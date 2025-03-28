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Аконит НПО АСК АО Агентство сельхозкорма АО
АО «Агентство сельхозкорма» (АО «АСК) – производитель и поставщик белков и жиров животного происхождения для изготовления кормов. Клиентами «АСК» являются птицефабрики бройлерного
и яичного направления, свинокомплексы, комбикормовые заводы, производители корма для петфуда и аквакультуры. Компания входит в производственный холдинг «НПО «АКОНИТ».
|28.03.2025
|«1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP» 2
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