc., разработчик графических чипов, ПО и технологий для создания трехмерны

Покупка Nvidia компании 3dfx: начало монополии на рынке графических устройств? Согласно условиям соглашения, Nvidia заплатит 3dfx $70 млн. и предоставит компании 1 млн. собственных акций за патенты, товарные знаки и за

Nvidia приобрела бизнес по производству графических чипов у 3dfx Производитель графических чипов Nvidia приобрел бизнес по производству графических чипов у 3dfx. Согласно условиям соглашения, Nvidia заплатит 3dfx $70 млн. и предоставит компан

3dfx сократит присутствие на рынке 3D акселераторов Компания 3dfx, известная в последнее время как один из основных производителей 3D акселераторов, заявила о намерении сократить свое присутствие на данном сегменте рынка. Компания закрывает свой завод по

3dfx предоставила лицензию на технологию V5 6000 компании Quantum3D Компания 3dfx Interactive Inc. сообщила о предоставлении лицензии на свою технологию Scanline Interlea

3dfx выпустила 3D акселератор Voodoo4 4500 PCI для компьютеров Mac Компания 3dfx Interactive сообщила о выпуске второго графического акселератора. Специально разработанн

Компания 3dfx заявила о снижении доходов в III квартале Представители компании 3dfx Interactive Inc. заявили, что ожидают снижения доходов за III квартал (заканчивающийся 3

3dfx представила новую линейку карт VoodooTV Компания 3dfx объявила о начале производства трех новых карт линейки VoodooTV - VoodooTV 100 PCI, VoodooTV 200 и VoodooTV-FM (PAL версия для Европы). В продаже эти устройства должны появиться после 17 о

3dfx Interactive начала поставки Mac Voodoo5 5500 PCI Компания 3dfx Interactive приступила к поставкам 3D акселератора Voodoo5 5500 PCI для Macintosh. Согла

3dfx начала продажи 3D акселераторов Voodoo4 4500 AGP и Voodoo4 4500 PCI Компания 3dfx Interactive объявила о начале поставок в достаточных объемах графических 3D акселераторов Voodoo4 4500 AGP и Voodoo4 4500 PCI. Voodoo4 4500 является последней разработкой компании из серии

Nvidia подала в суд на 3dfx по обвинению в нарушении пяти патентов Как сообщил CNET, компания Nvidia подала в суд на своего конкурента 3dfx Interactive. Обвинение заключается в том, что 3dfx выпускала свои продукты, в том

Видеоакселератор Voodoo5 5500 AGP от 3dfx занял первое место в первый месяц продаж Компания 3dfx Interactive Inc. обнародовала результаты первого месяца продаж нового 3D акселератора Vo

3dfx объявила о поддержке стандарта ADC для компьютеров Macintosh Компания 3dfx , специализирующаяся в производстве видеокарт, сообщила о своем намерении поддержать спорный стандарт от Apple - ADC (Apple Display Connector) в своих будущих продуктах. ADC представляет с

3Dfx Interactive приобрела GigaPixel иставки Dolphin. Решение о слиянии компаний было одобрено 19 июля, на ежегодном собрании акционеров 3Dfx. Также представители 3Dfx Interactive заявили, что основатель GigaPixel, George T

Компанией 3dfx Interactive возобновлена продажа видеокарты Voodoo5 5500 AGP Компанией 3dfx Interactive объявлено возобновление продаж видеокарты Voodoo5 5500 AGP дистрибьюторам по

Выход Voodoo 5 от 3dfx отложен на две недели по причине неработоспособности на некоторых конфигурациях Компания 3dfx отложила выход своего ускорителя Voodoo 5 5500 AGP по причине выявленных неисправностей. В результате тестирования эксперты обнаружили, что на некоторых конфигурациях плата работает со сбо

3Dfx приобрела производителя графических чипов Gigapixel за $186 млн. ано Nvidia. Тем не менее, многие компании обратили пристальное внимание на Gigapixel. В результате, 3Dfx Interactive купила эту компанию. Сделка оценивается в $186 млн. 3Dfx планирует ис

3Dfx уволит 20% своих служащих оды компании и вновь стать прибыльной. По итогам третьего квартала, завершившегося в ноябре, убыток 3Dfx достиг $17.6 или 73 центов на акцию. В четвертом квартале, согласно прогнозам, убыток бу

3Dfx обьявляет о стратегии продвижения акселераторов Voodoo на рынок Macintosh гии полноэкранного сглаживания, аппаратно реализованной в чипе VSA-100. Для пользователей видеокарт 3Dfx на Macintosh эта особенность будет реализована впервые.

