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Lazurit Лазурит ТД

Lazurit — один из участников рынка мебельной промышленности в России, обладающий розничной сетью по продаже корпусной и мягкой мебели. Производственные мощности и управляющая компания находятся в Калининграде. Филиалы компании расположены в 170 городах России, Lazurit имеет более 500 салонов мебели по всей стране. Штат сотрудников насчитывает более 7000 человек. Данные 2024 года.

СОБЫТИЯ

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18.09.2024 BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами в компании Lazurit 1
04.07.2024 BIA Technologies оптимизировала управление данными в Lazurit 1
28.02.2024 Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино 5
15.07.2022 «Лазурит» консолидирует закупки на электронной площадке B2B-Center 1
21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн» 1
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Lazurit и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2764 2
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 916 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 1
Huawei 4637 1
Xiaomi 2202 1
9534 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 86 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 316 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 382 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16031 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2024 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5141 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 537 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2877 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13545 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5245 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1658 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13021 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3786 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3565 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1652 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13149 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 159 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12854 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 388 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
Axelot WMS - Axelot YMS 89 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 886 1
Смирнов Михаил 73 2
Широков Сергей 24 1
Пригода Владимир 1 1
Воловик Александр 16 1
Кирсанова Светлана 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1786 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6562 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 1
Аудит - аудиторский услуги 3418 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1563 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5542 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3004 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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