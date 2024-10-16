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BIA Technologies автоматизировала централизованное казначейство в компании «НефтеТрансСервис»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies внедрили конфигурацию «1С: Управление холдингом» и интегрировали ее в ИТ-инфраструктуру холдинга «НефтеТрансСервис», частного железнодорожного оператора, специализирующегося на перевозке нефти и нефтепродуктов. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

До обращения к BIA Technologies процессы централизованного казначейства группы компаний были автоматизированы в «1С: УПП», смежные операции проводились в других информационных системах, а интеграция между ними была реализована не в полном объеме. Это приводило к дублированию данных и необходимости выполнения двойной работы пользователями.

«Рост любой компании всегда требует развития ИТ-систем, чтобы сохранять эффективность существующих бизнес-процессов или оптимизировать их. Эксплуатируемые информационные системы со временем устаревают и не всегда могут обеспечить необходимую прозрачность и контроль, поэтому важно вовремя модернизировать или заменять их. Благодаря интеграции новой платформы в ИТ-инфраструктуру компании «НефтеТрансСервис» были оптимизированы бизнес-процессы казначейства и методология планирования бюджета движения денежных средств. Также удалось обеспечить оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

«Проанализировав свой ИТ-ландшафт, в качестве целевой системы для автоматизации мы выбрали «1С: Управление холдингом». BIA Technologies, опираясь на свой опыт, предложила оптимальный подход к решению поставленной задачи. В результате мы получили современный инструмент, который позволил повысить прозрачность учета и контроля, сократить количество ручных операций и оптимизировать работу сотрудников компании», – сказали представители «НефтеТрансСервис».

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В результате проекта «НефтеТрансСервис» усилил контрольные функции при осуществлении платежей, снизил риски, связанные с финансовыми операциями и выстроил эффективное управление потоками денежных средств.

Проект был реализован в несколько этапов. В рамках первой очереди в пилотном объеме в трех управляемых обществах внедрялся минимально необходимый для работы функционал в максимально сжатые сроки. Далее базовая функциональность была тиражирована на остальные 11 юридических лиц группы параллельно с работой по внедрению функциональности последующих очередей. Благодаря реализации проекта компания «НефтеТрансСервис» получила современную информационную систему на базе «», отвечающую потребностям растущего бизнеса для осуществления централизованной казначейской функции.

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