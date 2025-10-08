Разделы

1С:ERP+PM Управление проектной организацией


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5 1
05.12.2024 BIA Technologies усовершенствовала систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» для компании «Метран Проект» 1
02.07.2024 ITLand внедрила «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» в «Рост» 1
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации 1
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

1С:ERP+PM Управление проектной организацией и организации, системы, технологии, персоны:

8813 3
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 20 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 66 1
Telegram Group 2440 1
РТСофт - RTSoft 92 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Федеральное казначейство России 1857 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3354 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1937 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12194 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2376 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7162 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1060 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7420 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4774 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1854 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1391 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 39 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3539 1
Управляемость - Manageability 1881 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1425 1
1С:ERP Управление предприятием 678 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 253 2
ITLand - 1С:PM Управление проектами 16 1
ITLand - 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой 3 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1300 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 17 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 899 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 474 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 2
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 202 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 82 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5957 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6251 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7920 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1172 1
