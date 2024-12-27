ДДС Децентрализованная Депозитарная Система
ДДС и организации, системы, технологии, персоны:
|Климова Евгения 8 3
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Шеметов Андрей 10 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Попов Андрей 111 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Жаркова Татьяна 20 1
|Абдрашитов Олег 1 1
|Дубин Юрий 2 1
|Кирильчев Юрий 3 1
|Зайцева Анна 69 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Каляцкая Наталия 6 1
|Пилипенко Михаил 5 1
|Русаков Сергей 6 1
|Бородянский Борис 24 1
|Рыбаков Сергей 29 1
|Титова Наталья 6 1
|Хабаров Олег 6 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Бычков Николай 11 1
|Садовенко Илья 65 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Волков Сергей 80 1
|Меликов Сергей 3 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Агаев Андрей 5 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Ионушаса Владислав 1 1
|Карпова Мария 1 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Антонов Владимир 5 1
|Курносов Денис 1 1
|Диденко Валерий 1 1
|Тихомиров Олег 5 1
|Кроткова Карина 1 1
|Дубина Юрий 1 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Зуева Наталья 1 1
|МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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