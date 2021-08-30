23ABC News

Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting Специалисты ABC Consulting, подразделения по внедрению HR-решений компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»), разработали и внедрили приложение «Электронный дневник» для группы НЛМК. Сотрудники компании п

Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию облачного хранилища проектной документации для производственно-строительной компании ABC Industrial. С запуском хранилища сотрудники заказчика получили доступ к рабочим документам в режиме 24/7 из любой точки и с любого устройства. ABC Industrial — российская группа пром

ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» омпетенций, а также расчет бонусов и пересмотр зарплат. Весь процесс целеполагания занимает 364 дня. На протяжении этого периода им управляет HR-администратор. Опираясь на SAP Best Practices, команда ABC Consulting внедрила систему с учетом бизнес-целей заказчика и требований высокого уровня безопасности. Этот проект стал первым для ИТ-интегратора, в рамках которого включена двухфакторная а

Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ Amadeus объявила о сотрудничестве с компанией ABC GH, главным оператором наземного обслуживания Международного аэропорта Худжанд, Таджикистан. В рамках соглашения ABC GH получила доступ к системе Altéa Departure Control и сможет вос

ABC Consulting стала частью «Норбит» «Норбит» (входит в ГК «Ланит») завершила процесс объединения с ABC Consulting – компанией, специализирующейся на кадровом консалтинге, внедрении, поддержке и развитии систем управления персоналом на базе SAP SuccessFactors. Компания вошла в штат «Норбит» к

Lanit Ventures инвестировал в ZOZO Компания ABC Solutions, разработчик решения ZOZO, объявила о вхождении группу компаний «Ланит». Решение об инвестировании в молодую и динамично развивающуюся команду принял инвестиционный комитет венчур

ABC 24 проверяет платежеспособность заемщиков с помощью решения «1С-Раруса» Решение «1С-Рарус:Микрофинансовая организация» помогает компании ABC 24 осуществлять оперативную проверку заемщика и его платежеспособность, а автоматизация процесса заключения договоров и оформления полного пакета документов позволяет быстро выдавать займы

«Делайт 2000» начала серийное производство интерактивных досок ABC Board с диагональю 64 дюйма Компания «Делайт 2000» — российский системный интегратор в области создания аудиовизуальных и смежных инженерных систем — расширила линейку интерактивных досок ABC Board собственного производства. Компания начала серийное производство досок с диагональю 64 дюйма, оптимальных для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также для м

«Делайт 2000» представила интерактивную доску ABC Board Компания «Делайт 2000» представила первую российскую интерактивную доску ABC Board для образовательных учреждений. В рамках национальной программы модернизации региональных систем школьного образования продолжается оснащение школ мультимедийными техническими средств

Australia Network останется под контролем государства Австралийское правительство утвердило контракт на $223 млн, в соответствии с которым Австралийская вещательная корпорация (Australian Broadcasting Corporation, ABC) в ближайшие 10 лет будет продюсировать спутниковый телеканал страны для заграницы Australia Network. Благодаря этому Australian Broadcasting Corporation сохранила контроль над всеми иновещ

На видеосервисе Now.ru состоялась мировая премьера сериала «Река» от ABC 8 февраля впервые в России на онлайн-кинотеатре Now.ru состоялась мировая интернет-премьера многосерийного сериала «Река» (The River) производства ABC от компании «Уолт Дисней Компани СНГ». В рамках долгосрочного сотрудничества с Now.ru «Уолт Дисней Компани СНГ» предоставляет контент для России одновременно с другими странами. Остальные с

Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC области интернет-прав на показ сериалов и мультфильмов пользователям интернета в России. Впервые в российском интернете в рамках рекламной модели будет представлен лицензионный видео-контент компании ABC (American Broadcasting Company), а также короткометражные мультфильмы Уолта Диснея, владельцами которых на территории России является компания «Уолт Дисней Компани СНГ». Интернет-партнером

