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СПРУТ-Технология SPRUT Technology Центр Спрут-Т

СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.10.2026 «Нанософт» и «Спрут-Технология» объявили о начале совместной работы для бесшовной интеграции проектирования и производства 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
14.03.2019 Подтрвеждена совместимость «Спрут-ТП-Нормирование» и СУБД «Ред База Данных» 1
07.08.2015 «Алмаз-Антей Телекоммуникации» выбрала SprutCAM для оффлайн-программирования роботов 2
19.02.2015 «СПРУТ-Технология» анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы SprutCAM 2
22.12.1998 "СПРУТ - Технология" создала систему подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM 1
30.11.1998 Решения "Галактики" будут внедрены на одном из крупных московских мебельных производств 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

СПРУТ-Технология и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 91 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 491 2
Fidesys - Фидесис 34 2
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 17 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
Cubit Semiconductor 1 1
CADFlo - КАДФло 10 1
Ростелеком 11067 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
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Softline - Софтлайн 3817 1
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Ред Софт - Red Soft 1273 1
ANSYS 99 1
Oracle Corporation 7111 1
Autodesk 640 1
Нанософт 152 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3214 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 1
Selectel - Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 193 1
Галактика - Корпорация 1554 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
РТИ 155 1
Код Безопасности 825 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 409 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 171 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 121 1
Quorum - Кворум - 137 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 1
ICL ГК - ICL Group 512 1
3data - 3дата 105 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 160 1
Qtech - Кьютэк 215 1
Квант-Телеком 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1311 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
Газпром ПАО 1498 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
Visa International 1998 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 207 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 54 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 123 1
ЦИАН - CIAN 199 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 64 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
Силовые машины 166 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 80 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 5 1
Аконит НПО 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 2
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Microsoft Windows 95 430 1
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Siemens Teamcenter 74 1
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Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 16 1
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