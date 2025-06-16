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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белкин Данил


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве 1
04.04.2025 Компании «Форсайт» и Arhitex объявили о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Белкин Данил и организации, системы, технологии, персоны:

Arhitex - Архитекс 2 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 493 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1998 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5617 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12369 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1135 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10719 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 39 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3315 1
Хамидуллин Артур 7 1
Яковлев Сергей 46 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19306 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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