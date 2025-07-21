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Ferguson James Фергюсон Джеймс


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов 1
05.08.2024 По всему миру идет обвал фондовых рынков. Среди виновных Apple, Google и Microsoft, потратившие десятки миллиардов на бесполезный ИИ 1
16.07.2024 Британский макроэкономист: ИИ бесполезен, это пузырь, который сильно напоминает доткомы, и последствия будут такими же 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ferguson James и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3605 2
Intel Corporation 12358 2
Google LLC 12021 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 440 1
Cisco Systems 5170 1
Meta Platforms - Facebook 4483 1
Apple Inc 12333 1
Yandex - Яндекс 7912 1
Amazon Inc - Amazon.com 3071 1
Alphabet 140 1
Samsung Electronics 10415 1
Microsoft Corporation 24955 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 960 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Unsplash 1110 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Tesla Motors 413 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15728 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21353 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30922 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8153 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5639 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2575 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 534 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3956 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69441 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11545 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4858 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 1
FreePik 1199 1
OpenAI ChatGPT 430 1
Intel x86 - архитектура процессора 1926 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 344 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13440 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 395 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2509 1
Япония 13400 1
Азия - Азиатский регион 5644 1
Южная Корея - Республика 6755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
Россия - РФ - Российская федерация 151064 1
Нидерланды 3575 1
Испания - Королевство 3742 1
Китай - Тайвань 4068 1
Франция - Французская Республика 7924 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6336 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16893 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 567 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2840 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 328 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 675 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1680 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 1
Times 630 1
FT - Financial Times 1239 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
Bloomberg 1336 1
Dell'Oro Group 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178752.
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