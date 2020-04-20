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Гончарук Александр



20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 1
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
17.03.2017 Экс-руководство владельца МТС уличили в махинациях с акциями. Дело передано силовикам 2
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
03.07.2012 АФК «Система» направит на выплату дивидендов 2,702 млрд руб. 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 1
25.07.2011 АФК «Система» выделила акции членам совета директоров общей стоимостью $950 тыс. 1
27.06.2011 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 1
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
01.07.2010 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
29.06.2009 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
30.05.2008 У МТС отняли президента 1
29.05.2008 Леонид Меламед назначен президентом АФК "Система" 2
28.05.2008 АФК «Система»: Гончарука сменит Меламед? 3
28.05.2008 Совет директоров «Системы» 29 мая выберет президента корпорации 1
13.03.2008 АФК «Система» инвестирует в Республику Беларусь 2
12.02.2008 АФК «Система» открыла офис в Индии 1
25.01.2008 В «Ситрониксе» избран новый совет директоров 1
18.01.2008 АФК "Система" увеличила долю в Shyam Telelink до 51% 1
03.07.2007 В АФК «Система» изменения в оргструктуре 1
03.07.2007 Бывший президент «Евросети» возглавит СММ 2
09.06.2007 Совет директоров АФК "Система" будет сокращен до 10 человек 1
08.06.2007 «Система» тренируется перед слияниями 1
04.06.2007 АФК "Система" поддерживает выделение "Ростелекома" из "Связьинвеста" 1
01.06.2007 Президент АФК "Система" возглавил совет директоров "Системы Масс-Медиа" 3
22.05.2007 Суд обязал МГТС раскошелиться на 880 млн 1
18.05.2007 АФК "Система" не расстается с надеждой альянса с Deutsche Telekom 2
16.05.2007 "Система" не разменивается по мелочам 3
16.05.2007 "Комстар-ОТС" возглавит гендиректор "ЦентрТелекома"? 2
16.05.2007 МГТС выплатит дивиденды по итогам 2006 г. 1
16.05.2007 Чистая прибыль АФК "Система" в 2006 г. выросла почти на 70% 1
05.04.2007 АФК "Система" увеличила свою долю в "Ситрониксе" до 60% 1
27.02.2007 Российские операторы опоздали с глобализацией 1
19.02.2007 «Ситроникс» может осуществить приобретения в области ИТ-решений 1
31.01.2007 IPO: "Ситроникс" назначил себе цену 1
22.01.2007 «Ситроникс»: последние приготовления к IPO 1
10.01.2007 Sitronics променял Нью-Йорк на Лондон 1

Публикаций - 37, упоминаний - 48

Гончарук Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6609 7
АФК Система ПАО 1052 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 893 2
РТИ 122 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 821 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5496 2
Рустелеком ТК 207 1
Ситроникс - Sitronics 594 1
Ростелеком Связьинвест 770 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6907 1
Siemens AG - Сименс Россия 708 1
Ростелеком ЦентрТелеком 218 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Роснефть НК 372 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
Alium - Алиум 2 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 2 1
Concept Group 7 1
Cosmos Hotel Group 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 647 1
Бизнес-Недвижимость 9 1
Кораблик 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Президент Российской Федерации 1447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2252 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Евтушенков Владимир 134 4
Меламед Леонид 75 2
Дубовсков Андрей 82 2
Шамолин Михаил 104 2
Кореш Виктор 73 1
Путин Владимир 1840 1
Приданцев Сергей 84 1
Буянов Алексей 13 1
Алекперов Вагит 6 1
Сечин Игорь 27 1
Боев Сергей 23 1
Чирахов Владимир 8 1
Патрушев Николай 15 1
Брюквин Юрий 206 1
Евтушенков Феликс 15 1
Меламед Александр 40 1
Корня Алексей 73 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17903 3
Россия - Российская федерация - РФ 58871 3
Индия - Республика 2224 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 715 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 2
Африка - Африканский регион 1540 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4138 1
Ближний Восток 1512 1
Азия - Азиатский регион 1568 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1505 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8222 1
Германия - Федеративная Республика 3787 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5840 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14732 1
Москва - Серебряный Бор 6 1
Беларусь - Белоруссия 2147 1
Казахстан - Республика 2716 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
23ABC News 59 1
CNews Analytics 2005 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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