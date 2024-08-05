По всему миру идет обвал фондовых рынков. Среди виновных Apple, Google и Microsoft, потратившие десятки миллиардов на бесполезный ИИ

Всемирный биржевой крах 2024 года

Начало понедельника 5 августа 2024 г. ознаменовалось падением фондовых рынков в ряде регионов мира. Об этом сообщило агентство Reuters.

Особенно существенный спад продемонстрировали биржевые индексы стран Азии. Так Nikkei (Токийская фондовая биржа) «просел» на рекордные 12,4%. Предыдущий исторический антирекорд в Японии был зафиксирован в «черный понедельник» октября 1987 г.

Акции компаний, котирующиеся на фондовом рынке Тайваня, потеряли в цене 8,4%. Значительно подешевели ценные бумаги крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC – на 9,75%.

Южнокорейский индекс KOSPI опустился до значения в 2441,55 пунктов, продемонстрировав снижение на уровне 8,8% и установив еще один антирекорд: это худший спад на корейском фондовом рынке с октября кризисного 2008 г. Капитализация «тяжеловесов», представляющих корейский технологический сектор – Samsung Electronics и SK Hynix, сократилась на 10,3% и 9,9% соответственно.

Европейские индексы продемонстрировали небольшое падение на открытии торгов. Французский CAC 40 – на 2,1%, испанский IBEX – на 2,8%, британский FTSE100 – на 1,7%.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) по состоянию на 13:14 5 августа 2024 г. по Москве сократился на 2,59% к значению на момент закрытия торгов 2 августа. Акции «Яндекса» подешевели на 3,25%.

Jamie Street / unsplash.com Случился обвал на мировом фондовом рынке

Казначейские облигации сегодня пользуются значительным спросом: доходность 10-летних облигаций США достигла 3,723%, самого низкого уровня с середины 2023 г., после роста до 3,73%. Японская йена и швейцарский франк укрепились к доллару (+2% и +1% соответственно), отмечает Reuters.

Эксперты отмечают, что инвесторы стремятся избавиться от ценных бумаг, опасаясь скатывания США в рецессию, и вложиться в иные финансовые инструменты, более подходящие для текущей ситуации. По мнению аналитиков JPMorgan, вероятность замедления темпов экономического роста в США. Ожидается, что для противостояния рецессии Федеральная резервная система (ФРС) осенью дважды повысит ключевую ставку – на 50 базисных пунктов в сентябре и на 50 б.п. в ноябре.

Потенциальный обвал Nasdaq по вине ИТ-гигантов

В то же время фьючерсы на акции американских компаний в самих США продолжают стремительное падение и, как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что индекс Nasdaq ожидает мощнейший за последние четыре года обвал.

Наибольший вклад в падение Nasdaq, как ожидается, внесут крупнейшие американские технологические компании, возглавляющие индекс – Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google), Meta Plaforms* и Tesla. Акции всех за исключением последней уже просели в цене почти на 10%, Tesla теряет 7,5%.

Потеря интереса инвесторов к акциям ИТ-гигантов может быть обусловлена колоссальными расходами этих компаний на расширение собственной инфраструктуры для дальнейшего развития и масштабирования сервисов с использованием искусственного интеллекта (ИИ), окупаемость которых в будущем по крайней мере выглядит для владельцев ценных бумаг сомнительной.

ИТ-гиганты наращивают расходы огромными темпами, невзирая на скепсис инвесторов

Как отмечает Financial Times, крупнейшие технологические компании мира с начала 2024 г. нарастили капитальные расходы на 50% – их совокупный объем достиг $100 млрд. Приоритетным направлением инвестиций является расширение инфраструктуры, обеспечивающей работу систем искусственного интеллекта. В то же время аналитики с Уолл-стрит все чаще высказывают сомнения относительно окупаемости инвестиций, отличающихся беспрецедентным масштабом.

Amazon, Alphabet, Meta*, Microsoft в своих финансовых отчетах за первое полугодие 20242 г. отразили капитальные затраты – суммарно $106 млрд – и на достигнутом останавливаться не планируют, несмотря на опасения, касающиеся возможных колебаний на фондовом рынке.

По мнению главного исполнительного директора Meta* Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), для его компании предпочтительнее иметь неиспользуемый запас мощности вычислительной инфраструктуры, нежели остаться без таковой в момент, когда та понадобится. Организация намерена довести капитальные затраты до $40 млрд в этом году.

