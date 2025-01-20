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Воловик Александр



20.01.2025 BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group 1
10.12.2024 BIA Technologies внедрила новый алгоритм управления на терминалах ГК «Деловые Линии» 1
05.12.2024 BIA Technologies усовершенствовала систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» для компании «Метран Проект» 1
07.11.2024 BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30% 1
16.10.2024 BIA Technologies автоматизировала централизованное казначейство в компании «НефтеТрансСервис» 1
08.10.2024 BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса 1
18.09.2024 BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами в компании Lazurit 1
08.08.2024 Сокращение пробега складской техники до 30%: BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании «АЛИДИ» 1
04.07.2024 BIA Technologies оптимизировала управление данными в Lazurit 1
13.06.2024 BIA Technologies повысила производительность сборки специй в компании Fosforel на 15% 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 2
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
31.08.2015 Softline разработала приложение для экспозиции Еврейского музея и центра толерантности 1
27.09.2006 Организаторы 4-й Russian CIO Summit объявили о завершении формирования программы 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Воловик Александр и организации, системы, технологии, персоны:

BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 6
8213 4
Softline - Софтлайн 2810 3
Крок - Croc 1777 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Эвотор - Evotor 184 2
ДатаКрат - DataKrat 19 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
ICL ГК 381 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Ростелеком 9699 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Naumen - Наумен 625 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Adobe Systems 1549 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
АйТи 1365 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 1
Microsoft Corporation 24623 1
iiko - айко 47 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Dixis - Диксис 359 1
Альфа-Банк 1769 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Еврейский музей и центр толерантности 4 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 35 1
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 5 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Агропромкредит 20 1
Разгуляй 40 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Fosforel - Фосфорель 1 1
Lazurit - Лазурит ТД 6 1
Аконит НПО 14 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 1
Microsoft Kinect 199 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Apple Face ID 209 1
BIA Technologies - APM Сборка специй 1 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Романенко Андрей 91 2
Смирнов Дмитрий 91 2
Маковский Максим 14 2
Заглумин Павел 6 2
Яковлев Павел 4 2
Смирнов Михаил 67 2
Полунина Полина 5 1
Царева Екатерина 8 1
Яппаров Тагир 102 1
Панкратов Александр 18 1
Авидзба Игорь 1 1
Бабей Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Америка - Американский регион 2160 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 387 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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