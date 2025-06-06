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СПбПУ CompMechLab CML-Bench цифровая платформа цифровых двойников

СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников

Цифровая платформа CML-Bench – цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий / продуктов, так и технологических / производственных процессов их изготовления, система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга. Разработку цифровой платформы CML-Bench с 2006 года ведут сотрудники Инжинирингового центра (CompMechLab) «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ и сотрудники ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab).

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом 1
22.08.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники 2
04.06.2024 В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний 1
03.06.2024 «Ростех» завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 1
07.05.2024 Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников» 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
12.10.2023 ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

СПбПУ CompMechLab и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 5
Microsoft Corporation 24868 1
8502 1
ANSYS 78 1
Oracle Corporation 6761 1
Autodesk 618 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
Datadvance - Датадванс 21 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Fidesys - Фидесис 22 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
Ладуга 2 1
Bricsys 2 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 230 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Силовые машины 122 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
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