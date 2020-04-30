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Google Chrome Web Store

Google Chrome Web Store

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.04.2020 Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков

нтернет-гигант Google готовится провести массовую зачистку магазина расширений для браузера Chrome (Chrome web store). В результате этих действий из магазина могут исчезнуть тысячи расширений,

30.07.2018 Админы Google удалили из магазина криптовалютный кошелек вместо его вредоносной подделки

reum Metamask сообщили, что их разработка без каких-либо официальных предупреждений была удалена из Chrome Web Store. При этом её фишинговый клон остался на месте. 25 июля 2018 г. один из работ
15.05.2018 Более 100 тысяч пользователей заразились вредоносным ПО из Chrome Web Store

Вредоносы распространялись через Facebook Более 100 тыс. человек стали жертвами вредоносного ПО, размещенного в Chrome Web Store. Оно способно красть данные пользователей и устанавливать на их компьютеры майнеры криптовалют. О серьезной кампании киберпреступников предупредили эксперты Radware. Речь идет

08.12.2017 Google закрывает приложения для браузера Chrome

Перемены в Chrome Web StoreКомпания Google закрыла ту секцию интернет-магазина Chrome Web Store, в которой размещались приложения Chrome Apps, предназначенные для браузера

14.02.2014 В Google Chrome теперь запрещена установка всех «неофициальных» расширений

gle Chrome объявила о начале блокировки всех расширений, загруженных в браузер не через официальный Chrome Web Store. Эта мера вступит в силу, начиная с бета-версии Chrome 33, и сохранится во в
31.10.2011 Запущена новая версия Chrome Web Store

Московская команда инженеров компании Google сообщила о запуске новой версии Chrome Web Store, в разработке которого российский офис принял активное участие. Интернет-магазин Chrome - это приложения, расширения и темы для браузера Google Chrome. При каждом новом посещен
16.09.2011 Google пустил Россию в свой онлайн-магазин

Google объявил об официальном запуске своего интернет-магазина Chrome Web Store в 24 странах мира, среди которых и Россия. Ранее Chrome Web Store был
20.08.2010 Google приоткрыл магазин приложений для Chrome

ся к обширной технической документации. Впервые магазин приложений для веб-браузера Google Chrome - Chrome Web Store - был представлен в мае 2010 г. на конференции Google I/O. Идея заключалась

20.05.2010 Google запустит онлайн-магазин приложений Chrome Web Store

Компания Google объявила о том, что планирует в этом году открыть новый онлайн-магазин приложений Chrome Web Store. В нем будут продаваться различные приложения для операционной системы Chrom

Публикаций - 54, упоминаний - 78

Google Chrome Web Store и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12746 46
Microsoft Corporation 25822 9
Apple Inc 13225 7
Amazon Inc - Amazon.com 3293 6
Samsung Electronics 11103 5
Acer Group - Acer Inc 2810 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1699 3
Meta Platforms - Facebook 4626 3
Яндекс - Метабар 11 2
Yandex - Яндекс 9296 2
LG Electronics 3742 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 2
HP Inc. 5903 2
Adobe Systems 1601 2
Mozilla Foundation 208 1
Radware 62 1
Агава КБ 31 1
Eyeo 5 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Best Buy 224 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group - Alibaba Mobile Operating System 19 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Casio 338 1
MPEG LA - MPEG Licensing Authority 15 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Amazon Inc - Amazon UK - Amazon.co.uk 12 1
Adobe Figma 73 1
Roblox Corporation 96 1
Line Corporation 8 1
Inventec - Kohjinsha 68 1
Google Russia - Гугл Россия 227 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 1
Dell EMC 5199 1
Alibaba Group 476 1
X Corp - Twitter 2940 1
Intel Corporation 12850 1
ZTE Corporation 801 1
ESET - ESET Software 1163 1
Citrix Systems 871 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
American Airlines 90 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Marbridge Consulting 2 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1604 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10059 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14342 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 11
Application store - магазин приложений 1476 10
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 9
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1738 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3212 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5272 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26966 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 7
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 919 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17047 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5405 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1868 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10631 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1573 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6574 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18424 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2827 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3807 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10256 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11879 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1199 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13039 3
webRequest API 4 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6443 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1440 3
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 278 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14019 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5929 3
Google Chrome - браузер 1715 46
Google Android 15305 16
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 16
Microsoft Windows 16950 13
Mozilla Firefox - браузер 1957 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 11
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Linux OS 11593 8
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 296 7
Opera Browser - Браузер 1057 7
Google YouTube - Видеохостинг 3008 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 6
Apple Safari - браузер 904 6
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 569 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 5
Google Chromebook - Google Хромбук 240 5
Apple iOS 8612 4
Google - Gmail 1025 4
StatCounter 483 4
uBlock Origin 7 3
Google Chrome OS - Chromium OS 24 3
Google - Native Client 12 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 358 3
Adblock 35 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 3
Apple iPhone OS 152 2
Amazon Kindle 195 2
Trezor - криптовалютный кошелёк 11 2
Samsung Internet - браузер 15 2
Apple iPad 4022 2
Microsoft Office 4194 2
Apple - App Store 3135 2
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 33 2
Google Chrome Apps 5 2
Google Android TV 387 2
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Booking.com 127 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 480 2
Hill Raymond - Хилл Рэймонд 3 3
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Зайцев Михаил 347 2
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Wagner James - Вагнер Джеймс 2 1
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Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 1
Журихин Павел 16 1
Мягков Алексей 1 1
Павлов Никита 148 1
Павлов Влад 2 1
Endo Nobuhiro - Эндо Нобухиро 2 1
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Li Robin - Ли Робин 9 1
Payne Gordon - Пейн Гордон 5 1
Shaver Mike - Шейвер Майк 9 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Козлов Иван 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 10
Россия - РФ - Российская федерация 167230 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19248 4
Япония 13824 3
Европа 24999 2
Южная Корея - Республика 7074 2
Израиль 2861 2
Германия - Федеративная Республика 13254 2
Китай - Тайвань 4278 2
США - Калифорния 4836 2
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Тунис - Тунисская Республика 171 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 115 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Дания - Королевство 1338 1
Норвегия - Королевство 1863 1
Швеция - Королевство 3789 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Польша - Республика 2035 1
Индия - Bharat 5889 1
Канада 5087 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 1
Бельгия - Королевство 1198 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1827 1
Италия - Итальянская Республика 4514 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Индонезия - Республика 1063 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Украина 7939 1
Испания - Королевство 3842 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1944 1
Нидерланды 3758 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1419 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34006 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7618 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 609 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1708 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5768 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5127 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16185 1
Exodus 76 1
Английский язык 7046 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 1
Паспорт - Паспортные данные 2871 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 730 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1646 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2174 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6717 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1525 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 565 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 622 1
The Register - The Register Hardware 1789 5
BleepingComputer - Издание 461 3
FT - Financial Times 1299 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 2
DigiTimes - Издание 1332 2
SlashGear 134 2
Ars Technica 451 2
SamMobile 57 1
Electronista 166 1
NPR - National Public Radio 10 1
ExtremeTech 40 1
Reddit 404 1
ZDnet 664 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1314 1
РИА Новости 1040 1
NYT - The New York Times 1102 1
Net Applications 127 2
Gartner - Гартнер 3662 2
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
NPD Group 140 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
USENIX Security Symposium 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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