Ericsson поможет ABC расширить охват бесплатного цифрового ТВ в Австралии кой местности, в отличие от городского населения не имеют доступа к цифровому эфирному ТВ, отмечают в компании Ericsson. Новое соглашение между Ericsson и национальной вещательной компанией Австралии ABC поможет решить эту проблему. Благодаря новейшей технологии видеокомпрессии, разработанной Ericsson, компания ABC сможет расширить в стране охват бесплатного цифрового телевизионного

ABC Farben построила ERP-систему на базе решений SAP Группа компаний ABC Farben, российский производитель лакокрасочных материалов, и компания SAP, поставщик программных решений для управления бизнесом, объявили о выполнении проекта по внедрению SAP ERP за 11 ме

Veoh будет транслировать сериалы ABC рироваться на этом сервисе. Стартап Veoh транслирует ТВ-программы через Сеть с использованием децентрализованных сетей (P2P). Теперь пользователям сервиса станут доступны полные версии таких сериалов ABC, как Lost и Desperate Housewives, сообщает The New York Times. Ожидается также, что с скором времени ABC подпишет аналогичное дистрибуторское соглашение с видеосервисом Hulu.

ABC будет показывать свои сериалы на сайте AOL Телевизионная компания ABC подписала соглашение с AOL, согласно которому эпизоды наиболее популярных телесериалов будут доступны на портале AOL. Показы сериалов будут сопровождаться рекламой, прибыль от которой компа

ABC Family и Lycos.com опробуют интерактивное ТВ Кабельный телеканал ABC Family покажет финал сезона сериала Wildfire в интернете через Lycos.com с одновременным созданием сообщества его поклонников. Ранее ABC Family уже показывала свои сериалы в онлайне;

Сериалы ABC станут мобильными играми Компания Gameloft заключила многолетнее соглашение с Touchstone TV на создание игр для мобильных телефонов по мотивам сериалов ABC «Пропавшие без вести» («Lost») и «Отчаянные домохозяйки» («Desperate Housewives»). Первые игры появятся в январе и будут рассчитаны на две целевые группы. Третья, молодежная аудитория, выро

Disney и EchoStar уладили разногласия по поводу трансляции канала ABC Family Представители американской компании спутникового телевидения EchoStar Communications сообщили о достижении договорённости с Walt Disney Co. относительно долговременной трансляции каналов ABC Family и ESPN Classic по принадлежащей компании сети Dish Network. Финансовые условия сделки не были разглашены. Напомним, что ранее трансляция каналов была прервана по решению руководства

SAS приобрела компанию ABC Technologies Компания SAS сообщила о достижении окончательного соглашения по вопросу приобретения ABC Technologies, провайдера аналитического управляющего программного обеспечения, действующего на основании операций. Штаб-квартира ABC Technologies находится в штате Орегон. Приобретен

EchoStar продолжит трансляцию спутникового канала ABC Family до марта Федеральный судья продлил срок предписания, обязывающего компанию спутникового телевидения EchoStar Communications продолжить трансляцию канала ABC Family, принадлежащего Walt Disney, до 11 марта текущего года. Ранее это предписание, выданное 31 декабря 2001 года, продлевалось до 10 и 17 января. Отсрочка необходима для проведения более

ABC и New York Times объединились в онлайновый альянс В четверг ABC News и The New York Times объявили об альянсе в области Интернет - выпуске совместно политических новостей и обмене различными ресурсами. Главной точкой соприкосновения станет 15-минутная о

ABC News планирует синхронизированную передачу по ТВ и Интернет-новостей теленовостей с информацией, поступающей по Интернет. ABCNEWS.Com заявил о добавлении интерактивных элементов в передачи - опросов общественного мнения и дискуссионных конференций. Сейчас теленовости ABC передаются в онлайне один раз в день. Во время новогоднего праздника ABCNEWS.Com планирует интерактивную телепередачу, посредством которой зрители смогут общаться через Интернет с репортера