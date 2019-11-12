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Босния и Герцеговина
Босна и Херцеговина


12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
28.05.2018 «Зарубежнефть» и «1С» продолжат сотрудничество в области ИТ 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
14.07.2017 Tele2 увеличила число роуминговых партнеров в Европе и Турции 2
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
19.10.2016 К проекту No More Ransom присоединились правоохранительные органы 13 стран 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
19.01.2016 «Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы» 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning 1
28.04.2015 Система Contact запустила денежные переводы из отделений «Почты Польши» 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
18.02.2015 Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине 1
15.12.2014 Российские знаки почтовой оплаты получили высокую награду на XI Международном конкурсном классе для стран – членов ВПС 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
06.11.2014 Евросоюз приравняет шпионское ПО к ядерному оружию 1
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
11.04.2014 Как, кому и чем HP давала откаты в России. СХЕМА 1
24.12.2013 «Сбербанк Европа» будет использовать ИТ-ресурсы в Москве 1
26.11.2013 Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013 1
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
09.04.2013 Navitel выпустил новые пакеты навигационных карт Европы 1
19.12.2012 Пользователям навигации Navitel стали доступны новые карты Восточной Европы 1
17.09.2012 Система денежных переводов MoneyGram вышла на рынок Боснии и Герцеговины 5
25.07.2012 «Навител» провела глобальное обновление своих карт 1
20.06.2012 Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания 2
06.03.2012 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в международном роуминге в 25 раз 1
26.12.2011 Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1
15.12.2011 За чей счет «Мегафон» обрушил цены на роуминг и чем ответят МТС и "Билайн"? 1

Публикаций - 45, упоминаний - 52

Босния и Герцеговина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 254 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
Viva Telecom 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
United Group 2 2
Coinbase 24 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
BI.Zone 44 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Vodafone Group 386 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Telegram Group 702 1
3779 1
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
BC Partners 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Delta Capital International 2 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Providence Equity Partners 9 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Marshall Capital Partners 63 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Europcar 6 1
Coca-Cola Company 113 1
Wetherspoons 1 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
H&M 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 9 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Bershka 4 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Роснефть НК 367 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Алроса АК 81 1
The Walt Disney Company 171 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Danone - Данон 45 1
Carrefour 14 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Зарубежнефть 27 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
МФУ - Многофункциональное устройство 597 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
TietoEVRY Card Suite 14 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
Symbian OS 782 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Apple macOS X 907 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
YSoft SafeQ 23 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Office 1950 1
Linux OS 4276 1
Малофеев Константин 98 2
Косарев Дмитрий 11 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Русев Спас 6 2
Луврье Пьер 4 2
Дуров Павел 216 1
Самарцев Дмитрий 7 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 17 1
Хамидуллин Артур 5 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Германия - Федеративная Республика 3674 23
Франция - Французская Республика 2143 23
Европа 3788 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 20
Украина 3398 20
Беларусь - Белоруссия 2099 13
Казахстан - Республика 2650 10
Эстония - Эстонская Республика 420 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Черногория 86 6
Словения - Республика 112 5
Болгария - Республика 306 5
Восточная Европа 1691 5
Великое Герцогство Люксембург 217 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Сербия - Республика 129 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Северная Македония - Республика 38 4
Албания - Республика 55 4
Молдавия - Республика Молдова 433 4
Хорватия - Республика 118 4
Австрия - Австрийская Республика 530 3
Венгрия 295 3
Кипр - Республика 248 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 3
Бельгия - Королевство 399 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 3
Испания - Королевство 1258 3
Португалия - Португальская Республика 318 3
Румыния 345 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Индия - Республика 2181 3
Польша - Республика 834 3
Исландия 85 3
Швеция - Королевство 764 3
Дания - Королевство 371 3
Узбекистан - Республика 827 3
Литва - Литовская Республика 332 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
POI - points of interest 60 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
FT - Financial Times 247 2
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
CoinMarKetCap 14 1
Царьград - телеканал 7 1
CNews Analytics 1991 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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