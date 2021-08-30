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23ABC News

СОБЫТИЯ


30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting

Специалисты ABC Consulting, подразделения по внедрению HR-решений компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»), разработали и внедрили приложение «Электронный дневник» для группы НЛМК. Сотрудники компании п
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial

Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию облачного хранилища проектной документации для производственно-строительной компании ABC Industrial. С запуском хранилища сотрудники заказчика получили доступ к рабочим документам в режиме 24/7 из любой точки и с любого устройства. ABC Industrial — российская группа пром
27.07.2020 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн»

омпетенций, а также расчет бонусов и пересмотр зарплат. Весь процесс целеполагания занимает 364 дня. На протяжении этого периода им управляет HR-администратор. Опираясь на SAP Best Practices, команда ABC Consulting внедрила систему с учетом бизнес-целей заказчика и требований высокого уровня безопасности. Этот проект стал первым для ИТ-интегратора, в рамках которого включена двухфакторная а
30.01.2020 Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ

Amadeus объявила о сотрудничестве с компанией ABC GH, главным оператором наземного обслуживания Международного аэропорта Худжанд, Таджикистан. В рамках соглашения ABC GH получила доступ к системе Altéa Departure Control и сможет вос
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе»
16.10.2019 ABC Consulting стала частью «Норбит»

«Норбит» (входит в ГК «Ланит») завершила процесс объединения с ABC Consulting – компанией, специализирующейся на кадровом консалтинге, внедрении, поддержке и развитии систем управления персоналом на базе SAP SuccessFactors. Компания вошла в штат «Норбит» к
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO

Компания ABC Solutions, разработчик решения ZOZO, объявила о вхождении группу компаний «Ланит». Решение об инвестировании в молодую и динамично развивающуюся команду принял инвестиционный комитет венчур
30.01.2017 ABC 24 проверяет платежеспособность заемщиков с помощью решения «1С-Раруса»

Решение «1С-Рарус:Микрофинансовая организация» помогает компании ABC 24 осуществлять оперативную проверку заемщика и его платежеспособность, а автоматизация процесса заключения договоров и оформления полного пакета документов позволяет быстро выдавать займы

26.08.2014 «Делайт 2000» начала серийное производство интерактивных досок ABC Board с диагональю 64 дюйма

Компания «Делайт 2000» — российский системный интегратор в области создания аудиовизуальных и смежных инженерных систем — расширила линейку интерактивных досок ABC Board собственного производства. Компания начала серийное производство досок с диагональю 64 дюйма, оптимальных для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также для м
24.06.2013 «Делайт 2000» представила интерактивную доску ABC Board

Компания «Делайт 2000» представила первую российскую интерактивную доску ABC Board для образовательных учреждений. В рамках национальной программы модернизации региональных систем школьного образования продолжается оснащение школ мультимедийными техническими средств
05.09.2012 Australia Network останется под контролем государства

Австралийское правительство утвердило контракт на $223 млн, в соответствии с которым Австралийская вещательная корпорация (Australian Broadcasting Corporation, ABC) в ближайшие 10 лет будет продюсировать спутниковый телеканал страны для заграницы Australia Network. Благодаря этому Australian Broadcasting Corporation сохранила контроль над всеми иновещ
09.02.2012 На видеосервисе Now.ru состоялась мировая премьера сериала «Река» от ABC

8 февраля впервые в России на онлайн-кинотеатре Now.ru состоялась мировая интернет-премьера многосерийного сериала «Река» (The River) производства ABC от компании «Уолт Дисней Компани СНГ». В рамках долгосрочного сотрудничества с Now.ru «Уолт Дисней Компани СНГ» предоставляет контент для России одновременно с другими странами. Остальные с
10.11.2010 Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC

области интернет-прав на показ сериалов и мультфильмов пользователям интернета в России. Впервые в российском интернете в рамках рекламной модели будет представлен лицензионный видео-контент компании ABC (American Broadcasting Company), а также короткометражные мультфильмы Уолта Диснея, владельцами которых на территории России является компания «Уолт Дисней Компани СНГ». Интернет-партнером

13.09.2010 Ericsson поможет ABC расширить охват бесплатного цифрового ТВ в Австралии

кой местности, в отличие от городского населения не имеют доступа к цифровому эфирному ТВ, отмечают в компании Ericsson. Новое соглашение между Ericsson и национальной вещательной компанией Австралии ABC поможет решить эту проблему. Благодаря новейшей технологии видеокомпрессии, разработанной Ericsson, компания ABC сможет расширить в стране охват бесплатного цифрового телевизионного

26.08.2010 ABC Farben построила ERP-систему на базе решений SAP

Группа компаний ABC Farben, российский производитель лакокрасочных материалов, и компания SAP, поставщик программных решений для управления бизнесом, объявили о выполнении проекта по внедрению SAP ERP за 11 ме
24.06.2008 Veoh будет транслировать сериалы ABC

