К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia

Компания 3dfx может вернуться к производству видеокарт, которое она прекратила еще в начале XXI века. Компания внесла гигантский вклад в развитие графических ускорителей в конце XX века, но позже сдалась под натиском ATI и Nvidia. Последняя купила все ее наработки в конце 2000 г.

3dfx возвращается

Компания 3dfx Interactive, один из известнейших производителей видеокарт, может вернуться в бизнес после более чем 20-летнего перерыва. Об этом сообщил портал Neowin со ссылкой на страницу компании в Twitter.

Профиль 3dfx в этой соцсети был зарегистрирован лишь в июле 2021 г. На момент публикации этого материала в нем было всего три поста, один из которых гласил: «3dfx Interactive возвращается 20 лет спустя. Приготовьтесь к серьезному объявлению о нашем возвращении в четверг!»

Во втором твите компания спросила, есть ли у кого желание увидеть ее новую видеокарту, а в третьем уточнила дату ее премьеры. Презентация новинки состоится 5 августа 2021 г., но, несмотря на то, что до нее остались считанные дни, все подробности о ней покрыты тайной.

Твит, внушающий надежду

Если возвращение 3dfx Interactive окажется правдой, то ей придется бороться за место под ним в первую очередь с компанией Nvidia, которая стала лидером, в том числе, и благодаря самой 3dfx. Сейчас у Nvidia 81% рынка дискретных видеокарт против 19% у AMD (статистика Tom’s Hardware за I квартал 2021 г.).

Рассвет 3dfx

Компания 3dfx была основана в 1994 г., на год позже Nvidia, и выпустила свой первый графический процессор Voodoo Graphics спустя еще два года. Поначалу он монтировался только на графические платы для аркадных игровых автоматов. Компания довольно быстро стала известной благодаря высокому качеству графики, выдаваемой ее ускорителями.

В 1997 г. производители стали использовать чипы Voodoo Graphics в видеокартах для настольных ПК. Они выпускались под различными популярными в тот период времени брендами, включая Diamond и Alliance Semiconductor.

Voodoo Graphics производства Diamond

Первые ПК-карты Voodoo Graphics помогли 3dfx всего за несколько месяцев стать лидером рынка дискретной графики. На тот момент она конкурировала только с компаниями PowerVR и Rendition, но уже к концу 1997 г. благодаря Voodoo Graphics она смогла завладеть 85-процентной долей рынка ПК-видеокарт.

В августе того же 1997 г. компания выпустила новый графический чипсет Voodoo Rush, объединивший в себе оригинальный Voodoo Graphics и отдельный чип для обработки двумерной графики. Он позволил упрочить положение компании на рынке.

В 1998 г. ситуация немного изменилась. 3dfx выпустила GPU Voodoo2, который вновь стал нуждаться в отдельном чипе для обработки двумерной графики, как это было с первым Voodoo Graphics. Это заставило компанию откатиться назад и уступить ее новым основным конкурентам в лице компаний ATI и Nvidia. Они на тот момент выпустили карты Rage Pro и Riva 128 соответственно, которые могли обрабатывать 2D-графику и стоили при этом заметно дешевле карт Voodoo2.

Выправить положение, подпорченное релизом Voodoo2, 3dfx смогла довольно быстро. В IV квартале 1998 г. она выпустила Voodoo Banshee – более доступный процессор, который был мощнее конкурентов к тому же обрабатывал как 3D, так и 2D. Кроме того, тогда же 3dfx впервые в истории представила технологию для объединения двух видеокарт. Она получила название SLI (Scan-Line Interleave). В настоящее время SLI является собственностью Nvidia.

Пик успеха и печальный закат

На конец 1998 г. пришелся новый этап укрепления позиций 3dfx. В декабре 1998 г. она за $141 млн приобрела компанию STB Technologies., ставшее частью полностью новой бизнес-стратегии 3dfx.

