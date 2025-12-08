Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oracle Forms
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Oracle Forms и организации, системы, технологии, персоны:
|Ващенков Константин 9 2
|Эрмансон Николай 1 1
|Tonas Chris - Тонас Крис 5 1
|Песчанских Георгий 38 1
|Христолюбов Вячеслав 15 1
|MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 1
|Яценко Вадим 87 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Беляев Алексей 34 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
|Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
|Испания - Каталония - Барселона 748 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.