рироваться на этом сервисе. Стартап Veoh транслирует ТВ-программы через Сеть с использованием децентрализованных сетей (P2P). Теперь пользователям сервиса станут доступны полные версии таких сериалов ABC, как Lost и Desperate Housewives, сообщает The New York Times. Ожидается также, что с скором времени ABC подпишет аналогичное дистрибуторское соглашение с видеосервисом Hulu.
20.09.2007 ABC будет показывать свои сериалы на сайте AOL

Телевизионная компания ABC подписала соглашение с AOL, согласно которому эпизоды наиболее популярных телесериалов будут доступны на портале AOL. Показы сериалов будут сопровождаться рекламой, прибыль от которой компа
21.03.2007 ABC Family и Lycos.com опробуют интерактивное ТВ

Кабельный телеканал ABC Family покажет финал сезона сериала Wildfire в интернете через Lycos.com с одновременным созданием сообщества его поклонников. Ранее ABC Family уже показывала свои сериалы в онлайне;
15.08.2006 Сериалы ABC станут мобильными играми

Компания Gameloft заключила многолетнее соглашение с Touchstone TV на  создание игр для мобильных телефонов по мотивам сериалов ABC «Пропавшие без вести» («Lost») и «Отчаянные домохозяйки» («Desperate Housewives»). Первые игры появятся в январе и будут рассчитаны на две целевые группы. Третья, молодежная аудитория, выро
09.04.2002 Disney и EchoStar уладили разногласия по поводу трансляции канала ABC Family

Представители американской компании спутникового телевидения EchoStar Communications сообщили о достижении договорённости с Walt Disney Co. относительно долговременной трансляции каналов ABC Family и ESPN Classic по принадлежащей компании сети Dish Network. Финансовые условия сделки не были разглашены. Напомним, что ранее трансляция каналов была прервана по решению руководства

11.03.2002 SAS приобрела компанию ABC Technologies

Компания SAS сообщила о достижении окончательного соглашения по вопросу приобретения ABC Technologies, провайдера аналитического управляющего программного обеспечения, действующего на основании операций. Штаб-квартира ABC Technologies находится в штате Орегон. Приобретен
18.01.2002 EchoStar продолжит трансляцию спутникового канала ABC Family до марта

Федеральный судья продлил срок предписания, обязывающего компанию спутникового телевидения EchoStar Communications продолжить трансляцию канала ABC Family, принадлежащего Walt Disney, до 11 марта текущего года. Ранее это предписание, выданное 31 декабря 2001 года, продлевалось до 10 и 17 января. Отсрочка необходима для проведения более
21.01.2000 ABC и New York Times объединились в онлайновый альянс

В четверг ABC News и The New York Times объявили об альянсе в области Интернет - выпуске совместно политических новостей и обмене различными ресурсами. Главной точкой соприкосновения станет 15-минутная о
22.12.1999 ABC News планирует синхронизированную передачу по ТВ и Интернет-новостей

теленовостей с информацией, поступающей по Интернет. ABCNEWS.Com заявил о добавлении интерактивных элементов в передачи - опросов общественного мнения и дискуссионных конференций. Сейчас теленовости ABC передаются в онлайне один раз в день. Во время новогоднего праздника ABCNEWS.Com планирует интерактивную телепередачу, посредством которой зрители смогут общаться через Интернет с репортера
30.08.1999 USA Networks ведет переговоры с ABC о совместном использовании телевизионных станций

Компания USA Networks, владеющая 13 телевизионными станциями, ведет переговоры с несколькими передающими компаниями, включающими и такого монстра телеиндустрии, как ABC, о передаче этих станций в партнерское пользование. Не будет лишним указать, что, по-видимому, группа медиа-магната Барри Дилера (Barry Diller) ищет пути использования возможностей, появивш

Публикаций - 183, упоминаний - 183

23ABC News и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 18
Google LLC 12688 14
Apple Inc 13154 14
9594 10
Yahoo! 3726 10
AOL Inc - America Online 1883 7
SAP SE 5601 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Sony 6739 7
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Samsung Electronics 11064 5
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
RealNetworks Products and Services 355 3
GM - Hughes - DirecTV 123 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
1С-Рарус 982 3
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 6 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
Arc Electronics 5 2
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 2
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 2
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Walt Disney Company 647 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Caterpillar - 93 3
Warner 540 3
eBay Inc 1640 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Ford 434 2
Волга-Днепр - авиакомпания 46 2
Google Ventures - GV 37 2
Google Capital 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Резонанс НПП 407 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 2
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Nike 195 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 36 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple iPhone 6 4861 11
Apple iPod 1553 11
Apple iTunes Store 1118 10
Google Android 15243 9
Microsoft Windows 16882 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Chrome - браузер 1701 5
Apple iPad 4011 5
Linux OS 11533 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 5
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Microsoft Office 4170 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Google Android TV 381 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Apple iPod Touch 747 3
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Windows XP 2431 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
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