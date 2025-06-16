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Arhitex ArhiPlex
ArhiPlex — решение для оптимизации бизнес-процессов. Солвер обеспечивает высокую скорость обработки информации, интеграцию с существующими ИТ-системами и аналитику в реальном времени. Решение входит в реестр российского ПО и является импортонезависимым продуктом.
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве 1
|04.04.2025
|Компании «Форсайт» и Arhitex объявили о стратегическом партнерстве 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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