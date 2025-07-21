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Li Robin Ли Робин
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов 1
|17.03.2017
|Основатель «китайской Google» провозгласил конец эры мобильного интернета 1
|17.01.2017
|Травмированный топ-менеджер Microsoft ушел в Baidu 1
|05.09.2011
|Baidu выпустил мобильную платформу на базе Android 1
|27.07.2011
|Baidu выйдет на международный рынок в ближайшие годы 1
|21.07.2011
|Китайский национальный браузер оказался копией Google Chrome 1
|19.05.2009
|Работники Baidu согласились прервать забастовку 1
|23.01.2008
|Baidu.com вышел на японский рынок 1
|26.10.2007
|Baidu.com увеличил прибыль в два раза 1
Li Robin и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12021 5
|Alibaba Group 440 3
|Microsoft Corporation 24955 2
|Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 275 1
|Alphabet 140 1
|Yahoo! 3699 1
|GitHub 894 1
|Tencent 167 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
|Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 12 1
|Bloomberg 1336 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 2
|FT - Financial Times 1239 1
|Wikipedia - Википедия 539 1
|Forbes - Форбс 875 1
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