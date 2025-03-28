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Аконит НПО
- НПО «Аконит» — российский производитель и поставщик технических решений и оборудования для транспортировки насыпных грузов (конвейерное оборудование) для предприятий горной, горнодобывающей, металлургической, химической, золотодобывающей промышленности.
- Агентство сельхозкорма АО
Аконит НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Максим 108 8
|Иншаков Дмитрий 50 5
|Старовойтов Константин 9 5
|Белец Сергей 5 5
|Коротков Андрей 85 4
|Славин Борис 34 4
|Демин Владимир 25 3
|Алтухов Дмитрий 46 3
|Дмитриев Сергей 33 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Аншина Марина 78 3
|Телятников Алексей 21 3
|Пестряков Павел 7 3
|Леин Леонид 6 3
|Чадин Сергей 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Пронькин Андрей 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Басырова Диляра 4 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Михельсон Николай 3 3
|Соловейчик Кирилл 9 2
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
|Энгель Сергей 2 2
|Назаров Александр 67 1
|Касперский Евгений 324 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Сахаров Александр 75 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Воловик Александр 14 1
|Федоров Михаил 24 1
|Алешин Владимир 20 1
|Суворов Олег 9 1
|Попов Юрий 15 1
|Бочкарев Сергей 52 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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