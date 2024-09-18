Lazurit — один из участников рынка мебельной промышленности в России, обладающий розничной сетью по продаже корпусной и мягкой мебели. Производственные мощности и управляющая компания находятся в Калининграде. Филиалы компании расположены в 170 городах России, Lazurit имеет более 500 салонов мебели по всей стране. Штат сотрудников насчитывает более 7000 человек. Данные 2024 года.