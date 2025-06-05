Русская Аграрная Группа МПК Кораблинский Вердазернопродукт

Русская Аграрная Группа — является сельскохозяйственным объединением по производству молока, зерновых культур и мяса в Рязанской области. Компания основана в 2004 году. В 2025 году в управлении компании находится 100 тыс. га земли, на которых выращиваются зерновые и масличные культуры, более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых более 5 тысяч составляют дойное стадо, а также 200 тысяч голов свиней, собственный комбикормовый завод и элеватор. МПК Кораблинский входит в сельскохозяйственный холдинг. Ассортимент продукции завода включает свиные полутуши, четверти КРС, охлажденные и замороженные субпродукты.

— является сельскохозяйственным объединением по производству молока, зерновых культур и мяса в Рязанской области. Компания основана в 2004 году. В 2025 году в управлении компании находится 100 тыс. га земли, на которых выращиваются зерновые и масличные культуры, более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых более 5 тысяч составляют дойное стадо, а также 200 тысяч голов свиней, собственный комбикормовый завод и элеватор. МПК Кораблинский входит в сельскохозяйственный холдинг. Ассортимент продукции завода включает свиные полутуши, четверти КРС, охлажденные и замороженные субпродукты. ООО «Вердазернопродукт» в составе холдинга занимается разведением скота, а также переработкой мяса.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 366 899 438 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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