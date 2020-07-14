Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах

Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займет не более 5 минут. Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн.

Как это работает: покупатель сообщает о своем желании продавцу в магазине, подключенному к сервису «Покупай со Сбербанком»; вставляет/прикладывает свою дебетовую карту Сбербанка и вводит PIN-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи; после завершения оформления продавец передает товар покупателю.

Почему это удобно и безопасно для клиентов: не нужно заполнять анкету и подписывать бумажный договор; не нужно предъявлять никаких документов; данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам; весь процесс занимает порядка 5 минут.

Новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования, утверждают в Сбербанке. Он уже доступен более чем в 1,1 тыс. магазинов по всей стране. Сервис постоянно расширяет свою партнерскую сеть и подключает новых партнеров.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказала: «Новый сервис POS-кредитования в розничных магазинах будет востребован и у покупателей, и у бизнеса. Для клиентов такой способ получения кредита станет легким и понятным, практически таким же, как и привычная оплата картой. А у бизнеса появится возможность оптимизировать свои расходы на дополнительное рабочее место кредитного эксперта, что позволит предпринимателям даже с ограниченной площадью помещения и небольшим штатом сотрудников предоставить своим покупателям возможность совершать покупки в кредит».

Новый способ кредитования внедряется в рамках развития сервиса «Покупай со Сбербанком»: ранее товары в кредит через сервис можно было приобрести только онлайн. «Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Весь процесс оформления покупки в кредит происходит онлайн или в розничном магазине партнера, не требует посещения банка или визита курьера для подписания кредитного договора. В настоящий момент к платформе подключено более 2,2 тыс. офлайн- и онлайн-партнеров, в том числе re:Store, Acer, Holodilnik.ru, Lazurit, Asus, «Беру» и многие другие.