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СПбПУ CompMechLab CML-Bench цифровая платформа цифровых двойников
Цифровая платформа CML-Bench – цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий / продуктов, так и технологических / производственных процессов их изготовления, система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга. Разработку цифровой платформы CML-Bench с 2006 года ведут сотрудники Инжинирингового центра (CompMechLab) «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ и сотрудники ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab).
УПОМИНАНИЯ
СПбПУ CompMechLab и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Кирилл 2 2
|Шмотин Юрий 2 2
|Громов Алексей 11 1
|Боровков Алексей 16 1
|Христолюбов Вячеслав 14 1
|Соловейчик Кирилл 9 1
|Якимов Олег 4 1
|Елисеев Юрий 3 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149481 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
|Украина 7673 1
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