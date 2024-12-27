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Индексная книга (каталог) CNews*
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ДДС Децентрализованная Депозитарная Система



27.12.2024 Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования 1
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации 1
17.10.2023 Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает 1
02.10.2023 «Первый бит» автоматизировал казначейство и бюджетирование торгового холдинга «Офисариум» 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
10.02.2020 Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн 2
07.02.2020 Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн 2
03.07.2019 Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный 1
27.03.2019 Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы 1
08.10.2018 «Айтеко» запустил децентрализованную депозитарную систему на платформе «Мастерчейн» 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
19.01.2017 «Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области 1
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город» 1
07.12.2015 Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом» 1
15.10.2015 Сеть «Республика» наладила контроль учета доходов и расходов с помощью «Первого БИТа» 1
07.08.2015 «Ростелеком» в Рязанской области приступил к реализации второго этапа внедрения «Системы-112» 1
14.10.2014 «Техносерв» создал «Систему 112» для Новосибирской области 1
27.06.2014 «Ростелеком» приступил к очередному этапу развертывания системы-112 в Калужской области 1
14.04.2014 Систему-112 обеспечат ГИС-сервисами 1
23.01.2014 «Ростелеком» в Рязанской области сдал в тестовую эксплуатацию инфраструктуру «Системы-112» 1
03.07.2013 «ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению 1
25.03.2013 «Ростелеком» организовал прямой канал связи между МЧС и дежурными службами районов Кабардино-Балкарии 1
26.02.2013 «Ростелеком» подготовил инфраструктуру к запуску «Системы 112» в Ставропольском крае 1
21.09.2012 «Ростелеком» представил в Сочи пилотный проект «Системы-112» 1
08.08.2011 «Стинс Коман» приступила к подготовке проекта внедрения «Системы 112» во всех субъектах РФ 1
21.06.2011 Сеть ювелирных торговых домов «Изумит» управляет бизнесом помощью продуктов «1С» 1
28.04.2011 Вышла новая версия типового решения «Хомнет Лизинг 8» 1
12.11.2009 «Инталев» представил новый продукт для управления ликвидностью и платежеспособностью бизнеса 1
06.10.2009 «Инталев» представил комплект «Бюджеты» для «Инталев: Корпоративный навигатор» 1
08.09.2008 «Ленобллизинг» автоматизировал бизнес-процессы на базе «Лизинга 7.7» 1
01.04.2008 «Тетрасвязь» оснастит школьные автобусы транкинговой связью 1
17.05.2007 «Рольф Холдинг» управляет платежами на базе «1С» 1
12.12.2006 "Труд Байкал" выбрал "Инталев" для автоматизации бюджетирования 1
23.03.2006 "Ленгипротранс" автоматизировал управление финансами 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

ДДС и организации, системы, технологии, персоны:

8213 11
Ростелеком 9700 10
Инталев - Intalev 273 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Хомнет Лизинг 29 2
Microsoft Corporation 24625 2
Хомнет Консалтинг 174 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Telegram Group 1983 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
Совзонд - Sovzond 118 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Рексофт - Reksoft 419 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
Esri 165 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 1
АйТи 1365 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 1
UIPath 101 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
МКСКОМ 5 1
SAP SE 5277 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Directum - Директум 1089 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
Ак Барс Банк 272 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Hyundai Motor Company 383 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Ford 411 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование 160 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 19 1
Ростех - ОДК Климова 7 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
Ювелиры Северной Столицы 2 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 5
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 3
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 192 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 3
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Английский язык 6634 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 94 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
CoinDesk 4 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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