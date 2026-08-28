Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200097
ИКТ 15467
Организации 11799
Ведомства 1512
Ассоциации 1114
Технологии 3588
Системы 27065
Персоны 87371
География 3124
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2833
Мероприятия 895

NPR National Public Radio

NPR - National Public Radio

СОБЫТИЯ


28.08.2026 В США местные власти в условиях строгой секретности договариваются о строительстве ЦОДов 1
08.12.2010 Google представил первый компьютер с облачной ОС 1
22.11.2010 Microsoft утверждает, что дизайн Kinect — изначально открытый 1
13.04.2006 Опубликован список номинантов премии Webby 1
11.07.2005 Подкастинг станет популярнее в 10 раз 1
17.05.2002 Китайцам открыли доступ к свободной прессе 1
17.05.2002 Китайские пользователи Сети получили свободный доступ к онлайн-СМИ 1
12.02.2002 ABCNews.com разрывает контракт с Yahoo! 1
15.11.2001 Интервью Путина будет транслироваться в интернете 1
08.12.1999 Compaq впервые открывает поисковый сайт для любителей слушать радио по Интернету 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

NPR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25809 2
Apple Inc 13205 2
Synacor - Technorati 29 1
Inventec - Kohjinsha 68 1
Samsung Electronics 11092 1
Dell EMC 5197 1
Amazon Inc - Amazon.com 3289 1
X Corp - Twitter 2940 1
Dell Technologies - Dell Computer 2221 1
Intel Corporation 12847 1
HP Inc. 5902 1
Acer Group - Acer Inc 2807 1
Logitech 437 1
Yahoo! 3728 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Virgin Group 145 1
Google LLC 12734 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2437 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Walt Disney Company 647 1
American Airlines 90 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3206 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8687 2
Podcasts - Подкастинг 326 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1170 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13528 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35268 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26921 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4170 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3801 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15492 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28377 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1573 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10047 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5397 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 916 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6428 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13989 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18405 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3207 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4774 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26407 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14809 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1982 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7918 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3248 1
Application store - магазин приложений 1473 1
Linux OS 11576 2
Google - Native Client 12 1
Google Chrome - браузер 1713 1
Google YouTube - Видеохостинг 3004 1
Google Android 15292 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3567 1
Microsoft Windows 16936 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1089 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1942 1
Apple iPod 1553 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Google Chrome Web Store 53 1
Apple iTunes Store 1118 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Amazon Kindle 195 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Yahoo! Podcasts 4 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Путин Владимир 3462 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54852 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19229 2
США - Нью-Йорк 3185 2
Китай - Шанхай 834 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 2
Россия - РФ - Российская федерация 166953 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47735 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
США - Техас - Даллас 186 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57936 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33924 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 461 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 3
Time Magazine 12 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 2
The Washington Post 350 2
San Francisco Chronicle 34 2
ABC News 52 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
NYT - The New York Times 1102 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
23ABC News 185 1
DigiTimes - Издание 1332 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 1
NBC News 188 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Gartner - Гартнер 3661 1
Forrester Research 834 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще