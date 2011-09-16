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Shaver Mike Шейвер Майк

СОБЫТИЯ


16.09.2011 Из Mozilla уходит один из создателей Firefox 2
26.07.2011 Разработчики Firefox создают собственную ОС 1
21.06.2011 Microsoft отказалась поддержать браузерную 3D-технологию из соображений безопасности 2
21.05.2010 Google подарил Web $120 млн 1
04.12.2007 Microsoft: Firefox вдвое опаснее IE 2
04.12.2007 В Mozilla раскритиковали доклад Microsoft об опасности Firefox 2
03.12.2007 Microsoft: Firefox более чем вдвое опаснее IE 1
09.08.2007 Mozilla не может выпускать патчи в 10-дневный срок 2

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Shaver Mike и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12690 4
Apple Inc 13156 3
Mozilla Foundation 208 2
Microsoft Trustworthy Computing 27 1
Context Informaiton Security 1 1
MPEG LA - MPEG Licensing Authority 15 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Samsung Electronics 11065 1
Adobe Systems 1597 1
Резонанс НПП 407 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 41 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 1
Web development - Веб-разработка 313 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Microsoft Windows 16882 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Apple macOS 2419 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Microsoft DirectX Direct3D 34 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 1
Google Android SDK 37 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 1
Google Android 15244 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Apple iTunes Store 1118 1
Google Chrome Web Store 53 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Apple iPhone OS 152 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Hansen Robert - Хансен Роберт 6 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 1
Snyder Window - Снайдер Уиндоу 10 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Африка - Африканский регион 3641 2
Америка - Американский регион 2206 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Context Information Security 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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