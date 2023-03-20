«Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы

Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы.

Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы отгружаемой продукции, минимизировать просрочку и точнее контролировать рецептуру.

До обращения к ИТ-интегратору «Первый бит» производственный учет на предприятии велся в Excel. С годами стало очевидно, что у такой схемы работы есть слабые места: например, было сложно вести учет движения материальных ценностей и следить за остатками скоропортящихся товаров.

Руководство комбината не знало, какое именно ПО сможет покрыть их нужды, поэтому сначала специалисты «Первого бита» проанализировали существующие бизнес-процессы и выявили «проблемные зоны». Опираясь на получившийся список проблем, подобрали подходящий продукт — «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP».

Всего было автоматизировано 105 рабочих мест. Для реализации части критических требований MES потребовались дополнительные доработки. Например, с помощью доработок синхронизировали оперативный учет MES с оперативным учетом ERP.

Благодаря доработкам получилось реализовать: оперативный учет остатков в системах ERP и MES в реальном времени; учет в разрезе двух организаций; механизм мэппинга складов при отработке плана производства на уровне MES; учет трудозатрат побригадно и в килограммах на участках изготовления и сборке; синхронизацию производственного учета MES с оперативным учетом ERP для формирования сырьевой себестоимости в любой момент времени.

Схемы складов в MES и ERP сделали разными — в MES отдельно учтено множество цеховых кладовых, а в ERP склады укрупнили, чтобы было удобнее настраивать схемы обеспечения.

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Чтобы можно было корректно строить планы и управлять заказами, при закрытии каждого из этапов производства в ERP передаются фактические данные о выпущенной продукции и использованных материалах.

«В рамках проекта специалисты компании «Первый бит» оказывали консультационные услуги по реализации оптимизации производственного процесса, выполняли решение задач по адаптации и технической реализации учетных задач в новой системе. Благодарим за продуктивное сотрудничество», — сказал Элбек Мусинов, заместитель генерального директора частного предприятия «Бахт».

Сотрудники «Первого бита» помогли компании оптимизировать многие специфические процессы. Например: при обсуждении бизнес-процессов движения продукции были выявлено «узкое горлышко» на выходе готовой продукции и было принято решение достроить часть склада, а отдельное помещение передать под склад готовой продукции, где были установлены гравитационные стеллажи, а также проработана вся логистика; приемка специй с маркировкой от поставщика, растарка и дальнейший учет по пакетам с обеспечением прослеживаемости до тары-родителя; проверка рецептуры при сборке комплектов мясосырья и специй; контроль времени, которое полуфабрикаты проводят на различных производственных участках; управление посолом и термообработкой.

Теперь мясокомбинат отгружает больше продукции, точнее и быстрее собирает конкретные заказы. Руководство получает данные о ходе производства, выработке конкретных сотрудников, движении материальных ценностей и имеющихся остатках — и все это в режиме реального времени.