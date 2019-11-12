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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Босния и Герцеговина
Босна и Херцеговина
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Публикаций - 45, упоминаний - 52
Босния и Герцеговина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малофеев Константин 98 2
|Косарев Дмитрий 11 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
|Русев Спас 6 2
|Луврье Пьер 4 2
|Дуров Павел 216 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
|Маркин Алексей 4 1
|Дуров Николай 17 1
|Хамидуллин Артур 5 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|FT - Financial Times 247 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|CoinMarKetCap 14 1
|Царьград - телеканал 7 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru