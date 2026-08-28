Индексная книга (каталог) CNews*
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NPR National Public Radio
СОБЫТИЯ
|28.08.2026
|В США местные власти в условиях строгой секретности договариваются о строительстве ЦОДов 1
|08.12.2010
|Google представил первый компьютер с облачной ОС 1
|22.11.2010
|Microsoft утверждает, что дизайн Kinect — изначально открытый 1
|13.04.2006
|Опубликован список номинантов премии Webby 1
|11.07.2005
|Подкастинг станет популярнее в 10 раз 1
|17.05.2002
|Китайцам открыли доступ к свободной прессе 1
|17.05.2002
|Китайские пользователи Сети получили свободный доступ к онлайн-СМИ 1
|12.02.2002
|ABCNews.com разрывает контракт с Yahoo! 1
|15.11.2001
|Интервью Путина будет транслироваться в интернете 1
|08.12.1999
|Compaq впервые открывает поисковый сайт для любителей слушать радио по Интернету 1
Публикаций - 10, упоминаний - 10
NPR и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25809 2
|Apple Inc 13205 2
|Synacor - Technorati 29 1
|Inventec - Kohjinsha 68 1
|Samsung Electronics 11092 1
|Dell EMC 5197 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3289 1
|X Corp - Twitter 2940 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2221 1
|Intel Corporation 12847 1
|HP Inc. 5902 1
|Acer Group - Acer Inc 2807 1
|Logitech 437 1
|Yahoo! 3728 1
|EA - Electronic Arts 1317 1
|Virgin Group 145 1
|Google LLC 12734 1
|HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
|RealNetworks Products and Services 355 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2437 2
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
|Walt Disney Company 647 1
|American Airlines 90 1
|IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
|Путин Владимир 3462 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 1
|Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
|Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
|Gartner - Гартнер 3661 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.