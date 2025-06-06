Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом

На цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench, разработанную Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, был интегрирован пакет программ инженерного анализа «Логос». Интеграция позволит расширить функциональное применение обоих продуктов на рынке отечественного программного обеспечения для математического, компьютерного и суперкомпьютерного моделирования сложных изделий и физико-механических процессов. Об этом CNews сообщили представители Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Логос» – линейка цифровых продуктов для математического моделирования и инженерного анализа, относится к программному обеспечению класса САЕ (Computer-Aided Engineering). «Логос» создан на основе многолетних разработок госкорпорации «Росатом», которые с 2009 г. проводит ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». С помощью продуктов «Логос» инженеры могут моделировать процессы гидрогазодинамики, распространения тепла в твердом теле, тепловой конвекции, переноса излучения, решать линейные и нелинейные задачи механики деформируемого твердого тела, определять поля деформаций и напряжений (напряженно-деформированное состояние), исследовать вопросы прочности и механики разрушения конструкций, а также взаимодействие физико-механических процессов и изделий между собой (решение мультидисциплинарных задач). «Логос» включен в Единый реестр российского программного обеспечения и баз данных для ЭВМ Минцифры России и применяется в высокотехнологичных отраслях, включая авиастроение, судостроение, тяжелое машиностроение, ракетно-космическую отрасль, энергетику / атомную энергетику, сферу промышленного строительства и пр.

«Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench уже используется рядом отечественных предприятий высокотехнологичной промышленности и вузов для проведения цифровых испытаний, в процессе разработки и оптимизации сложных изделий и конструкций, для разработки цифровых двойников изделий. Интеграция с таким широко распространенным, и в то же время многофункциональным программным комплексом, как «Логос», позволит пользователям обоих продуктов повысить качество и скорость расчетов благодаря бесшовной передаче и управлению цифровыми моделями и данными, созданными с помощью модулей платформы «Логос». Кроме того, «Логос» используется и в образовательной деятельности – студенты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» уже успешно применяют «Логос» для обучения и в рамках реализации проектов. Например, многие из наших магистрантов активно осваивали с помощью «Логоса» основы вычислительной механики и цифрового инжиниринга в атомном машиностроении в летней школе ООО «Центротех-Инжиниринг», – сказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, главный конструктор по ключевому научно-технологическому направлению развития СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг», руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

На цифровой платформе по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench были интегрированы следующие программные модули «Логос»:

«Логос Прочность» – модуль, обеспечивающий решение широкого спектра задач в области механики деформируемого твердого тела; функциональные возможности модуля охватывают задачи статической, динамической и вибрационной прочности.

«Логос Тепло» – модуль, позволяющий решать задачи теплопроводности, излучения и фазовых переходов в твердых телах и неподвижных средах.

«Логос Аэро-гидро» – модуль для решения задач гидрогазодинамики, содержащий набор моделей для моделирования однофазных потоков, что позволяет моделировать сжимаемые и несжимаемые, до-, сверх- и гиперзвуковые течения, ламинарные и турбулентные потоки; в модуле также реализовано моделирование многофазных потоков и течений со свободной поверхностью, возможно моделирование процессов горения и тепломассопереноса, а также решение задач аэроакустики.

«Логос ПреПост» – программный инструмент, обеспечивающий полный цикл подготовки и обработки расчетной модели – от подготовки геометрии, создания расчетной сетки, задания начальных параметров и граничных условий, до визуализации результатов расчета.

«Назначение «Логоса» состоит в проведении инженерного анализа и математического моделирования физических процессов в высокотехнологичных изделиях и системах в интересах разных отраслей промышленности. Пакет программ «Логос» направлен на достижение импортонезависимости и технологического лидерства России за счет повышения эффективности проектирования и создания высокотехнологичных изделий на основе внедрения технологий цифровых двойников и цифровых испытаний», – сказал заместитель директора-заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев.

Цифровая платформа CML-Bench с интегрированными модулями «Логос» позволит команде инженеров ПИШ СПбПУ применять разработку ГК «Росатом» с максимальной продуктивностью, поскольку используются возможности распараллеливания и доступности решения задач в режиме «умной очереди», а также обработки результатов и формирования матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений. Таким образом, при решении, например, задач гидрогазодинамики в связке с платформой «Логос» цифровая платформа CML-Bench становится инструментом для разработки и применения CFD-моделей (Computational Fluid Dynamics – численный метод анализа гидродинамических процессов, который позволяет исследовать поведение потоков жидкостей и газов в различных условиях и с разной геометрией), в том числе и в FSI постановке (Fluid – Structure Interaction – взаимодействие «жидкость-конструкция»).

Специалисты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» уже используют пакет программ «Логос» для решения инженерных задач в интересах высокотехнологичной промышленности, в частности в атомной, авиационной и космической отраслях, в двигателестроении, энергомашиностроении и нефтегазовом машиностроении.

Развитие цифровой платформы CML-Bench и создание на ее основе отраслевых технологий системного цифрового инжиниринга ведется в рамках ключевого научно-технологического направления СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг» (КНТН-1).