СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников

Цифровая платформа CML-Bench – цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий / продуктов, так и технологических / производственных процессов их изготовления, система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга. Разработку цифровой платформы CML-Bench с 2006 года ведут сотрудники Инжинирингового центра (CompMechLab) «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ и сотрудники ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab).