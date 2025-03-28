АО «Агентство сельхозкорма» (АО «АСК) – производитель и поставщик белков и жиров животного происхождения для изготовления кормов. Клиентами «АСК» являются птицефабрики бройлерного

и яичного направления, свинокомплексы, комбикормовые заводы, производители корма для петфуда и аквакультуры. Компания входит в производственный холдинг «НПО «АКОНИТ».