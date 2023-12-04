XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor

Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о старте технологического сотрудничества с компанией «Хи-квадрат», представляющей услуги в сфере разработки и внедрения информационных систем.

«Хи-квадрат» - производитель продуктовой линейки XSQUARE, созданной на базе платформы разработки Low-code и позволяющей создавать масштабируемые, безопасные корпоративные приложения с функциями мирового класса.

В рамках соглашения компании планируют вести активное сотрудничество в части проверки и обеспечения работоспособности программных стеков, включающих их продукты. Комплексное тестирование корректности работы решений XSQUARE (в частности LCDP) в среде СУБД Tantor уже началось, и как итог – продукт XSQUARE LCDP получил официальный сертификат в рамках программы Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«В ИТ-ландшафте большинства российских компаний основной СУБД ранее была Oracle, платформой для разработки приложений – Oracle APEX, а для экранных форм использовали Oracle Forms. Теперь эти организации прорабатывают варианты миграции на отечественные аналоги и выбирают СУБД Tantor из-за широкого функционала, в том числе наличия системы мониторинга и администрирования, а также оптимальной стоимости владения. При этом заказчики, которые сами пишут те или иные приложения и формы, задаются вопросом, как перенести разработки на APEX и Forms, и в этой ситуации они могут воспользоваться решениями XSQUARE – достойной альтернативой западных продуктов. В комплексе с Tantor ИТ-продукты позволяют в полной мере заместить технологии Oracle», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс».

«До 2023 г. переход на отечественное ПО, прежде всего, было необходимо государственным структурам и компаниям с госучастием. Однако переход на отечественные решения постепенно становится обязательным и для представителей бизнеса, – отметил Константин Ващенков, технический директор «Хи-квадрат. - Все больше компаний мигрируют с Oracle DB/ Oracle Forms /Oracle Apex на отечественные коммерческие продукты на базе PostgreSQL. Совместимость решения XSQUARE и СУБД Tantor предоставляет заказчику возможность осуществить переход команды разработчиков на импортонезависимый софт в очень сжатые сроки: от 2 до 10 рабочих дней и позволяет значительно оптимизировать трудовые и финансовые затраты клиентов».

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами поддержка ит-отрасли

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Хи-квадрат» – разработчик Low Code Development Platform и коробочных продуктов для компаний финансовых/ЖКХ/страхования/медицины отраслей. XSQUARE-LCDP состоит из следующих продуктов: XSQUARE – PGHS – сервер приложений; XSQUARE - RAD – среда разработки; XSQUARE - REPORTS – сервер отчетов; XSQUARE - DAC – Restfull API Server.