Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации

Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой по проектам. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

В новом релизе 4.2.30 линейки «1С:PM Управление проектами» расширена функциональность по проектному бюджетированию, управлению структурой проекта, проектной продукцией, созданию тонких настроек панели ключевых показателей и отчетов. В частности, для расчета полной рентабельности проектов в функциональности продуктов версии КОРП добавился новый механизм распределения фактических данных по заработной плате, а также фактических общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проектам и подразделениям.

Новые возможности доступны для пользователей конфигураций «1С:PM Управление проектами» КОРП версии 4.2.30, «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.5» версий 2.5.12 и 2.5.14 и «1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP».

Распределение расходов по проектам (версия КОРП)

В карточке проекта добавлена новая компонента «Общефирменная деятельность» для планирования и отражения фактических данных по бюджету организации (заработная плата, общепроизводственные и общехозяйственные расходы).

В проектном бюджетировании реализована новая функциональность распределения фактических данных по заработной плате, общепроизводственным и общехозяйственным расходам по проектам и подразделениям.

Проектная продукция (версия КОРП)

В АРМ «Проектная продукция» добавлен вывод проектной продукции, не привязанной к проектным задачам.

Структура проекта и проектные задачи

Для плана движения денежных средств (ДДС) реализована итоговая строка с разделением поступлений и выплат.

В дереве хозяйственных операций разделены суммы доходов/расходов, поступлений/выплат, реализован многовалютный вывод.

Панель руководителя подразделения (версия КОРП)

Добавлены поля трудозатрат по трудовым ресурсам и отклонение окончательного плана по роли от окончательного плана по трудовому ресурсу.

Реализован ввод документов «Ручная актуализация» и «Назначение трудовых ресурсов на проектную задачу» на основании данных панели.

Расширение «Панель KPI» (версия КОРП и конфигурация УНФ+PM)

Изменен вариант показателя «Структура стоимости».

Реализована возможность масштабирования виджетов по высоте, проведены интерфейсные улучшения.

Дополнительно в поставку включены варианты отчетов для панели KPI.

Доработаны настройки, реализована возможность работы со сценариями.

Оповещения

В подсистему оповещений добавлен новый транспорт - мессенджер Telegram. Функциональность доступна при активированной подписке ИТС.

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Компания ITLand - российский разработчик линейки программных продуктов «1С:РМ Управление проектами» и интегратор комплексных решений для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 г. На сегодняшний день продукты и решения ITLand используются более чем в 350 проектно-ориентированных организациях России и СНГ.