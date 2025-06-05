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1С:ERP 1С:Мясопереработка MES
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге «Русская Аграрная Группа» 1
|20.03.2023
|«Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы 1
1С:ERP и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8501 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 839 1
|1С:ERP Управление предприятием 623 1
|Microsoft Office 3824 1
|Узбекистан - Республика 1787 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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