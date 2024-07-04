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BIA Technologies оптимизировала управление данными в Lazurit

ИТ-компания BIA Technologies реализовала для российского мебельного ритейлера Lazurit проект по созданию единой базы данных на основе «1С:Торг». Теперь Lazurit оперативно получает информацию как по предприятию в целом, так и для каждого из многочисленных офисов, складов и филиалов.

До обращения в BIA Technologies региональные отделения Lazurit работали в разрозненных базах данных, что затрудняло оперативный обмен и передачу информации. Получение консолидированного отчета занимало до 7 дней.

«Учитывая масштабы торговой сети компании Lazurit, проект стал для нас серьезным вызовом. Нам удалось объединить 10 разрозненных баз «:Торг» и провести поэтапную миграцию всех данных из отдельных систем. В результате была создана единая база, которая поддерживает одновременную работу нескольких тысяч пользователей (до 3 тыс. одновременных сессий в системе). Мы очень рады, что нам удалось успешно реализовать проект и оправдать ожидания заказчика», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

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«Выбирая подрядчика, мы ориентировались на опыт работы с высоконагруженными системами. Специалисты BIA Technologies предложили оптимальное решение задачи по созданию единой базы данных с учетом специфики нашего ИТ-ландшафта, и профессионально выполнили работы без остановки бизнес-процессов. В итоге повысилась прозрачность учета, сократилось время на получение сведений от всех подразделений компании и снизились расходы на обслуживание информационной системы», – сказал директор по информационным технологиям компании Lazurit Михаил Смирнов.

Проект также включал аудит ИТ-ландшафта компании, доработку конфигурации «1С:Торг» для работы всех пользователей в одной системе, оптимизацию настроек, создание единого бизнес-процесса по работе с базой данных для всех филиалов. Инженеры BIA Technologies провели обучение ИТ-специалистов компании Lazurit по техническому обслуживанию единой базы.

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