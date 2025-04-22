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Геомир ГеомирАгро Геомир-Агро
Геомир и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 2
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
|Воронков Илья 10 9
|Воронков Владимир 3 3
|Табаченко Петр 3 3
|Орехов Алексей 7 2
|Мишустин Михаил 691 1
|Печенин Алексей 18 1
|Поляков Дмитрий 43 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Шальнов Олег 20 1
|Попов Григорий 22 1
|Авдеев Алексей 10 1
|Павлов Александр 93 1
|Чебунина Ольга 22 1
|Борисов Семен 2 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Жуковский Денис 4 1
|Цыганков Роман 17 1
|Петров Артем 24 1
|Рылеев Денис 16 1
|Горохов Владимир 5 1
|Мельситов Максим 6 1
|Учакин Алексей 4 1
|Толокнов Андрей 19 1
|Пименова Марина 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Греф Герман 428 1
|Басов Алексей 115 1
|Патрушев Дмитрий 5 1
|Андронов Сергей 27 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Манкос Юлия 11 1
|Рахманов Максим 47 1
|Дохоян Эдуард 1 1
|Борисов Станислав 9 1
|Куканов Антон 6 1
|Эдер Александр 7 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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