Назван новый глава 3Dfx Компания 3Dfx объявила о назначении Alex Leupp на должность генерального директора и президента. Он сменит Greg Ballard, который подал в отставку в октябре этого года. Leupp имеет большой опыт работы на

3dfx выпускает свой новый чип Napalm ткладываемый) Napalm все-таки вышел. Теперь его официальное название - VSA-100, а аббревиатура расшифровывается как Voodoo Scalable Architecture. С выходом нового чипа конкурента, Nvidia GeForce 256, 3dfx вынуждена была постепенно обнародовать наиболее характерные детали по поводу своего нового чипа. Ключевые особенности - сглаживание для всей сцены, компрессия текстур и технология специаль

На Comdex будет продемонстрирован новый чип от 3dfx - Napalm Выход Napalm, который все предпочитают называть Voodoo4, откладывался уже дважды, он стал и основной причиной финансовых потерь 3dfx, а теперь его выход планируется в первый квартал 2000 года. Это и приобретение STB Systems, и разработка совершенно новой архитектуры в последние 18 месяцев под названием Rampage - все это

3dfx выпустила новую карту Voodoo3T 3000 ний рендеринг, программируемые экспоненциальные таблицы для тумана, рисование теней по методу Гуро, полный 128-битный двумерный ускоритель и поддерживает стандарты DirectXR, GlideR и OpenGL. Компания 3dfx надеется дополнить успех Voodoo3 2000 PCI, которая вышла на первое место по продажам в США.

Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI Американская компания GigaPixel бросила вызов давних законодателям моды в области производства графических чипов. Архитектура Giga3D, которую представляет GigaPixel, впол

3dfx задерживает выход Napalm/Voodoo4 до февраля Главный исполнительный управляющий 3dfx Грег Баллард (Greg Ballard) подтвердил, что выход ускорителя Napalm задерживается. 3dfx начала информировать своих инвесторов о задержке, объясняя это тем, что выход Napalm в самом

3dfx обнародует технические спецификации технологии компрессии текстур FXT1 На этой неделе 3dfx опубликовала технические подробности о своей технологии сжатия текстур FXT1, которая будет добавлена в следующий чип Voodoo 3D под кодовым названием Napalm. В дальнейшем компания собираетс

Мощь Power Mac G4 теперь будет дополнена графическими картами 3dfx Владельцы компьютеров Macintosh, желающие приобрести новое детище компании Apple Power Mac G4, теперь могут быть обрадованы известием о том, что 3dfx собирается снабжать эти машины своими графическими картами. Брайан Спис (Bryan Speece), директор подразделения 3dfx, занимающегося компьютерами Macintosh, что следующий продукт 3

Курс 3dfx упал на 27% после объявления о квартальном убытке Курс акций 3dfx резко упал почти на 27% после объявления об убытки компании в $11.5 млн. за второй квартал. Во многом причиной такой реакции инвесторы стала неожиданность такого результата, а по словам Ji

3dfx завоевывает Китай Компания 3dfx объединяется с Legend Interactive, мировым дистрибьютером с доходом в $2,2 млрд, для эффективной организации продаж графических ускорителей семейства Voodoo в Китае. Компания Legend уже до

Убыток 3dfx составил $11.6 млн Доход компании 3dfx за второй квартал почти удвоился с $58,9 млн. до $104,8 млн. Но при этом компания понесла убыток в $11,6 млн, тогда как год назад ее прибыль составляла $9 млн. Частично это произошло из-за

3dfx выпускает драйверы для Mac-версии Voodoo3 Компания 3dfx выпускает драйверы для Mac-версии Voodoo3 и продвигает технологию Glide разработчикам игр для Mac. Ранее она выпускала драйвера для своих чипов Voodoo2 и Voodoo Banshee для Mac-платформы.

Убыток 3dfx Interactive в первом квартале составил $2,184 тыс., или 14 центов на акцию Комания 3dfx Interactive объявила результаты первого финансового квартала. Доход компании составил $40,444 тыс. Чистые убытки по итогам квартала достигли $2,184 тыс., или 14 центов на акцию. За аналоги

3dfx выпустила новый видеоакселератор Voodoo3 3500 Компания 3dfx представила новейшую модель видеоакселератора Voodoo3 3500 TV с телевизионным входом. Карта позволяет захватывать и обрабатывать видео и аудио в формате MPEG2, поддерживает работу с дискам

Quantum3D заключила соглашение с 3Dfx и выпустила новые графические устройства на основе наборов микросхем Voodoo3 Компании Quantum3D и 3Dfx заключили соглашение по взаимному руководству. Также Quantum3D названа эксклюзивным поставщиком оборудования на основе нового графического процессора Voodoo3 от 3Dfx. Графические ак