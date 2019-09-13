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Microsoft DirectX Direct3D

СОБЫТИЯ

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13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine 1
01.04.2019 Intel впервые показала свою «экспоненциальную» графику Xe. Цена. Видео 1
24.07.2017 В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens 1
08.12.2016 Microsoft раскрыла минимальные системные требования для своего «ПК будущего» 1
19.11.2014 Wexler разрабатывает планшеты на 64-битных процессорах с поддержкой LTE 1
03.02.2014 Почему не надо переходить с PC на Mac: 10 недооцененных плюсов Windows 1
20.06.2012 Microsoft представила новую Windows для смартфонов. ФОТО 1
18.01.2012 Microsoft раскрыла требования к планшетам на Windows 8 1
22.06.2011 Новый Firefox блокирует слежку за пользователями 1
21.06.2011 Microsoft отказалась поддержать браузерную 3D-технологию из соображений безопасности 1
12.11.2010 Firefox разгоняется 1
01.11.2010 Windows 7 Service Pack 1: готов ли бизнес к обновлениям? 1
19.03.2010 Google совместит WebGL с Windows 1
25.06.2009 Вышел VirtualBox 3.0 beta 2 1
17.10.2008 Анонсировано обновление Java SE 6 1
15.09.2008 Grand Theft Auto IV: Системные требования 1
29.04.2008 RivaTuner 2.09: настройка видеокарт NVIDIA и ATI 1
16.04.2008 Вышла русская версия SP1 для Windows Vista 1
11.03.2008 RivaTuner 2.08: настройка видеокарт NVIDIA и ATI 1
25.09.2007 Windows Mobile 6 - много шума из ничего 1
20.12.2006 В продуктах Mozilla найдены множественные уязвимости 1
20.12.2004 Практика: вся правда о PocketPC 1
16.08.2004 За 3D-мониторы взялись всерьёз 1
15.05.2003 Появились подробности о бете Microsoft DirectX 9.0 SDK 1
15.08.2001 Fujitsu Siemens выбрала графические процессоры от NVIDIA для своих ноутбуков 1
02.02.2001 В продажу поступила новая версия графического 3D редактора 3D Studio Max 4 1
27.11.2000 Creative Labs выпустила 3D-акселератор 3D Blaster Annihilator 2 Ultra 1
05.09.2000 VideoLogic Systems выпустила 3D-акселератор VideoLogic Vivid! 1
19.07.2000 ATI Technologies представила новое семейство видеокарт 1
19.11.1999 Новости от Matrox - карты G400 Max и G400 Marvel и технология DualHead для подсоединения 2 мониторов 1
07.10.1999 Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI 1
10.02.1999 Genius представила новые графические карты и ускорители 1
28.12.1998 ASUS Computer International представила новые графические 3D-адаптеры 1
03.12.1998 Metabyte анонсировала стереоскопическую систему Scream 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Microsoft DirectX Direct3D и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25867 15
Intel Corporation 12870 6
Nvidia Corp 4091 5
Apple Inc 13284 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 4
AMD Graphics Product Group - ATI 976 4
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 3
Dell EMC 5204 3
HP Inc. 5907 3
Google LLC 12794 3
Samsung Electronics 11140 2
Lenovo Group 2473 2
AMD - Advanced Micro Devices 4700 2
Acer Group - Acer Inc 2821 2
HTC Corporation 1425 2
Lenovo Motorola 3573 2
Adobe Systems 1605 2
Khronos Group 8 1
Eastman Kodak - Кодак 510 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 1
Wexler 61 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Casio 338 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 1
Creative Technology 273 1
MiTAC 84 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
R-Style Computers 53 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Context Informaiton Security 1 1
Autodesk Media and Entertainment - Discreet Logic - Kinetix 21 1
Matrox - Matrox Graphics 37 1
SAP SE 5630 1
Cisco Systems 5382 1
Huawei 4717 1
Qualcomm Technologies 1990 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Резонанс НПП 407 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22799 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5081 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4734 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10158 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18503 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5353 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17103 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7997 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27142 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13144 5
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 41 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10670 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 550 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16663 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13366 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14885 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15552 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7316 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4246 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1491 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3435 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3671 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 950 2
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 321 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5943 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26556 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4091 2
Монохромное изображение - Monochrome image 647 2
PnP - Plug&Play 346 2
DDR - Double data rate 3115 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13297 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1753 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 2
Microsoft Windows 17006 18
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 14
Linux OS 11652 8
Microsoft DirectX 727 6
Mozilla Firefox - браузер 1959 5
Microsoft Windows XP 2433 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2040 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 4
Nvidia - 3Dfx Interactive - Voodoo AGP 43 3
JavaScript - JS - язык программирования 1450 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5845 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 880 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 439 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 2
Microsoft Windows 9 67 2
Microsoft Windows Mobile 2003 156 2
Nvidia ForceWare 19 2
Google Chrome - браузер 1722 2
Google Android 15364 2
Microsoft Windows 10 1957 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Apple macOS 2464 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Intel x86 - архитектура процессора 2186 2
Apple Safari - браузер 909 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 2
Opera Browser - Браузер 1058 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1946 2
Microsoft Hololens 76 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4203 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 595 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 208 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
Алексеев Алексей 15 1
Демидов Михаил 134 1
Ксенин Алекс 311 1
Ковалевский Анатолий 8 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Shaver Mike - Шейвер Майк 9 1
Floid Tracy - Флойд Трэйси 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 936 1
Куча Юзеф 1 1
Романов Дмитрий 70 1
Малышев Игорь 25 1
Shum Harry - Шам Гарри 8 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55062 5
Россия - РФ - Российская федерация 168294 3
Европа 25026 2
Япония 13848 2
Германия - Федеративная Республика 13296 2
Франция - Французская Республика 8201 2
Испания - Королевство 3848 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19356 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Польша - Республика 2037 1
США - Нью-Йорк 3193 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 823 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11758 2
Английский язык 7070 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16335 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Физика - Physics - область естествознания 2967 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8317 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7583 1
Ergonomics - Эргономика 1766 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3399 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2738 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1804 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 873 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 881 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12432 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27638 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5668 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1393 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6231 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1239 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 245 1
Coolinfo Daily 1 1
The Verge - Издание 622 1
WCCFTech - Издание 114 1
Inquirer 463 1
Neowin 225 1
ComputerWorld 144 1
Context Information Security 2 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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