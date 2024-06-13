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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уткин Евгений

СОБЫТИЯ


13.06.2024 «Сбер» помог «Группе ЛСР» внедрить в свой контакт-центр робота-оператора 1
06.02.2024 VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта 1
22.01.2024 Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности 1
07.02.2023 АБК запустила онлайн-сервис для участия в электронных торгах 1
13.10.2014 «Дочка» Softline купила российское представительство украинского IaaS-провайдера 1
14.04.2014 ИТ-рынок Украины переживает обрушение 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 1
04.06.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ 1
03.09.2010 Экс-президент «Ситроникса» строит нового Hi-Tech-гиганта 2
27.05.2010 МТС, «Комстар» и «Ситроникс» «обожглись» на венчурах 2
10.09.2009 «Ситроникс» ушел от реальных убытков к бумажным 1
03.06.2009 Убытки «Ситроникс» растут 1
25.03.2009 Избран новый состав Совета директоров «Ситроникса» 1
27.06.2008 «Ситроникс» не будет выплачивать дивиденды за 2007 г. 1
09.04.2008 «Ситроникс» переключился с чайников на нацпроекты 1
28.03.2008 «Ситроникс» приобрел 36% акций «Квазар-Микро» у Melrose Holdings 1
18.02.2008 «Ситроникс» выкупает «Квазар-Микро» у бывшего президента 2
25.01.2008 В «Ситрониксе» избран новый совет директоров 1
26.11.2007 Гендиректор "Ситроникса" получил опцион на 1,5% акций компании 1
03.10.2007 «Ситроникс» сменил президента 1
26.09.2007 "Система": Решение о смене президента "Ситроникса" акционерами не принято 1
12.09.2007 «Ситроникс» поднимет микроэлектронику кластером 1
12.09.2007 «Ситроникс» начнет производство интегральных схем 0,13 микрона 1
12.09.2007 «Ситроникс» планирует создать «Московский экономический кластер» в Зеленограде 1
27.06.2007 Совет директоров «Ситроникса» избрал правление компании 1
25.06.2007 «Ситроникс» ушел в убытки 1
09.06.2007 «Ситроникс» планирует производство микросхем 0,13 микрона 1
15.05.2007 «Ситроникс» «списал» прибыль 1
14.05.2007 Чистая прибыль "Ситроникса" в 2006 г. понизилась на 11,4% 1
11.04.2007 "Ситроникс" выделил $155 млн на бонусы для руководства 1
26.03.2007 "Ситроникс" назначил нового первого вице-президента 1
16.03.2007 "Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях 1
16.02.2007 Strom telecom переименовали в Sitronics Telecom Solutions 1
19.12.2006 Закрытие сделки по продаже 10% акций "Микрона" произойдет в 1 квартале 2007 г. 2
05.12.2006 "Ситроникс" доверил бизнес украинскому менеджеру 1
27.11.2006 "Ситроникс" и Cisco создали альянс 1
07.11.2006 Sitronics станет российским Apple? 1
07.11.2006 "Ситроникс" представил проект информационно-образовательной системы в Казахстане 1
03.11.2006 Sitronics закрывает производство ПК и чайников 1

Публикаций - 53, упоминаний - 58

Уткин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 48
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 29
Квазар-Микро - КМ 166 18
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Cisco Systems 5372 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
Ситроникс Менеджмент 9 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Broadcom - VMware 2610 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Крок - Croc 1964 2
РТИ 155 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 2
De Novo - Де Ново 48 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
Ситроникс ZTE 3 1
МТС - Система Телеком 239 1
Fortive - Tektronix 50 1
FON Wireless 36 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Siemens Nixdorf Informationssysteme - SNI - Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH - Nixdorf Computer AG 17 1
СофтПром 24 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Coral Capital Management 4 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
КапиталЪ Страхование 19 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Visa International 1993 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
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Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Bankro.tech - Единая система по ведению процедур банкротства 4 1
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Гончарук Александр 92 8
Муратов Денис 14 5
Красников Геннадий 73 5
Гаев Дмитрий 21 4
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Шалманов Сергей 202 3
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Борейко Александр 5 1
Безгубенко Андрей 3 1
Тягунов Олег 4 1
Рябов Андрей 2 1
Полтевский Кирилл 2 1
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Мадорский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Украина 7928 11
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа Восточная 3138 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа 24964 6
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Греция - Греческая Республика 1017 5
Казахстан - Республика 6048 4
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Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Израиль 2856 2
Африка - Африканский регион 3641 2
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Африка Северная 262 2
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Греция - Афины 124 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Литва - Вильнюс 41 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Великобритания - Лондон 2432 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 9
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
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