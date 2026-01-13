Разделы

Универзитет у Београду Белградский университет


СОБЫТИЯ


13.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ управлять электрическими свойствами графена с помощью воды 1
28.08.2009 Экс-глава SAP в России займется системной интеграцией 1
11.09.2008 «Ситроникс» учреждает СП с китайской ZTE 1
26.03.2007 "Ситроникс" назначил нового первого вице-президента 1
14.03.2007 Йован Марьянович назначен новым управляющим директором SAP СНГ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Универзитет у Београду и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6886 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1380 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
SAP SE 5444 2
Saba Software 12 2
SAS Institute 1037 1
Deutsche Telekom 927 1
Adobe Systems 1573 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Microsoft Corporation 25278 1
ZTE Corporation 774 1
Ситроникс ZTE 3 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3309 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Марьянович Йован 18 2
Шлыков Алексей 45 1
Уткин Евгений 52 1
Югославия 74 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Бразилия - Федеративная Республика 2454 2
Россия - РФ - Российская федерация 157587 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Европа 24654 2
Европа Восточная 3123 1
Чехия - Прага 207 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 94 1
Греция - Афины 123 1
Хорватия - Республика 280 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
США - Колумбия - Вашингтон 1453 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Индия - Bharat 5709 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Ближний Восток 3039 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Америка Южная 869 1
Сербия - Республика 358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
МГТС Совет директоров 54 1
Английский язык 6880 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Гражданская война 167 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

