Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:ERP+PM Управление проектной организацией
УПОМИНАНИЯ
1С:ERP+PM Управление проектной организацией и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8813 3
|ITLand Group - АйТиЛенд Софт 20 2
|BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 66 1
|Telegram Group 2440 1
|РТСофт - RTSoft 92 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154288 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.