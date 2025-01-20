Воловик Александр
Воловик Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
|Романенко Андрей 91 2
|Смирнов Дмитрий 91 2
|Маковский Максим 14 2
|Заглумин Павел 6 2
|Яковлев Павел 4 2
|Смирнов Михаил 67 2
|Полунина Полина 5 1
|Царева Екатерина 8 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Панкратов Александр 18 1
|Авидзба Игорь 1 1
|Бабей Сергей 1 1
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