Google Chrome Web Store

нтернет-гигант Google готовится провести массовую зачистку магазина расширений для браузера Chrome ( Chrome web store ). В результате этих действий из магазина могут исчезнуть тысячи расширений,

Админы Google удалили из магазина криптовалютный кошелек вместо его вредоносной подделки reum Metamask сообщили, что их разработка без каких-либо официальных предупреждений была удалена из Chrome Web Store. При этом её фишинговый клон остался на месте. 25 июля 2018 г. один из работ