ArhiPlex — решение для оптимизации бизнес-процессов. Солвер обеспечивает высокую скорость обработки информации, интеграцию с существующими ИТ-системами и аналитику в реальном времени. Решение входит в реестр российского ПО и является импортонезависимым продуктом.