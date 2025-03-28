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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171866
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Аконит НПО

Аконит НПО

28.03.2025 «1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP» 2
24.01.2024 «1С-Рарус» автоматизировала закупочные процессы в «НПО „Аконит“» 1
31.05.2022 Первое российское решение CPQ+ успешно запущено в работу 10
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1
29.04.2008 ВСС внедрил терминальный доступ в «Аконите» 3
22.04.2008 1 июня в Санкт-Петербурге откроется CIO Congress «White Nights» 1
14.09.2007 20 сентября откроется 14-й Российский CIO-Форум 1
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1
09.06.2007 «Аконит» запустил «1С:Предприятие 8» на 250 рабочих местах 1
27.09.2006 Организаторы 4-й Russian CIO Summit объявили о завершении формирования программы 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1

Публикаций - 15, упоминаний - 27

Аконит НПО и организации, системы, технологии, персоны:

8349 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 5
Ростелеком 9820 4
Cisco Systems 5136 2
Citrix Systems 819 2
Naumen - Наумен 631 2
KPMG 257 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 2
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4967 1
SAP SE 5305 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 1
IBM - International Business Machines Corp 9458 1
HP Inc. 5702 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Крок - Croc 1780 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Sony 6560 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 304 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Logitech 422 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Adobe Systems 1557 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 823 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
1С-Рарус 892 1
АйТи 1376 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Аурига - Auriga 74 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Монолит-Инфо 121 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
X5 Group - Перекрёсток 555 5
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 4
АЛИДИ - ALIDI 21 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 3
Связной ГК 1372 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 3
Катрен НПК 19 3
Бизнес кар СП 20 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 2
Альфа-Банк 1785 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
ПТК - Петербургская топливная компания 7 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 37 2
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 5 2
Агропромкредит 20 2
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос 11 2
Петербургский мельничный комбинат 3 2
Разгуляй 40 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2436 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 209 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
СДМ-Банк 64 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 734 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31277 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13455 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 3
Аудиокнига - Audiobook 205 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11563 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11207 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30134 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 520 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 410 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11757 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 131 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 307 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4638 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2182 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1066 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24732 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8693 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1498 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3788 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28263 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12719 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1188 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12681 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 557 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1803 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 604 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3777 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1460 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 267 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 3
Autodesk Inventor 75 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
1С:ERP Управление предприятием 572 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
Microsoft Dynamics 1178 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 228 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 213 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Белоусов Максим 108 8
Иншаков Дмитрий 50 5
Старовойтов Константин 9 5
Белец Сергей 5 5
Коротков Андрей 85 4
Славин Борис 34 4
Демин Владимир 25 3
Алтухов Дмитрий 46 3
Дмитриев Сергей 33 3
Ковалев Игорь 31 3
Аншина Марина 78 3
Телятников Алексей 21 3
Пестряков Павел 7 3
Леин Леонид 6 3
Чадин Сергей 4 3
Трутнев Дмитрий 3 3
Семенчук Андрей 3 3
Пронькин Андрей 3 3
Гриханов Евгений 4 3
Ивлев Евгений 3 3
Басырова Диляра 4 3
Гриднева Ирина 3 3
Кива Владимир 4 3
Тенцер Анатолий 4 3
Михельсон Николай 3 3
Соловейчик Кирилл 9 2
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
Энгель Сергей 2 2
Назаров Александр 67 1
Касперский Евгений 324 1
Яппаров Тагир 103 1
Гимранов Ринат 122 1
Сахаров Александр 75 1
Гайдуков Алексей 23 1
Воловик Александр 14 1
Федоров Михаил 24 1
Алешин Владимир 20 1
Суворов Олег 9 1
Попов Юрий 15 1
Бочкарев Сергей 52 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17617 9
Россия - РФ - Российская федерация 146681 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4013 4
Россия - СФО - Новосибирск 4365 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3162 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14250 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7588 2
Америка - Американский регион 2167 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 2
Европа 21855 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2527 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1348 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1221 1
Германия - Берлин 717 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 372 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 66 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13811 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4907 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5866 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5513 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8750 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11085 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6240 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6035 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1687 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2386 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2470 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6026 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1021 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 317 1
Аудит - аудиторский услуги 2735 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1923 1
Intelligent Enterprise 27 1
Gartner - Гартнер 3565 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Подмосковные Вечера 7 3
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 3
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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