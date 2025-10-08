Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5

Обновлена функциональность программного продукта «1С:ERP+PM Управление проектной организацией», ред. 2.5 на архитектуре «1С:PM Управление проектами КОРП» новой пятой редакции. Об этом CNews сообщили представители компании ITLand.

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией» – это единая система для управления проектами, заказами, продажами, закупками, ресурсами и финансами организации с план-фактным анализом до первички.

Продукт содержит типовую функциональность «1C:ERP», дополненную всеми возможностями «1С:РМ Управление проектами КОРП» новой пятой редакции для управления портфелями, тематическим планом и контрактацией, работами и сроками, объемами и бюджетами, ресурсами проектов, подразделениями и субподрядом, ТМЦ, экономикой, CRM.

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией» – готовое ИТ-решение для автоматизации крупных и средних предприятий, в том числе выполняющих государственные заказы. Позволяет создать экосистему на «1С» для совместной работы подразделений – содержит готовые рабочие места для разных ролей компании, включая руководителей проектов.

Помогает систематизировать проектную деятельность, получать согласованные и всегда актуальные данные, контролировать сроки и бюджеты по проектам, увеличивать выработку организации.

При обновлении функциональных возможностей продукта был учтен опыт, накопленный при внедрении и эксплуатации «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» более чем в 150 предприятиях различных отраслей и форм собственности.

Проектная функциональность

Работы, сроки и содержание проекта: формирование списка проектов; планирование содержания и сроков работ; ввод фактических данных о текущем статусе проекта и проценте выполнения работ; управление версиями проекта; визуализация контрольных точек и фаз проекта; актуализация проекта; подготовка статус-отчетов по проектам; проектная продукция; управление документами проекта; управление проектными знаниями; контроль выполнения проектных задач; анализ соответствия плановых и фактических показателей; анализ проектов с группировкой по портфелям и программам.

Проектное бюджетирование и объемы: планирование доходов, расходов, поступлений и выплат по проекту; регистрация фактических данных и актуализация бюджета проекта; планирование данных выпускаемых объемов и регистрация фактических объемов; управление договорами и обязательствами; регистрация состояния и процента выполнения проектных работ; управление рисками; графический и табличный анализ доходов, расходов, маржинальности, поступлений, выплат, денежного потока, выполненных выпускаемых объемов, готовности проекта, сроков выполнения, состояния показателей проектов и проектных работ.

Ресурсы проектов: планирование трудозатрат по ролям; управление загрузкой и рабочим временем; управление трудовыми и материальными ресурсами; учет внутренних работ проектного офиса; согласование трудозатрат.

Работа подразделений и субподряд: планирование и анализ загрузки подразделений по ролям и трудовым ресурсам; планирование и анализ финансовых показателей работы подразделений; планирование субподрядных работ проекта; моделирование эффективности проекта; оценка исполнителей и субподрядчиков по проектам и работам проектов.

ТМЦ: планирование материальных затрат проекта; учет фактических затрат по материальным ресурсам; анализ движения ТМЦ в разрезе проектов и проектных работ.

Экономика и общефирменное бюджетирование: формирование бюджета проектной деятельности; формирование годового общефирменного бюджета по проектам; заявки на расход ДС по проектам (Казначейство); отражение заработной платы по проектам; распределение ОПР и ОХР по проектам.

Портфели, тематический план и контрактация: управление контрактацией; формирование годового тематического плана по проектам, анализ доступности ресурсов по тематическому плану, план-фактный анализ исполнения тематического плана; управление структурами программ и портфелей проектов; оценка проекта и расчет цены контракта; управление заявками на проекты; иерархические проекты.

KPI проектов: получение оперативной информации по основным показателям проектной деятельности с помощью мониторов финансовых показателей.

ERP-функциональность: управление производством; управление затратами и расчет себестоимости; мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия; регламентированный учет; управление персоналом и расчет заработной платы; управление отношениями с клиентами (CRM); управление закупками; управление продажами; управление финансами и бюджетирование; управление складом и запасами; организация ремонтов; казначейство;международный финансовый учет.

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией» имеет встроенные механизмы обмена с «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Аналитика» (витрина данных), разработанными на платформе «1С:Предприятие 8.3». Также реализованы: обмен данными с Microsoft Project, Renga, BIM-плеер, интеграция с «Битрикс24».

Продукт подходит для поддержки управленческой деятельности научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов, инжиниринговых компаний, конструкторских бюро, управляющих и инвестиционных компаний, а также других проектно-ориентированных предприятий и организаций.

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией» соответствует международным и национальным стандартам и адаптирован под уникальные требования и особенности России. Включен в реестр российского ПО под №1342 от 05.09.2016. Работает на операционных системах Microsoft Windows, macOS и импортонезависимом Linux, базах данных Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle Database и импортонезависимом PostgreSQL.

Для работы с обновленной функциональностью «1С:ERP+PM Управление проектной организацией», ред. 2.5 новые лицензии не требуются. Продукт разработан совместно компанией ITLand и фирмой «1С».