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Li Robin Ли Робин


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов 1
17.03.2017 Основатель «китайской Google» провозгласил конец эры мобильного интернета 1
17.01.2017 Травмированный топ-менеджер Microsoft ушел в Baidu 1
05.09.2011 Baidu выпустил мобильную платформу на базе Android 1
27.07.2011 Baidu выйдет на международный рынок в ближайшие годы 1
21.07.2011 Китайский национальный браузер оказался копией Google Chrome 1
19.05.2009 Работники Baidu согласились прервать забастовку 1
23.01.2008 Baidu.com вышел на японский рынок 1
26.10.2007 Baidu.com увеличил прибыль в два раза 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Li Robin и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12021 5
Alibaba Group 440 3
Microsoft Corporation 24955 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 275 1
Alphabet 140 1
Yahoo! 3699 1
GitHub 894 1
Tencent 167 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Marbridge Consulting 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 12 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2976 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25169 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2167 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15728 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1107 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 185 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8297 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25077 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 635 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4052 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26320 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1517 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7833 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9487 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24917 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22127 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 1
Baidu 286 8
Google Chrome Web Store 48 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 935 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Google Chrome - браузер 1603 1
Baidu Yi Platform 1 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 474 1
StatCounter 425 1
Linux OS 10366 1
Google Android 14384 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 2
Ma Jack - Ма Джек 24 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17648 8
Китай - Шанхай 793 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 2
США - Калифорния 4688 1
Китай - Пекин - Beijing 1017 1
Япония 13400 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2597 2
Английский язык 6784 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30657 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10311 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 690 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7667 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1680 1
Bloomberg 1336 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 2
FT - Financial Times 1239 1
Wikipedia - Википедия 539 1
Forbes - Форбс 875 1
Analysys International 16 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372809, в очереди разбора - 749114.
Создано именных указателей - 178752.
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