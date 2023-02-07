Разделы

Бизнес Тендеры Интернет Веб-сервисы
|

АБК запустила онлайн-сервис для участия в электронных торгах

Сервис «Агент в торгах», который ранее работал только на сайте Portal DA для сопровождения участия в торгах по банкротству, стал доступен для желающих приобрести актив с торгов на любой электронной торговой площадке.

По итогам работы сервиса в рамках Portal DA, принадлежащего Сбербанку, в 2022 г. 20% сделок, реализованных на торгах с участием банка, состоялись с помощью сервиса «Агент в торгах». Совокупная стоимость всего приобретенного с участием сервиса имущества составила более 500 млн руб.

Новый онлайн-сервис, разработанный компанией АБК, позволяет быстро и легко принять участие в торгах на любой торговой площадке по фиксированной стоимости. Подача заявки и оформление документов осуществляется полностью онлайн. Весь путь по приобретению актива сопровождается профессиональным агентом что гарантирует допуск к участию в торгах. «Агент» имеет электронную цифровую подпись и аккредитован на всех основных электронных торговых площадках, где проводятся торги разных видов.

Кроме того, сервисом предусмотрена бесплатная консультация по вопросам, связанным с торгами, что дает возможность всем желающим узнать, что такое торги, процедуру их проведения и выгоду приобретения актива таким способом.

Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать
ИТ в банках

Евгения Уткина, заместитель генерального директора АБК, сказала: «Агент в торгах» – это первый сервис для участия в торгах с онлайн-формой для подачи заявок и оформлением документов. Клиенту не нужно посещать офис или направлять скан-копии документов по почте. Профессионализм агента дает возможность любому желающему, не имея опыта участия в торгах, значительно сэкономить время, избежать возможные ошибки и получить возможность приобрести актив на оговоренных площадкой условиях. Сервис придерживается правила «1 торги, 1 клиент», что гарантирует клиентам надежность и конфиденциальность».

Для посетителей сайта Portal DA услуга «Агент в торгах» также остается доступной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

В Windows 10 появилась реклама на весь экран, которая отключается за деньги. Видео

Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android

Российского студента хотят посадить в тюрьму за взлом странички школьника и «непристойные картинки»

Дерзкий порномагнат отбирает домен у Pornhub. Владельцы пытаются отбиться, но пока тщетно

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще