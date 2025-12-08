Разделы

Oracle Forms

Oracle Forms

08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 1
25.11.2025 «Хи-Квадрат» создала конвертер для быстрой миграции с Oracle APEX 1
17.11.2025 «Хи-Квадрат» представила новую версию платформы XSQUARE 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor 1
24.02.2016 Samsung и Oracle создают совместную платформу для внедрения облачных корпоративных мобильных сервисов 2
15.05.2013 Oracle выпустила новую версию среды разработки мобильных приложений Oracle ADF Mobile 1
28.10.2011 «Форс-Банковские Системы» анонсировала АБС «Ва-Банк» 10.2 на базе Oracle Database 11g 1
24.03.2010 Oracle предлагает унифицированную платформу для сканирования и оцифровки изображений 2
08.04.2008 Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro 1
20.03.2007 В ФСКН России создан единый банк данных 1
13.12.2006 Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite 1
26.01.2005 ФОРС разработал КИС для ФСН России 1
28.08.2003 В Екатеринбургском муниципальном банке внедрена АБС "Банк XXI век" 1
04.07.2002 "Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке" 1
03.06.2002 Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства" 1
28.05.2002 Корпорация Oracle презентовала среду разработки Oracle9i Developer Suite 1
13.07.2000 Oracle анонсировала комплект инструментов разработчика ПО для электронной коммерции - Internet Developer Suit 2

Oracle Corporation 6867 11
Инверсия - Инверсия НПФ 147 3
ФОРС - Центр разработки 679 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 2
ХИ-квадрат 10 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
Ладуга 2 1
Bricsys 2 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 8 1
Samsung Electronics 10625 1
Microsoft Corporation 25236 1
8983 1
ANSYS 86 1
Autodesk 622 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 434 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 25 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Datadvance - Датадванс 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 1
Fidesys - Фидесис 27 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Алеф-Банк 16 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Силовые машины 142 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 28 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 2
Сервер приложений - Application server 345 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 1
Оцифровка - Digitization 4933 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 267 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 9
Google Forms - Google Формы 77 5
Oracle Java - язык программирования 3328 3
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 87 3
Oracle JDeveloper 35 3
Oracle AS - Oracle Application Server 94 3
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 11 2
Oracle Mobile Suite - Oracle ADF Mobile - Oracle Mobile Application Framework 12 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 2
Microsoft Windows 16327 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 2
Apache Cordova 10 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 1
ФСКН РФ - АИС Наркоконтроль 3 1
MathWorks - Simulink 8 1
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 24 1
Oracle WebDB 7 1
Oracle Mobile Suite - Oracle Mobile Platform - Oracle Mobile Security Suite - Oracle Mobile Handheld - Oracle Mobile Laptop 18 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 243 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 10 1
Инверсия - InvoBank АБС - InvoRetail АБС 8 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Linux OS 10896 1
Microsoft Windows XP 2419 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 1
1С:ERP Управление предприятием 712 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Samsung Knox 106 1
Autodesk AutoCAD 360 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 165 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 959 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Ващенков Константин 9 2
Эрмансон Николай 1 1
Tonas Chris - Тонас Крис 5 1
Песчанских Георгий 38 1
Христолюбов Вячеслав 15 1
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 1
Яценко Вадим 87 1
Пименов Кирилл 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Беляев Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