Совокупные инвестиции ИТ-гигантов в технологии искусственного интеллекта могут вырасти более чем вдвое до конца 2024 г. По оценке аналитиков Dell’Oro Group около $1 трлн будет влито в инфраструктурные проекты, в частности, по строительству центров обработки данных, в течение ближайших пяти лет несмотря на то, что бизнес пока не сумел убедить инвесторов в готовности клиентов тратить значительные средства на ИИ-продукты и сервисы.

В пятницу американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite продолжил падение (-2,4%) на фоне негативных показателей занятости в США. Всего же в ходе коррекции индекс просел на 10% к 11 июля 2024 г., когда тот достиг рекордно высоких значений. Ценные бумаги технологических компаний на прошлой неделе демонстрировали особо значительную волатильность. Как отмечает Financial Times, она обусловлена реакцией инвесторов на обнародование ИТ-гигантами планов по наращиванию объема капитальных вложений.

Значительные колебания стоимости акций испытала на себе корпорация Nvidia, крупнейший в мире поставщик графических процессов, в том числе GPU для решения задач ИИ. Рыночная капитализация компании то росла, то падала на $200 млрд в ходе трех последовательных торговых сессий. В конце мая 2024 г. на фоне бума ИИ капитализация Nvidia превысила $1 трлн.

Корпорация Intel, главный производитель x86-совместимых процессоров мира, по итогам II квартала 2024 г. отчиталась об убытках в размере $1,61 млрд. Компания в рамках оптимизации готовится сократить до 15% штата сотрудников (около 15 тыс. человек) и за счет этого снизить операционные расходы на $10 млрд в 2025 г. Гендиректор Intel, комментируя финансовый отчет, заявил что темпы роста доходов компании оказались ниже ожидаемых и что вложения в ИИ вернуть и приумножить пока не удалось.

Руководство Amazon, Google и Microsoft совершенно не смутило падение котировок акций возглавляемых ими компаний, начавшееся практически сразу же после публикации финансовых отчетов. Отказываться от планов по наращиванию объема вливаний в инфраструктурные проекты, они, по всей видимости, не намерены.

Материнская компания Google – Alphabet – увеличила капитальные расходы на 90%, доведя их до $25 млрд за первые два квартала 2024 г. Аналогичным образом поступили Microsoft и Amazon. «Гигант из Редмонда» за этот же период времени израсходовал $33 млрд – на 78% больше, чем годом ранее. Мировой лидер в сфере электронной коммерции из США потратил немногим меньше – $32,5 млрд – +27% к показателям предыдущего года. Следует иметь в виду, что в это сумму включены расходы не только на вычислительную инфраструктуру, но и на развитие логистических возможностей одноименного маркетплейса.

Большую часть расходов на расширение инфраструктуры ИТ-гигантов приходится на приобретение земельных участков и возведение строений для будущих дата-центров. Значительные суммы тратятся на закупку «железа», в том числе на микросхемы – преимущественно под брендом Nvidia, необходимые для обучения больших языковых моделей, который обеспечивают работу ИИ чат-ботов вроде ChatGPT, отмечает Financial Times.

Пузырь ИИ вот-вот лопнет?

«Американские горки» на фондовом рынке США начались еще в 2023 г. Резкий рост популярности генеративного искусственного интеллекта спровоцировал увеличение индекса Nasdaq 100 на 70% за счет резкого взлета уровня капитализации таких ИТ-гигантов как Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet и Amazon, сделавшего их крупнейшими публичными компаниями мира.

Однако, по мнению отдельных экспертов, сложившаяся на рынке ситуация напоминает эпизод из 1990-х, когда на волне быстрого развития Всемирной паутины сформировался так называемый пузырь доткомов (Dot-com bubble). Пузырь в конечном счете лопнул, обрушив мировые фондовые рынки.

В частности, Джеймс Фергюсон (James Ferguson), британский аналитик, сооснователь исследовательской компании MacroStrategy Partnership, выразил мнение, что хоть в ИИ и вкладываются колоссальные средства, его эффективность за пределами нескольких узких направлений не доказана и, более того, недоказуема. Кроме того, по его мнению, проблема с «галлюцинациями» – склонностью ИИ «выдумывать» факты, источники, имена и т.д., – потребует куда больших усилий для решения, чем предполагалось изначально.

*Корпорация Meta признана властями РФ экстремистской организацией. Ее деятельность на территории России запрещена