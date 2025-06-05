BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге «Русская Аграрная Группа»

Эксперты ИТ-компании автоматизировали работу мясоперерабатывающего предприятия «Русской Аграрной Группы» «МПК Кораблинский» (ООО «Вердазернопродукт») с помощью «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP». Особенностью решения является модификация системы для контроля убойного цеха, что позволяет проследить готовый продукт до конкретной партии, а также получать актуальные данные о ходе производственного процесса. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

ООО «Вердазернопродукт» в составе холдинга занимается разведением скота, а также переработкой мяса. Для нового производственного комплекса в Рязанской области требовалась система, которая обеспечит прослеживаемость сырья и готовой продукции, снизит влияние человеческого фактора, а также будет поддерживать обмен данными с корпоративной системой холдинга «1С:ERP Управление предприятием 2» и автоматизировать выполнение рутинных операций.

«MES системы обеспечивают стабильное качество производства, минимизируют потери и дают возможность принимать обоснованные управленческие решения, выводя предприятия на новый уровень эффективности. Решение «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP» позволяет отследить перемещение животных, сырья и материалов на любом этапе производства. Оно встраивается в качестве отдельной подсистемы в ERP и исключает риск ошибок при передаче данных», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

«Производственные процессы на каждом предприятии уникальны, поэтому важно дорабатывать ИТ-решения под специфику ИТ-ландшафта. Внедрение модифицированного модуля MES дало заметные результаты: автоматизированы рутинные операции, включая автоматический подбор партий и ввод данных на основе остатков, трудозатраты в подразделениях сократились на 70%, показатель производственного брака уменьшился на 60%, ускорилось принятие управленческих решений. В результате производственные издержки снизились на 10%, а операционные и административные расходы — на 30%», – сказал руководитель группы оптимизации бизнес-процессов холдинга «Русская Агарная Группа» Владимир Потапов.

В рамках проекта ИТ-компания создала автоматизированные рабочие места (АРМ) для приемки скота и управления процессом переработки сырья. Внедрено новое АРМ для приемки полутуш и четвертин, добавлены модули учета ветеринарных примечаний и категоризации полутуш с фиксацией отклонений. Также разработана система аналитики для отслеживания движения продукции на всех этапах производства и мониторинга сроков хранения полуфабрикатов на складах.