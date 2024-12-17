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Хамидуллин Артур



17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud 1
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management 1
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning 1
10.07.2015 AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме» 1
24.12.2014 «Дикси» автоматизировала подготовку международной и управленческой отчетности с помощью решений Oracle 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Хамидуллин Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 4
Корус Консалтинг ГК 1217 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Управление финансами - Financial management 607 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle Hyperion Strategic Finance 46 3
Oracle Hyperion 235 3
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
Microsoft Office 3734 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 65 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Шапировский Даниил 4 2
Короташ Наталья 1 1
Кузнецова Анна 15 1
Зырянов Александр 2 1
Мельников Константин 5 1
Сафронов Сергей 16 1
Коротков Сергей 7 1
Потапов Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 90 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
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