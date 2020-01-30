Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ

Amadeus объявила о сотрудничестве с компанией ABC GH, главным оператором наземного обслуживания Международного аэропорта Худжанд, Таджикистан. В рамках соглашения ABC GH получила доступ к системе Altéa Departure Control и сможет воспользоваться преимуществами технологий Amadeus при расширении сотрудничества с авиакомпаниями и аэропортами.

Ранее ABC GH использовала системы управления, предоставляемые аэропортом. В целях гарантии высокого качества обслуживания, автономности и возможности расширения бизнеса компания приняла решение о переходе на систему Amadeus. Как отмечают пользователи Altéa Departure Control System из числа компаний наземного обслуживания, система позволяет сократить издержки на 20% благодаря оптимизации взаимодействия с аэропортом и авиакомпаниями и высокой эффективности самой системы.

«Мы рады, что на территории Таджикистана у нас появился новый партнер в лице ABC GH. Системы Amadeus дают возможность хэндлинговым компаниям наращивать функционал и присутствие в аэропортах, предоставлять качественные услуги, а единый формат избавляет их от необходимости обучать персонал под систему каждой авиакомпании», – сказал Янник Бенардо (Yannick Beunardeau), вице-президент Airport IT, EMEA, Amadeus.

Система Amadeus Altéa Ground Handler Departure Control (DCS) объединяет в себе два компонента – Customer Management – для поддержки фронт-офиса, процедур регистрации и посадки, и Flight Management – для обработки запросов, связанных с багажом, погрузкой и обслуживанием самолетов. К системе Altéa подключено более 130 авиакомпаний, и с каждым годом их количество увеличивается. Благодаря этой системе операторы наземного обслуживания имеют прямой доступ к расписанию рейсов, инвенторной базе, данным пассажиров и бизнес-регламентам авиакомпаний, поэтому авиакомпании часто отдают предпочтение уже подключенным к Altéa партнерам.

«Работа на базе Altéa позволила нам оптимизировать взаимодействие с контрагентами в аэропорту, мы улучшили показатели эффективности и качество обслуживания клиентов. Надеемся, что наши успехи позволят в дальнейшем привлекать новых партнеров среди авиакомпаний и аэропортов и расширять присутствие в регионе СНГ», – сказал Зарифбек Давлатов, генеральный директор ABC GH.

Компания ABC GH вышла на рынок Таджикистана в 2018 году и сегодня является основным оператором наземного обслуживания Международного аэропорта Худжанд. За полтора года объем обслуживаемого пассажиропотока вырос до 500 тысяч человек в год. Благодаря инвестициям в ИТ-системы и партнерству с Amadeus ABC GH планирует в дальнейшем расширять свою долю на рынке.