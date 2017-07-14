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Босния и Герцеговина Босна и Херцеговина

Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина

СОБЫТИЯ


14.07.2017 Tele2 увеличила число роуминговых партнеров в Европе и Турции

уб. за минуту, абонентская плата составляет 5 руб. в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» в Боснии и Герцеговине, Греции, Турции можно скачать 10 МБ интернет-трафика за 100 руб. в сутки
18.02.2015 Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине

isen Bank предложить сервис бесконтактных платежей по картам международной платежной системы Visa в Боснии и Герцеговине. Как сообщили CNews в Tieto, предоставленное решение позволило банку Rai
17.09.2012 Система денежных переводов MoneyGram вышла на рынок Боснии и Герцеговины

oneyGram будет взаимовыгодным и окажет позитивное воздействие на развитие бизнеса нашего партнера в Боснии и Герцеговине». «Главная задача нашей ежедневной работы состоит в том, чтобы поддержив
20.06.2012 Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания

В начале сентября 2012 г. в Боснии и Герцеговине появится первая платная платформа непосредственного вещания. Новая платф
23.03.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Сьерра-Леоне и Боснии и Герцеговине

открыл двусторонний коммерческий роуминг с компанией Comium (SL) Ltd (Сьерра-Леоне, GSM 900/1800), а также двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Public Enterprise Croatian Telecom Ltd. (Босния и Герцеговина). На данный момент коммерческий роуминг GPRS действует с 142 сетями в 92 странах, голосовой роуминг действует c 440 операторами в 193 странах.
07.09.2006 "Система" идет по стопам русских миротворцев

я: Федерацию Боснии и Герцеговины и уже упоминавшуюся Республику Сербскую. Услуги проводной связи в Боснии и Герцеговине поделены по географическому принципу: на территории Республики Сербской

15.02.2005 МТС открыли роуминг с Боснией и Герцеговиной

бонентов МТС открыт роуминг с сетью оператора Telecommunications RS, A. D. BANJA LUKA MOBI’S. Telecommunications RS, A. D. BANJA LUKA MOBI’S предоставляет услуги связи стандарта GSM 900 на территории Боснии и Герцеговины. «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — оператор сотовой связи в России и странах СНГ, обслуживающий более 35,9 миллионов активных абонентов. Лицензионный портфель МТС включа
08.09.2004 Mobis расширила радиопокрытие Боснии и Герцеговины до 84%

В результате Mobis стала оператором сотовой связи с наибольшим числом действующих базовых станций в Боснии и Герцеговине. Основные конкуренты Mobis - BH Telekom и Eronet начали работать ещё в 1
25.08.2000 ЗАО "Кубань-GSM" открыла роуминг в Боснии и Герцеговине

Сегодня ЗАО "Кубань-GSM" объявила о расширирении круга своих роуминговых партнеров. Теперь абоненты сети смогут воспользоваться услугой автоматического роуминга в Боснии и Герцеговине (оператор - "Mobilna Srpske" GSM-900). ЗАО "Кубань-GSM" имеет роуминговые соглашения с 95 операторами сотовой связи стандарта GSM, предоставляющими услуги в 56 странах мира
10.02.2000 BAE Systems разработает новую систему связи для вооруженных сил в Косово и Боснии

BAE SYSTEMS получила контракт на разработку новой системы связи для вооруженных сил в Косово и Боснии. Сумма контракта составляет 20 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что новое оборудование, позволяющее производить обмен голосовыми сообщениями, данными и факсами, будет поставлено о

Публикаций - 96, упоминаний - 112

Босния и Герцеговина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Textron - AAI Corporation 19 4
МегаФон 10742 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 3
Viva Telecom 3 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
МТС - Кубань GSM 118 2
iRobot - 62 2
Sierra Monolithics 3 2
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 2
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 2
Apple Inc 13156 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Vodafone Group 1412 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
United Group 3 2
Palo Alto Networks 209 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 23 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 3
Lockheed Martin 777 2
BC Partners 4 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Delta Capital International 16 2
Providence Equity Partners 20 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
John Deere - Джон Дир 29 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
General Dynamics 60 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
QinetiQ - Foster-Miller 5 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Storm Ventures 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
UPS 216 2
Boeing 1031 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 5 2
Alpari - Альпари 67 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Merrill Lynch 454 2
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 1
flydubai - Авиакомпания 7 1
Bershka 4 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Bryan Norris Associates 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Системы видеофиксации - ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 69 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Google Android 15244 5
Acer Predator 224 4
Apple iPhone 6 4861 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 2
Google Keep 34 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Huawei Pangu - серия настольных ПК 15 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
FogSoft iTender 37 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
No More Ransom 14 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 19 1
OmniNet - Omnitracker 70 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 1
BlackBerry OS 180 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 15 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Русев Спас 6 2
Луврье Пьер 6 2
Гулькин Павел 14 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Давыдова Татьяна 2 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
Велчев Милен 3 2
Weisman Jonathan 2 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Малофеев Константин 118 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 2
Косарев Дмитрий 13 2
Попова Мария 141 2
Сорокина Татьяна 18 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 2
Полещук Александр 8 1
Хамидуллин Артур 9 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Ткачук Лариса 53 1
Савушкин Александр 12 1
Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
Fedarcyk Janice - Федарчик Дженис 2 1
Уткин Евгений 53 1
Гафарова Елена 26 1
Бойко Анна 20 1
Комягин Сергей 22 1
Спицына Наталия 20 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Слободяник Андрей 6 1
Лунтовский Георгий 8 1
Novak Lisa - Новак Лиза 24 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Сироткин Евгений 1 1
Панарин Игорь 4 1
Schwarz-Schilling Christian - Шварц-Шилинг Кристиан 1 1
Никольский Александр 1 1
Sike Piter - Сайк Питер 1 1
Grafendorfer Rupert - Графендорфер Руперт 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
Хорватия - Республика 287 48
Сербия - Республика 375 42
Европа 24964 39
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Болгария - Республика 799 35
Албания - Республика 98 35
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