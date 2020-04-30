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Google Chrome Web Store
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.04.2020
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Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков
нтернет-гигант Google готовится провести массовую зачистку магазина расширений для браузера Chrome (Chrome web store). В результате этих действий из магазина могут исчезнуть тысячи расширений,
|30.07.2018
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Админы Google удалили из магазина криптовалютный кошелек вместо его вредоносной подделки
reum Metamask сообщили, что их разработка без каких-либо официальных предупреждений была удалена из Chrome Web Store. При этом её фишинговый клон остался на месте. 25 июля 2018 г. один из работ
|15.05.2018
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Более 100 тысяч пользователей заразились вредоносным ПО из Chrome Web Store
Вредоносы распространялись через Facebook Более 100 тыс. человек стали жертвами вредоносного ПО, размещенного в Chrome Web Store. Оно способно красть данные пользователей и устанавливать на их компьютеры майнеры криптовалют. О серьезной кампании киберпреступников предупредили эксперты Radware. Речь идет
|08.12.2017
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Google закрывает приложения для браузера Chrome
Перемены в Chrome Web StoreКомпания Google закрыла ту секцию интернет-магазина Chrome Web Store, в которой размещались приложения Chrome Apps, предназначенные для браузера
|14.02.2014
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В Google Chrome теперь запрещена установка всех «неофициальных» расширений
gle Chrome объявила о начале блокировки всех расширений, загруженных в браузер не через официальный Chrome Web Store. Эта мера вступит в силу, начиная с бета-версии Chrome 33, и сохранится во в
|31.10.2011
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Запущена новая версия Chrome Web Store
Московская команда инженеров компании Google сообщила о запуске новой версии Chrome Web Store, в разработке которого российский офис принял активное участие. Интернет-магазин Chrome - это приложения, расширения и темы для браузера Google Chrome. При каждом новом посещен
|16.09.2011
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Google пустил Россию в свой онлайн-магазин
Google объявил об официальном запуске своего интернет-магазина Chrome Web Store в 24 странах мира, среди которых и Россия. Ранее Chrome Web Store был
|20.08.2010
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Google приоткрыл магазин приложений для Chrome
ся к обширной технической документации. Впервые магазин приложений для веб-браузера Google Chrome - Chrome Web Store - был представлен в мае 2010 г. на конференции Google I/O. Идея заключалась
|20.05.2010
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Google запустит онлайн-магазин приложений Chrome Web Store
Компания Google объявила о том, что планирует в этом году открыть новый онлайн-магазин приложений Chrome Web Store. В нем будут продаваться различные приложения для операционной системы Chrom
Google Chrome Web Store и организации, системы, технологии, персоны:
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
|ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
|The Register - The Register Hardware 1789 5
|BleepingComputer - Издание 461 3
|FT - Financial Times 1299 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 2
|DigiTimes - Издание 1332 2
|SlashGear 134 2
|Ars Technica 451 2
|SamMobile 57 1
|Electronista 166 1
|NPR - National Public Radio 10 1
|ExtremeTech 40 1
|Reddit 404 1
|ZDnet 664 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1314 1
|РИА Новости 1040 1
|NYT - The New York Times 1102 1
|Net Applications 127 2
|Gartner - Гартнер 3662 2
|Recorded Future - Записанное будущее 17 1
|NPD Group 140 1
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