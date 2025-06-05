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Русская Аграрная Группа МПК Кораблинский Вердазернопродукт
- Русская Аграрная Группа — является сельскохозяйственным объединением по производству молока, зерновых культур и мяса в Рязанской области. Компания основана в 2004 году. В 2025 году в управлении компании находится 100 тыс. га земли, на которых выращиваются зерновые и масличные культуры, более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых более 5 тысяч составляют дойное стадо, а также 200 тысяч голов свиней, собственный комбикормовый завод и элеватор. МПК Кораблинский входит в сельскохозяйственный холдинг. Ассортимент продукции завода включает свиные полутуши, четверти КРС, охлажденные и замороженные субпродукты.
- ООО «Вердазернопродукт» в составе холдинга занимается разведением скота, а также переработкой мяса.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 366 899 438 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге «Русская Аграрная Группа» 4
Русская Аграрная Группа и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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