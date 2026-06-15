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Алабуга девелопмент

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2026 «ICL Инженерный центр» обеспечил пожарную безопасность ИТ-парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
22.02.2024 билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская» 2
12.01.2023 «Алабуга девелопмент» расширяет сеть подрядчиков и поставщиков с помощью B2B-Center 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Алабуга девелопмент и организации, системы, технологии, персоны:

Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 5 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 4 1
Новапринт 1 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Курс ЦНИИ - Курс Центральный научно-исследовательский институт 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 409 1
Ростелеком 10805 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Softline - Софтлайн 3617 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2905 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 467 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 186 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1117 1
РТИ 153 1
Код Безопасности 762 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 309 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 119 1
Quorum - Кворум - 134 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 1
ICL ГК - ICL Group 475 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 469 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 481 1
3data - 3дата 101 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Qtech - Кьютэк 196 1
Квант-Телеком 11 1
Эшелон НПО 148 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1443 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 1
ИнфоТех 40 1
Top Systems - Топ Системы 83 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 62 4
ОЭЗ Новгородская 2 1
Аконит НПО 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1191 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 1
Газпром ПАО 1457 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
Visa International 1987 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 205 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
ЦИАН - CIAN 185 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2296 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 1
Электронная Москва АО 30 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35533 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 186 1
3D сканер 61 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21338 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5166 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12628 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34083 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1547 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27910 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 1
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 553 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1538 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9743 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2179 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 761 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7694 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4544 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29495 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1385 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 732 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 935 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 358 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10211 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1653 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3581 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 482 1
Linux OS 11357 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1520 1
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Сахаров Алексей 1 1
Левен Евгений 1 1
Басов Алексей 117 1
Манкос Юлия 12 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3397 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 709 2
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Россия - РФ - Российская федерация 163858 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 1
Казахстан - Республика 5981 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4176 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13729 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1228 1
Южная Корея - Республика 6999 1
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Индия - Bharat 5821 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 1
Канада 5044 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2578 1
Германия - Федеративная Республика 13109 1
Турция - Турецкая республика 2582 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1116 1
Эстония - Эстонская Республика 759 1
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Кипр - Республика 632 1
Таиланд - Королевство 904 1
Сербия - Республика 369 1
Лихтенштейн Княжество 101 1
Уганда - Республика 91 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33212 2
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Образование в России 2730 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21283 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 816 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56867 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 213 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3750 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52803 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 857 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 4 1
РАН - Российская академия наук 2090 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 38 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Короткая ссылка
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