Британский макроэкономист: ИИ бесполезен, это пузырь, который сильно напоминает доткомы, и последствия будут такими же

В ИИ-отрасли образовался рыночный пузырь, весьма напоминающий тот, что в конце 1990-х возник в сфере доткомов. По мнению британского аналитика Джеймса Фергюсона вероятность аналогичного исхода очень велика.

Пузырь пузырю рознь

Избыточный энтузиазм инвесторов относительно ИИ сформировал рыночный пузырь, который слишком сильно напоминает эру доткомов. Так считает британский аналитик Джеймс Фергюсон (James Ferguson), сооснователь исследовательской фирмы MacroStrategy Partnership.

Экономический пузырь 1995-2001 гг., получивший название Dot-com bubble, образовался в результате взлета акций интернет-компаний, а также появления большого количества новых интернет-фирм и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции бизнеса, предлагавшего использовать интернет для получения дохода, взлетели в цене под аккомпанемент многочисленных комментаторов, в том числе профессиональных экономистов, которые на разные голоса утверждали, что наступила «новая экономика». На практике оказалось, что новые бизнес-модели были малоэффективными. Огромные средства, потраченные на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, резкому падению индекса NASDAQ, а в дальнейшем – обвалу цен на серверные компьютеры.

Фергюсон считает, что сейчас сложилась очень похожая ситуация: в ИИ вкладываются колоссальные средства, однако, по его мнению, его эффективность за пределами нескольких узких направлений не доказана и недоказуема.

Изображение от freepik Если финансовый пузырь, сосредоточенный в активах, связанных с ИИ, лопнет – инвесторам придется несладко

Аналитик считает, что проблема с «галлюцинациями» – склонностью ИИ «выдумывать» факты, источники, имена и т.д., – потребует куда больших усилий для решения, чем предполагалось изначально. А это значит, что практическая сфера приложений для ИИ очень невелика.

ИИ бесполезен

«На мой взгляд, эффективность ИИ остается недоказуемой. Подход «не важно быть, сумей прослыть» для Кремниевой долины, может, и сгодится, а вот все прочие, обжегшись на молоке, будут дуть на воду, – заметил Фергюсон. – Если ИИ невозможно доверять... то он, по сути, бесполезен».

Еще одна проблема, которую выделил аналитик, заключается в избыточной прожорливости ИИ в отношении энергии. Недавнее исследование Амстердамской школы бизнеса и экономики продемонстрировало, что к 2027 г. ИИ-приложения будут требовать столько же энергии, сколько потребляют Нидерланды целиком.

«Не так важно, что NVidia просит все больше за свои процессоры: все больше придется платить и за работу этих процессоров в ваших серверах. В итоге вы получите что-то чрезвычайно дорогостоящее, но с недоказанной эффективностью в чем-либо, кроме узкого набора приложений», – отметил Джеймс Ферюгсон.

Аналитик предупредил инвесторов, что избыточный хайп вокруг сомнительных обещаний сильно напоминает обстоятельства, предшествовавшие краху доткомов. По его словам, рыночная прибыль была сконцентрирована в акциях технологических компаний, которые торговались на основе заоблачных прогнозов роста прибыли Уолл-стрит.

Но какими бы ни были радужными прогнозы, следствием краха стало то, что главные производители оборудования эры доткомов – Cisco и Intel – с тех самых пор регулярно разочаровывают ожидания инвесторов.

Сегодняшнего «супергероя» в сфере аппаратных компонентов ИИ – компанию NVidia – может ждать та же незавидная судьба, считает аналитик. Он также явно намекнул, что активы NVidia уже сильно переоценены.

При всем при этом Фергюсон признал, что не может предсказать, когда этот предполагаемый пузырь лопнет.

Где искать капиталы

По мнению аналитика, текущая динамика заставляет многих биржевых «медведей» чувствовать себя «вынужденными играть» на рынках, даже когда акции кажутся дорогими – а это отличный способ в итоге крепко пострадать.

С другой стороны, поскольку пузырь сосредоточен в активах, связанных с ИИ, за их пределами остается немало рыночной ценности, с которой можно работать. Хотя, конечно, если разрыв пузыря все-таки произойдет, инвесторам придется несладко. Фергюсон считает, что пристальное внимание стоит обратить на компании с малой капитализацией, которые, по выражению Фергюсона, «растут старым добрым, поступательным способом».

«Любой хайп вокруг дисруптивных – меняющих топологию всего рынка – технологий теперь обречен на аллюзии на эру доткомов, поскольку, как справедливо замечает Фергюсон, обжегшись на молоке, многие люди склонны дуть на воду, по поводу и без, – говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». – Однако проводить прямолинейные аналогии представляется делом неблагодарным: между бумом доткомов и нынешним подъемом искусственного интеллекта слишком много различий, и в том, что касается технологической составляющей, и в том, какой эффект ИИ уже оказал на рынок».

Эксперт добавил, что развитие технологий искусственного интеллекта имеет тенденцию к скачкообразным изменениям, так что даже расклад сил на рынке малопредсказуем. В чем с Фергюсоном сложно спорить, так это в том, что наиболее значимую роль ИИ может сыграть в нескольких узкопрофильных областях, без мессианских масштабов изменений. Но в этих нишах действительно коммерческий успех может ожидать совсем неприметные сейчас стартапы из самых неожиданных локаций.