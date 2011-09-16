Индексная книга (каталог) CNews*
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Shaver Mike Шейвер Майк
СОБЫТИЯ
|16.09.2011
|Из Mozilla уходит один из создателей Firefox 2
|26.07.2011
|Разработчики Firefox создают собственную ОС 1
|21.06.2011
|Microsoft отказалась поддержать браузерную 3D-технологию из соображений безопасности 2
|21.05.2010
|Google подарил Web $120 млн 1
|04.12.2007
|Microsoft: Firefox вдвое опаснее IE 2
|04.12.2007
|В Mozilla раскритиковали доклад Microsoft об опасности Firefox 2
|03.12.2007
|Microsoft: Firefox более чем вдвое опаснее IE 1
|09.08.2007
|Mozilla не может выпускать патчи в 10-дневный срок 2
Публикаций - 9, упоминаний - 15
Shaver Mike и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25775 6
|Google LLC 12690 4
|Apple Inc 13156 3
|Mozilla Foundation 208 2
|Microsoft Trustworthy Computing 27 1
|Context Informaiton Security 1 1
|MPEG LA - MPEG Licensing Authority 15 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Adobe Systems 1597 1
|Резонанс НПП 407 1
|Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
|Hansen Robert - Хансен Роберт 6 1
|Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
|Jones Jeff - Джонс Джеф 10 1
|Snyder Window - Снайдер Уиндоу 10 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.