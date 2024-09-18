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BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами в компании Lazurit

ИТ-компания BIA Technologies реализовала для российского мебельного ритейлера Lazurit проект по внедрению и настройке системы управления товарными запасами. Решение анализирует ассортимент и определяет проблемные товарные группы, автоматически формирует заказы, оптимизирует схему и календарь перемещений между складами. Проактивное прогнозирования спроса способствует обеспечению бесперебойной работы компании.

До обращения в BIA Technologies в Lazurit сталкивались с трудностями, вызванными отсутствием современных инструментов анализа и планирования: диспропорцией товарных запасов, ошибками из-за использования устаревших инструментов в ручном режиме, недостаточным учетом параметров планирования – вместимости складов, грузоподъемности фур и комплектности заказов.

«Каждому бизнесу важно обеспечить необходимое количество товара в нужное время на каждом этапе цепочки поставок с минимальными затратами. С помощью внедренной системы нам удалось оптимизировать схемы пополнения запасов Lazurit от внешних поставщиков, что повысило прозрачность процессов и снизило влияние человеческого фактора. В результате время формирования заказов сократилось с 4 часов до 20 минут», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

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Цифровизация

«Неэффективное управление товарными запасами может привести к упущенной выгоде и перебоям в поставках. Специалисты BIA Technologies помогли автоматизировать расчет прогноза спроса и комплектацию заказов для производства и поставщиков. Также мы зафиксировали рост уровня удовлетворения потребительского спроса», – сказал директор по информационным технологиям компании Lazurit Михаил Смирнов.

Благодаря внедренной системе управления товарными запасами удалось снизить складские остатки без потери в объемах продаж и уменьшить издержки на хранение.

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