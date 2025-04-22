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Индексная книга (каталог) CNews*
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Геомир ГеомирАгро Геомир-Агро

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро

Судебные дела (18) на сумму 226 987 392 ₽
в качестве истца (15) на сумму 6 652 994 ₽
в качестве ответчика (2) на сумму 198 431 ₽


22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 2
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
07.05.2024 Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями 1
08.04.2024 Искусственный интеллект повышает эффективность борьбы с сорняками 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 2
06.02.2024 ИИ-решение для агрономии компании «Геомир» включено в реестр российского ПО 1
29.01.2024 20% отечественных разработчиков цифровых технологий для АПК уже работают на внешних рынках 1
23.01.2024 Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году 2
08.12.2023 В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий 1
29.11.2023 Компания «Геомир» представила обновленную версию дрона-агроскаута 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
18.10.2023 «Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро» 1
27.09.2023 Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров 2
22.09.2023 Более 20% российских сельхозпредприятий проводят анализ собираемых данных вручную 1
31.08.2023 «Геомир» подписала соглашения с фермерскими ассоциациями стран Африки о тестировании и внедрении своих разработок 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
19.05.2021 «Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК 1
26.02.2021 «Сбер» поможет агропредприятиям цифровизировать производство 1
26.09.2014 Фонд перспективных исследований подвел итоги конкурса распознавания изображений 2
28.03.2008 «1С:Предприятие 8» помогает «Борисовской зерновой компании» управлять бизнесом 2
22.06.2004 Wi-Fi будет прирастать селом 2
30.06.2003 Сельское хозяйство переходит на космические рельсы 5
27.06.2003 В России за полями будут следить из космоса 4
27.06.2003 В России за полями будут следить из космоса 4

Публикаций - 26, упоминаний - 43

Геомир и организации, системы, технологии, персоны:

АссистАгро 14 10
8396 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 3
Ростелеком 9866 2
SAP SE 5319 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 2
КомЛайн - ComLine 17 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 177 2
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 2
Yandex - Яндекс 7616 1
Broadcom - VMware 2398 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Цифра ГК 2457 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Luxms 85 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 271 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
TeamViewer 123 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Softline - Софтлайн 2933 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
Крок - Croc 1782 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
РТИ 146 1
Код Безопасности 642 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 207 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Quorum - Кворум - 128 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 4
Русагро Группа Компаний 285 4
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Газпром нефть 633 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 177 1
Фора Банк 60 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Газпром ПАО 1359 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Visa International 1953 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 50 1
ЦИАН - CIAN 144 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
CLAAS 6 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Земельный банк 16 1
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Комос Групп 16 1
Алабуга девелопмент 3 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Европейская агротехника 1 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2012 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 68 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Электронная Москва АО 28 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3011 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2210 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7028 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1622 5
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9844 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3251 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1141 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1285 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10516 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 478 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 816 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 492 2
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 443 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5008 5
Google Android 14195 2
Apple iOS 7926 2
Linux OS 10158 2
1С:ERP Управление предприятием 584 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 2
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 2
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 2
Apple macOS 2098 1
Microsoft Office 3795 1
Microsoft Windows 15841 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Microsoft Teams - MS Teams 561 1
НКТ - Р7-Офис 399 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 178 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1704 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Luxms BI 81 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 146 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
VK Teams 71 1
Red Hat WildFly - Keycloak 37 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 71 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
СалютДевайсы - GigaChat 225 1
Think Cell 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2795 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1017 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 275 1
FreePik 1097 1
Воронков Илья 10 9
Воронков Владимир 3 3
Табаченко Петр 3 3
Орехов Алексей 7 2
Мишустин Михаил 691 1
Печенин Алексей 18 1
Поляков Дмитрий 43 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Шальнов Олег 20 1
Попов Григорий 22 1
Авдеев Алексей 10 1
Павлов Александр 93 1
Чебунина Ольга 22 1
Борисов Семен 2 1
Гребеник Геннадий 38 1
Жуковский Денис 4 1
Цыганков Роман 17 1
Петров Артем 24 1
Рылеев Денис 16 1
Горохов Владимир 5 1
Мельситов Максим 6 1
Учакин Алексей 4 1
Толокнов Андрей 19 1
Пименова Марина 1 1
Глодя Наталья 1 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Козлаков Андрей 1 1
Лебедева Гульнара 2 1
Греф Герман 428 1
Басов Алексей 115 1
Патрушев Дмитрий 5 1
Андронов Сергей 27 1
Крейтор Татьяна 3 1
Манкос Юлия 11 1
Рахманов Максим 47 1
Дохоян Эдуард 1 1
Борисов Станислав 9 1
Куканов Антон 6 1
Эдер Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 18
Казахстан - Республика 5614 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1292 9
Беларусь - Белоруссия 5790 8
Африка - Африканский регион 3510 8
Узбекистан - Республика 1765 8
Германия - Федеративная Республика 12759 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 3
Индия - Bharat 5517 3
Бразилия - Федеративная Республика 2386 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 3
Земля - планета Солнечной системы 10444 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 2
Канада 4912 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1356 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 628 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 2
Нигерия - Федеративная Республика 320 2
Аргентина - Аргентинская Республика 589 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 86 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Израиль 2746 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1600 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1141 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Россия - ЦФО - Орловская область 329 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1319 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1065 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 6
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 43 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 4
Ботаника - Растения - Plantae 1066 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 3
Экономический эффект 1099 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1906 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 150 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3487 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2157 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1348 2
Зоология - наука о животных 2680 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2919 2
Импортозамещение - параллельный импорт 508 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3315 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 522 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1257 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
РАН - Российская академия наук 1917 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 7 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 1
1С:Проект года 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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