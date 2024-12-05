BIA Technologies усовершенствовала систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» для компании «Метран Проект»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies завершили доработку информационной системы управления проектной организацией на базе «1С» и адаптировали ее функциональность для решения задач компании «Метран Проект», которая специализируется на производстве измерительного оборудования, инжиниринге и управлении проектами.

На предприятии применяется система «1С:ERP+PM Управление проектной организацией», в рамках проекта требовалось расширить ее функциональные возможности для выполнения задач динамично меняющихся бизнес-процессов компании.

«Развитие любой компании неизменно требует совершенствования ИТ-систем, чтобы поддерживать эффективность текущих процессов и оптимизировать их. Со временем используемые информационные решения могут терять актуальность или способность обеспечивать необходимую прозрачность и контроль. Поэтому критически важно оперативно проводить их модернизацию. Для взаимодействия с заказчиком по данному проекту была выбрана модель Time & Material, которая позволила выполнять задачи в кратчайшие сроки», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

«Оценив свой ИТ-ландшафт, мы определили цели для автоматизации, сосредоточившись на доработках информационной системы в сфере финансового планирования и учета. Компания BIA Technologies, основываясь на своем опыте работы с решениями класса ERP на базе 1С, предложила нам наиболее эффективный подход к решению этой задачи и продемонстрировала гибкость методологии, а также оперативность. В результате наша компания получила систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией», адаптированную под наши потребности», – сказала начальник финансово-экономической службы «Метран Проект» Татьяна Анисимова.

В результате было настроено эффективное управление проектами, снизились риски, связанные с финансовыми операциями, усилились контрольные функции при осуществлении платежей.

В рамках проекта выполнено более 30 доработок, автоматизированы такие процессы, как расчет реализации по среднему курсу с учетом авансовых платежей, бюджет движения денежных средств (БДДС), формирование отчета по затратам, сравнение версий бюджетов проектов и другие.