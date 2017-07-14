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Босния и Герцеговина Босна и Херцеговина
СОБЫТИЯ
|14.07.2017
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Tele2 увеличила число роуминговых партнеров в Европе и Турции
уб. за минуту, абонентская плата составляет 5 руб. в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» в Боснии и Герцеговине, Греции, Турции можно скачать 10 МБ интернет-трафика за 100 руб. в сутки
|18.02.2015
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Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине
isen Bank предложить сервис бесконтактных платежей по картам международной платежной системы Visa в Боснии и Герцеговине. Как сообщили CNews в Tieto, предоставленное решение позволило банку Rai
|17.09.2012
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Система денежных переводов MoneyGram вышла на рынок Боснии и Герцеговины
oneyGram будет взаимовыгодным и окажет позитивное воздействие на развитие бизнеса нашего партнера в Боснии и Герцеговине». «Главная задача нашей ежедневной работы состоит в том, чтобы поддержив
|20.06.2012
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Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания
В начале сентября 2012 г. в Боснии и Герцеговине появится первая платная платформа непосредственного вещания. Новая платф
|23.03.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Сьерра-Леоне и Боснии и Герцеговине
открыл двусторонний коммерческий роуминг с компанией Comium (SL) Ltd (Сьерра-Леоне, GSM 900/1800), а также двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Public Enterprise Croatian Telecom Ltd. (Босния и Герцеговина). На данный момент коммерческий роуминг GPRS действует с 142 сетями в 92 странах, голосовой роуминг действует c 440 операторами в 193 странах.
|07.09.2006
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"Система" идет по стопам русских миротворцев
я: Федерацию Боснии и Герцеговины и уже упоминавшуюся Республику Сербскую. Услуги проводной связи в Боснии и Герцеговине поделены по географическому принципу: на территории Республики Сербской
|15.02.2005
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МТС открыли роуминг с Боснией и Герцеговиной
бонентов МТС открыт роуминг с сетью оператора Telecommunications RS, A. D. BANJA LUKA MOBI’S. Telecommunications RS, A. D. BANJA LUKA MOBI’S предоставляет услуги связи стандарта GSM 900 на территории Боснии и Герцеговины. «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — оператор сотовой связи в России и странах СНГ, обслуживающий более 35,9 миллионов активных абонентов. Лицензионный портфель МТС включа
|08.09.2004
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Mobis расширила радиопокрытие Боснии и Герцеговины до 84%
В результате Mobis стала оператором сотовой связи с наибольшим числом действующих базовых станций в Боснии и Герцеговине. Основные конкуренты Mobis - BH Telekom и Eronet начали работать ещё в 1
|25.08.2000
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ЗАО "Кубань-GSM" открыла роуминг в Боснии и Герцеговине
Сегодня ЗАО "Кубань-GSM" объявила о расширирении круга своих роуминговых партнеров. Теперь абоненты сети смогут воспользоваться услугой автоматического роуминга в Боснии и Герцеговине (оператор - "Mobilna Srpske" GSM-900). ЗАО "Кубань-GSM" имеет роуминговые соглашения с 95 операторами сотовой связи стандарта GSM, предоставляющими услуги в 56 странах мира
|10.02.2000
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BAE Systems разработает новую систему связи для вооруженных сил в Косово и Боснии
BAE SYSTEMS получила контракт на разработку новой системы связи для вооруженных сил в Косово и Боснии. Сумма контракта составляет 20 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что новое оборудование, позволяющее производить обмен голосовыми сообщениями, данными и факсами, будет поставлено о
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