На тот момент STB входила в топ-5 крупнейших производителей видеокарт. За счет этого приобретения 3dfx хотела стать не только разработчиком графических процессоров, но и начать самостоятельно выпускать видеокарты на их основе. Стоит отметить, что одним из претендентов на покупку STB была Nvidia.

Две Voodoo 2, объединенные в SLI

В начале 1999 г. компания выпустила видеокарту Voodoo3, которая вновь оказалась лучше других. По своей производительности она опережала всех своих конкурентов, включая новейшую на тот момент Nvidia Riva TNT 2. В то же время она уступала им по ряду возможностей. В частности, она поддерживала 32-битное отображение цвета.

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После выхода Voodoo3 компания 3dfx стала понемногу отставать от конкурентов, и к моменту выхода самой первой карты Nvidia серии GeForce у нее нечем было ответить на нее. Релиз Voodoo4 и Voodoo5 лишь усугубил ситуацию. Новые карты уже не могли угнаться за GeForce 2 и первыми ATI Radeon ни по производительности, ни по новым технологиям.

Самым последнем ускорителем 3dfx стала Voodoo5 6000, которая, тем не менее, так и не поступила в продажу из-за ряда технических проблем. Карта попросту не работала на многих материнских платах того времени, и у 3dfx уже не было возможности исправить ситуации.

Но если бы Voodoo5 6000 все же вышла, то она сразу стала бы новым лидером рынка. По результатам тестов она сильно опережала топовые на тот момент GeForce 2 Ultra и ATI Radeon 7500 и даже могла тягаться с только что вышедшим на тот момент GeForce 3.

Nvidia победила

Неудачи с последними ускорителями и отставание от конкурентов подорвали финансовое положение 3dfx. В декабре 2020 г. кредиторов компании инициировали процедуру ее банкротства.

Проблемы с финансами были настолько серьезными, что компания была вынуждена в том же декабре 2000 г. пойти на сделку с Nvidia, которая купила и ее, и всю ее интеллектуальную собственность. Сумма сделки неизвестна.

Поглощение было завершено в I финансовом квартале 2002 г. 3dfx полностью прекратила поддержку своих видеокарт в феврале 2001 г., а в октябре 2002 г. подала на банкротство.

В общей сложности 3dfx просуществовала восемь лет. За эти годы она неоднократно производила революции на рынке компьютерных видеокарт, во многом опережая основных конкурентов. В настоящее время весь рынок дискретной ПК-графики поделен между Nvidia и AMD. Она в 2006 г. купила компанию ATI вместе со всеми ее наработками.

Voodoo5 6000 все же существует

Несмотря на то, что 3dfx так и не смогла выпустить карту Voodoo5 6000 на рынок, в 2021 г., спустя 20 лет после сделки с Nvidia, ускоритель все же предстал перед публикой. Сама 3dfx не имеет к этому никакого отношения – карту воссоздал энтузиаст под псевдонимом zx-c64.

Оригинальной Voodoo5 6000 требовался дополнительный блок питания

Этот энтузиаст собрал карту с нуля, построив ее на тех же чипах VSA-100, что использовались в оригинальном Voodoo5 6000. Их, по его заверениям, он нашел в свободной продаже по цене $20 за штуку. Он купил четыре таких чипа, после чего создал печатную плату, на которой разместил 16 модулей SDRAM-памяти по 8 МБ каждый, работающие на частоте 166 МГц.

Карта за авторством zx-c64 отличается от оригинальной не только объемом памяти (128 МБ против 32 МБ), но и тем, что у нее есть разъем Molex для подключения дополнительного питания. Оригинальный ускоритель 20-летней давности таким компонентом не располагал и нуждался в специальном внешнем блоке питания.

Кастомная Voodoo5 6000 образца 2021 года

zx-c64 утверждает, что его творение полностью идентично оригинальной карте 3dfx с точки зрения производительности и используемых в работе драйверов и BIOS.