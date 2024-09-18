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Lazurit Лазурит ТД
Lazurit — один из участников рынка мебельной промышленности в России, обладающий розничной сетью по продаже корпусной и мягкой мебели. Производственные мощности и управляющая компания находятся в Калининграде. Филиалы компании расположены в 170 городах России, Lazurit имеет более 500 салонов мебели по всей стране. Штат сотрудников насчитывает более 7000 человек. Данные 2024 года.
СОБЫТИЯ
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Lazurit и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 2
|Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
|Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 86 1
|Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
|Axelot WMS - Axelot YMS 89 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 886 1
|Смирнов Михаил 73 2
|Широков Сергей 24 1
|Пригода Владимир 1 1
|Воловик Александр 16 1
|Кирсанова Светлана 70 1
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