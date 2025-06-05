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Русская Аграрная Группа МПК Кораблинский Вердазернопродукт


  • Русская Аграрная Группа — является  сельскохозяйственным объединением по производству молока, зерновых культур и мяса в Рязанской области. Компания основана в 2004 году. В 2025 году в управлении компании находится 100 тыс. га земли, на которых выращиваются зерновые и масличные культуры, более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых более 5 тысяч составляют дойное стадо, а также 200 тысяч голов свиней, собственный комбикормовый завод и элеватор. МПК Кораблинский входит в сельскохозяйственный холдинг. Ассортимент продукции завода включает свиные полутуши, четверти КРС, охлажденные и замороженные субпродукты.
  • ООО «Вердазернопродукт» в составе холдинга занимается разведением скота, а также переработкой мяса.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 366 899 438 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 366 899 438 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге «Русская Аграрная Группа» 4

Публикаций - 1, упоминаний - 4

Русская Аграрная Группа и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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