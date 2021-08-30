Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting

Специалисты ABC Consulting, подразделения по внедрению HR-решений компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»), разработали и внедрили приложение «Электронный дневник» для группы НЛМК. Сотрудники компании получили инструмент для ведения документации по индивидуальному производственному обучению в электронном виде.

Первыми пользователями системы стали сотрудники НЛМК. За два месяца работы было создано 412 дневников, 794 наставника приступили к работе в приложении. Планируется, что за год 2-3 тыс. сотрудников компании пройдут обучение, используя новое приложение.

Несколько лет назад в НЛМК был внедрен модуль SAP SF Learning Management System, который позволяет управлять обучением сотрудников и проходить электронные курсы. Однако для индивидуального производственного обучения на рабочем месте этого недостаточно. Необходимо было автоматизировать процессы заполнения и проверки учебно-учетной документации, создав единую базу данных о статусе прохождения индивидуального обучения.

Разработка приложения «Электронный дневник» позволила выполнять как методологическую работу по ведению утвержденных программ обучения, так и практическую работу с дневниками.

В приложении автоматизирован процесс создания дневников на основании планов обучения сотрудников в SAP SF Learning Management System и каталога утвержденных программ. Функциональность приложения позволяет в режиме реального времени вести статус прохождения обучения, создавать индивидуальные учебные планы, синхронизировать обучение с графиками рабочего времени, уведомлять участников процесса о назначенных и просроченных задачах, прикладывать дополнительные материалы.

Приложением можно пользоваться как с компьютера, так и с мобильных устройств, что позволяет всем участникам процесса работать в любом месте и в удобное для них время.

Михаил Русаков, начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК, сказал: «Запуску проекта предшествовала серьезная методологическая подготовка. В современных школах и вузах уже давно действуют электронные дневники и электронные журналы. Мы тщательно изучили этот опыт, законодательство, оценили все риски. И сделали вывод – мы сможем адаптировать эти решения в НЛМК. Перед нами стоял сложный вызов – создать новый продукт, учитывая и многочисленные методологические требования, и возможности и ограничения ИТ-платформы. Итоговое решение полностью удовлетворяет всем нашим требованиям».

Ирина Ефимчук, директор по обучению и развитию персонала группы НЛМК, отметил: «При планировании проекта мы ставили перед собой задачу снижения трудозатрат наставников на работу с обязательной документацией, что позволило бы им больше времени посвящать обучению. Благодаря переходу к ведению учебно-учетной документации по индивидуальному обучению в электронном виде мы сможем сократить бумажный документооборот более чем на 3 тыс. документов в год. Вторая задача, которая стояла перед нами, – разработать простой, интуитивно понятный интерфейс. Проектная команда подготовила и провела несколько фокус-групп с конечными пользователями, что позволило сделать приложение максимально удобным для них».

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит», сказал: «Мы делаем не первый проект для группы НЛМК, и за время сотрудничества мы выстроили с компанией доверительные отношения. Это позволило создать систему, полностью удовлетворяющую требованиям заказчика. Команда ABC Consulting разработала приложение «Электронный дневник» «с нуля» и в очень сжатые сроки – за 7 месяцев. Надеюсь, новое приложение значительно упростит процессы документооборота и повысит вовлеченность сотрудников в обучение».