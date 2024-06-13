Индексная книга (каталог) CNews*
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Уткин Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 53, упоминаний - 58
Уткин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Асланян Сергей 104 12
|Гончарук Александр 92 8
|Муратов Денис 14 5
|Красников Геннадий 73 5
|Гаев Дмитрий 21 4
|Агеев Максим 33 4
|Филиппов Сергей 36 3
|Бусаров Игорь 4 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Голубева Надежда 43 2
|Михайлов Николай 11 2
|Абугов Антон 37 2
|Ясинский Владимир 18 2
|Луценко Александр 10 2
|Хулак Игорь 5 2
|Сократис Коккалис 2 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Богданов Андрей 47 2
|Лужков Юрий 113 2
|Ахметов Даниал 48 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Жданович Павел 7 1
|Дмитриев Андрей 49 1
|Гаев Владимир 11 1
|Лейвиман Александр 12 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Щербаков Олег 12 1
|Хачатуров Константин 9 1
|Дунаев Михаил 10 1
|Белов Константин 8 1
|Максименко Евгений 6 1
|Борейко Александр 5 1
|Безгубенко Андрей 3 1
|Тягунов Олег 4 1
|Рябов Андрей 2 1
|Полтевский Кирилл 2 1
|Купич Богдан 2 1
|Мадорский Евгений 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.