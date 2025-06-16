Разделы

Цифровизация
|

Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве

Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать комплексные решения для крупных корпоративных клиентов и государственных организаций, учитывая специфические требования и потребности различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Сапран»

Сотрудничество направлено на усиление позиций отечественных разработчиков программного обеспечения в условиях активной цифровой трансформации бизнеса. Стратегические задачи партнерства включают расширение клиентской базы, совместную разработку специализированных отраслевых решений на базе ArhiPlex и создание комплексной экосистемы технологических продуктов для различных сегментов рынка.

ArhiPlex — решение для оптимизации бизнес-процессов. Солвер обеспечивает высокую скорость обработки информации, интеграцию с существующими ИТ-системами и аналитику в реальном времени. Ключевые особенности продукта включают: высокую производительность при работе с большими объемами данных и возможность быстрой адаптации под изменяющиеся бизнес-требования, гибкую архитектуру и масштабируемость. Решение входит в реестр российского ПО и является полностью импортонезависимым продуктом.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

Данил Белкин, владелец продукта ArhiPlex: «Партнерство с компанией «Сапран» открывает новые перспективы для развития и продвижения солвера ArhiPlex на российском B2B и B2G рынках. Объединяя наши инновационные технологии с обширной экспертизой «Сапран» в области системной интеграции, мы создаем уникальное предложение для бизнеса, стремящегося к цифровой трансформации. Наше сотрудничество направлено на обеспечение российских предприятий передовыми отечественными технологиями, которые станут основой их конкурентоспособности в современных условиях».

Сергей Терновой, директор департамента внедрения аналитических систем «Сапран»: «Наши предложения для заказчиков выходят на совершенно новый уровень, поскольку мы эффективно объединяем решения класса EPM со специализированным солвером ArhiPlex. Эта мощная комбинация позволяет не просто автоматизировать системы планирования, а динамично находить оптимальные варианты для производства, логистики и сбыта. При этом мы всегда учитываем текущие мощности компаний и разнообразные ограничения. В результате, более рациональное использование ресурсов — будь то человеческие, финансовые, материально-технические или любые другие — дает возможность увеличить прибыль или объемы производства при тех же исходных данных. Подобные передовые решения становятся все более востребованными и обладают значительным потенциалом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

С возвращающихся в Россию компаний хотят брать компенсацию за ущерб из-за их бегства

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Роскадастр создает по всей стране собственные центры информационной безопасности на базе отечественных серверов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще