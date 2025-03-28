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«1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP»

«1С-Рарус» завершил перевод в «1С:ERP» оперативного учета АО «Агентство сельхозкорма». На сельхозпредприятии автоматизированы закупки и продажи, усовершенствованы складские и логистические процессы. Внедрение выполнено за 1,5 месяца, при этом удалось сэкономить бюджет проекта на 23%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Агентство сельхозкорма» (АО «АСК) – производитель и поставщик белков и жиров животного происхождения для изготовления кормов. Клиентами «АСК» являются птицефабрики бройлерного и яичного направления, свинокомплексы, комбикормовые заводы, производители корма для петфуда и аквакультуры. Компания входит в производственный холдинг «НПО «АКОНИТ».

Ранее в «АСК» для управления процессами использовались созданные под требования предприятия самописные программы. У сельхозпроизводителя возникла потребность в более универсальном российском программном продукте, который обеспечивал бы простоту обслуживания и быстрое обновление.

На базе «1С:ERP» командой «1С-Рарус» автоматизированы управление закупками, продажами, складскими процессами и логистикой. Параллельно ИТ-отдел «АСК» при консультационной поддержке «1С-Рарус» перевел в «1С:ERP» бухгалтерский и регламентированный учет, документооборот.

Специалистами «1С-Рарус» внедрен принципиально новый подход к формированию номенклатуры. Теперь в емком названии товара умещается максимум информации о продукте, в том числе – местоположение на складе. Это позволило сократить количество SKU в пять раз и, как следствие, значительно упростило все складские процессы.

Особенность бизнес-процессов АО «АСК» – в большом количестве логистических цепочек: они включают в себя перевозки от поставщиков сырья, доставку покупателям товаров, и осуществляются разными транспортными средствами. В результате внедрения «1С:ERP» кастомизирована система доставки и добавлены новые способы перевозки. Модернизирован процесс планирования – теперь доставка выполняется не по факту поступления сырья на склад, а в соответствии с запросами клиента. Это делает логистику более прогнозируемой и комфортной для конечного покупателя.

Команда «1С-Рарус» за 1,5 месяца автоматизировала оперативный учет предприятия и организовала обучение персонала. Подготовлено 20 инструкций, учитывающих особенности продукта АО «АСК» и бизнес-процессы компании: о том, как оформлять отчеты для резерва товаров, формировать заказы поставщикам, перемещать продукцию со склада и др.

Ирина Зайцева, руководитель проектов, АО «АСК»: «Решение «1С:ERP» было выбрано нами неслучайно: это хорошо зарекомендовавшая себя на российском рынке система, с которой уже был хорошо знаком наш холдинг. Кроме того, наши сотрудники обладают необходимыми навыками для работы с продуктами «». Мы довольны результатом: проект перехода на «1С:ERP» реализован в кратчайшие сроки – за 1,5 месяца и с экономией бюджета 23%. Необходимая информация перенесена из предыдущей системы без потерь, требования пользователей учтены и им оказана необходимая техническая поддержка в переходный период. Считаю, что реализация этого проекта – важный шаг для оптимизации и совершенствования бизнес-процессов внутри компании».

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