Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гончарук Александр
Публикаций - 37, упоминаний - 48
Гончарук Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
|Президент Российской Федерации 1447 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2252 1
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
|Евтушенков Владимир 134 4
|Меламед Леонид 75 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Шамолин Михаил 104 2
|Кореш Виктор 73 1
|Путин Владимир 1840 1
|Приданцев Сергей 84 1
|Буянов Алексей 13 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Сечин Игорь 27 1
|Боев Сергей 23 1
|Чирахов Владимир 8 1
|Патрушев Николай 15 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Меламед Александр 40 1
|Корня Алексей 73 1
|CNews Analytics 2005 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru