Ростех ОДК СТАР Пермское агрегатное конструкторское бюро
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Бычков Игорь 3 1
|Стоянов Виталий 4 1
|Белобоков Андрей 11 1
|Чернышев Валерий 5 1
|Бершев Сергей 3 1
|Меньшенин Валерий 2 1
|Христолюбов Вячеслав 15 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
